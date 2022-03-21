Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.
Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, які наступали на місто з північного сходу, зупинилися.
"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.
Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.
Вчора ввечері Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що РФ перешкоджає доставці життєво важливих вантажів в Україну та погіршує гуманітарну ситуацію, блокуючи українське узбережжя.
Зазначається, що російські війська, які наступають з Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси. Протягом останнього тижня ці сили досягли незначного прогресу.
Військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та наносити ракетні удари по цілях по всій Україні.
"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться у повідомленні.
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Ну, спостерігайте, це ж не вас знищують.
@fbkinfo
· 21 ч
Из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы - сообщает «Ротонда».
Директорам школ как минимум в трёх районах Петербурга с понедельника рекомендовали приостановить проведение всероссийских проверочных работ в бумажном виде.
Укласти необхідну угоду і покінчити з морською блокадою,
і, заодно - з московітським флотом у Чорному морі.
І тут посипалось...