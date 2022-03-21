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ЄС розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Уряди країн ЄС розглянуть питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними.

Як пише агентство, уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перш ніж президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

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Прагнучи змусити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже ввів низку санкцій, включно із заморожуванням активів російського центрального банку.

Однак чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили кремль змінити курс в Україні, наголошується у повідомленні.

Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.

Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.

Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною. Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.

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Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва можуть стати причиною енергетичного ембарго.

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Топ коментарі
+12
Закрийте кордон з Білорусією- чи слабо? Отоді це будуть реально санкції, а не фікція.
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21.03.2022 08:29
+11
а первые четыре пакета сильно тормознули Х.йло? Кстати, не забудьте, вместе, с пятым пакетом, проявить внеочередную обеспокоенность и озабоченность.
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21.03.2022 08:31
+8
а шестой полное торговое эмбарго?
или это еще год ждать?
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21.03.2022 08:37
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Закрийте кордон з Білорусією- чи слабо? Отоді це будуть реально санкції, а не фікція.
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21.03.2022 08:29 Відповісти
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта, приняв решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ.
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21.03.2022 08:29 Відповісти
а первые четыре пакета сильно тормознули Х.йло? Кстати, не забудьте, вместе, с пятым пакетом, проявить внеочередную обеспокоенность и озабоченность.
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21.03.2022 08:31 Відповісти
Красівоє. Кінець бензоколонці
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21.03.2022 08:33 Відповісти
Це тому в мене в Києві на Троєщині зараз так бахкає?
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21.03.2022 08:40 Відповісти
прочищає мозги тих ватників(зокрема і в Києві) ,хто досі вважає росіянина братом...
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21.03.2022 09:43 Відповісти
Це так.
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21.03.2022 09:53 Відповісти
а шестой полное торговое эмбарго?
или это еще год ждать?
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21.03.2022 08:37 Відповісти
Хватит сопли жевать! Давите русских фашистов, как клопов! Смерть российским 🐷 оккупантам
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21.03.2022 08:41 Відповісти
что-то от клопов и тараканов в этой позорной разновидности, русские, очевидно что есть, ты его давишь, а оно все равно шевелиться..., надо только размазать по поверхности, тогда может поможет...
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21.03.2022 08:49 Відповісти
полное нефтяное и газовое эмбарго и Раша сдуется за пару месяцев
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21.03.2022 08:41 Відповісти
Больше санкций - красивых и разных!
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21.03.2022 08:42 Відповісти
"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен
-тобто всі мацкалі з прізвищем на -ін,
завтра із прізвищем на -ов
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21.03.2022 08:42 Відповісти
деякі санкції дієві(зокрема заморозка активів ЦБ),інші не дуже..

санкції проти окремих осіб ВЖЕ неактуальні..дієвіше -Польщі (ЄС)заборонити будь-який товарообіг з Рашкою і Білорашкою...
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21.03.2022 09:42 Відповісти
це повільний ефект, але бізнесмени будуть панікувати. вони бачать тенденцію і не бачать дна. найрозумніший варіант для них - взяти всі активи, які вони мають у Росії, і швидко бігти.
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21.03.2022 08:47 Відповісти
Санкції проти імен і осіб не діють !!! Це все одно що випити море.
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21.03.2022 08:55 Відповісти
Німці падлюки!
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21.03.2022 08:58 Відповісти
Розробляють••тягнуть відтягують санкціі. Оце любов до ****
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21.03.2022 09:07 Відповісти
 
 