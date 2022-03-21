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Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

київ

У Міністерстві оборони Британії стверджують, що Київ залишається пріоритетом Росії, і вони очікують, що РФ поновить спроби з оточення міста у найближчі тижні.

Про це йдеться в оновленій оцінці британського міністерства, опублікованій в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Міноборони Британії відзначають, що запеклі бої тривають на північ від столиці, хоча російські війська, які наступали на місто з північного сходу, зупинилися.

"Сили, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста", - йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії, зазначає міністерство, і росіяни, ймовірно, віддадуть пріоритет спробам оточити місто найближчими тижнями.

Вчора ввечері Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що РФ перешкоджає доставці життєво важливих вантажів в Україну та погіршує гуманітарну ситуацію, блокуючи українське узбережжя.

Зазначається, що російські війська, які наступають з Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси. Протягом останнього тижня ці сили досягли незначного прогресу.

Військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та наносити ракетні удари по цілях по всій Україні.

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"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться у повідомленні.

Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії 01
Київ залишається головною військовою метою Росії, - Міноборони Британії 02

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Топ коментарі
+8
Весь світ спостерігає, як бункерний терорист знищує найкрасивішу столицю Європи.

Ну, спостерігайте, це ж не вас знищують.
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21.03.2022 09:21
+6
ФБК


@fbkinfo

· 21 ч

Из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы - сообщает «Ротонда».
Директорам школ как минимум в трёх районах Петербурга с понедельника рекомендовали приостановить проведение всероссийских проверочных работ в бумажном виде.
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21.03.2022 09:25
+5
Україна може попросити Туреччину про військову допомогу.
Укласти необхідну угоду і покінчити з морською блокадою,
і, заодно - з московітським флотом у Чорному морі.
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21.03.2022 09:28
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А кто то смотрел, на ТЦ в Киеве упали обломки ракеты или ракета специально туда прилетела
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21.03.2022 09:20 Відповісти
Та ніби пряме потрапляння було. Є відео моменту потрапляння ракети і вибуху
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21.03.2022 09:33 Відповісти
Мета, не підкріплена необхідними засобами, посуті є утопією.
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21.03.2022 09:20 Відповісти
Теперь становится очевидно, что коронавирус выпустил кацапы. К гадалке не ходи...
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21.03.2022 09:21 Відповісти
Весь світ спостерігає, як бункерний терорист знищує найкрасивішу столицю Європи.

Ну, спостерігайте, це ж не вас знищують.
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21.03.2022 09:21 Відповісти
поки що.Але вони на черзі
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21.03.2022 09:38 Відповісти
Хто «вони»? Немає ніякої черги. Є тільки ми - яких ***** хоче знищити, як націю та як державу.
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21.03.2022 10:27 Відповісти
нужно было раньше думать гражданам Украины в том числе и вам - когда голосовали за дважды не судимого ЗЕка или за папиков олигархов или за пианистов клоунов и шутов .. а теперь толку от ваших криков..
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21.03.2022 14:08 Відповісти
на Одесу..зрозуміло..коридор..план )(уйла"Б"
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21.03.2022 09:23 Відповісти
Путин бредит захватить город Киев, столицу Руси, знаменитая фраза Нестора Летописца «Откуда есть, пошла русская земля».. Где ему и его татаро-монголькой армии надавали по морде и еще надают. Как можно было так бездарно воевать, чтобы за три недели потерять почти 500 танков. На что еще Путин надеется. Бездарный полководец и бездарная его армия.
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21.03.2022 09:25 Відповісти
ФБК


@fbkinfo

· 21 ч

Из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы - сообщает «Ротонда».
Директорам школ как минимум в трёх районах Петербурга с понедельника рекомендовали приостановить проведение всероссийских проверочных работ в бумажном виде.
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21.03.2022 09:25 Відповісти
а на бересте слабо контрольные писать ?
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21.03.2022 14:09 Відповісти
Україна може попросити Туреччину про військову допомогу.
Укласти необхідну угоду і покінчити з морською блокадою,
і, заодно - з московітським флотом у Чорному морі.
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21.03.2022 09:28 Відповісти
це треба робити негайно
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21.03.2022 09:39 Відповісти
турок- рашистський друг - (Військово-морські сили РФ продовжують блокувати українське узбережжя та наносити ракетні удари по цілях по всій Україні. ) саме через те,що перед війною турок дозволив рашистам завозити дуже багато рашистської зброї в Чорне море .
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21.03.2022 10:05 Відповісти
Турция не могла запретить черноморским государствам проход к ЧМ Это когда уже началась война-тогда Турция имела все юридические возможности закрыть Босфор
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21.03.2022 10:27 Відповісти
між "не могла" і "не хотіла" велика різниця
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21.03.2022 10:30 Відповісти
Согласно доктрине Монтре-Турция не имеет право запрещать движение по проливу судам государств Черноморского региона. НЕ ИМЕЛА ПРАВА. Турция-это страна намного смелее чем США и сбила российский военный самолет не СЦАВШИСЬ ,а США-сцутся под себя при одном упоминании Параши и Путина. При Карибском Кризисе,во Вьетнаме и Корее-Америка была страна мужчин,а сейчас это страна геев и ожиревшего быдла
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21.03.2022 10:34 Відповісти
Ти краще розказуй"басни Крылова" про те, як турок купив на 2,5 млрд зелених С-400, у рашиста , тим самим кинувши США із домовленістю про закупівлю літаків невидимок F-35,?Мова іде не про США,а про лицемірних турків,друзів рашиста.Чому турок не закрив повітрянний простір до сьогоднішнього дня?( Согласно доктрине Монтре-Турция не имеет право запрещать???)
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21.03.2022 10:52 Відповісти
***** прорахувалось. Зараз вся Україна це один великий Київ.
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21.03.2022 09:29 Відповісти
ми для них шо комп'ютерна гра. Чи скоріше фільм жахів, бо в грі вони хоча б намагалися шота зробити з джостіком, пустити стрілу в орка, кинути в нього каменем. Вони просто з величезною цікавістю споглядають як розкручується сюжет
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21.03.2022 09:45 Відповісти
Дырку от бублика, им а не Киев . Каждый зомбак будет уничтожен
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21.03.2022 09:52 Відповісти
а Арестович сказав, шо вже видохнулись... 3 рази
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21.03.2022 09:53 Відповісти
Та він говорив, що у Києві тиша, не ********.
І тут посипалось...
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21.03.2022 09:55 Відповісти
для чого пробувати досягати мету на території України,коли вона засипає могилу рабсії ?
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21.03.2022 10:08 Відповісти
 
 