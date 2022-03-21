ЄС розробляє п'ятий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Уряди країн ЄС розглянуть питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над п'ятим пакетом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав агентству високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними.

Як пише агентство, уряди ЄС розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ у понеділок, перш ніж президент США Джо Байден прибуде до Брюсселя в четвер на саміти з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

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Прагнучи змусити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з України, ЄС разом із західними союзниками вже ввів низку санкцій, включно із заморожуванням активів російського центрального банку.

Однак чотири раунди санкцій ЄС, запроваджені протягом останніх трьох тижнів, у тому числі проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі, поки що не змусили кремль змінити курс в Україні, наголошується у повідомленні.

Це залишає перед блоком економічно найважчий вибір відмови від російської нафти, як це зробили Сполучені Штати та Велика Британія, але не 27 країн ЄС.

Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку, тоді як Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Москва попередила, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її до закриття магістрального газопроводу до Європи. ЄС покладається на Росію на 40% свого газу, а Німеччина одна з найбільш залежних економік ЄС.

Німеччина також є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Франція, яка очолює шестимісячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальною. Президент Емманюель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні погіршиться, не повинно бути "табу" щодо санкцій.

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Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва можуть стати причиною енергетичного ембарго.