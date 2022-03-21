Євросоюз не може втомлюватись, допомагаючи Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Європа має усвідомити, що війна, яку путінська Росія розпочала проти України, торкається кожної європейської держави, тож європейці мають продовжувати надавати всебічну допомогу.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі європейських міністрів із закордонних справ та оборони заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо втомлюватися, запроваджуючи санкції, або надаючи допомогу та підтримку для України. Ми маємо сприймати дуже серйозно запит України на початок процесу входження до ЄС", - сказав литовський дипломат.

Він зауважив, що вже визначив для себе "червоні лінії" стосовно вчинків Росії, але для того, щоб зупинити путіна, недостатньо позиції однієї країни, потрібні скоординовані дії міжнародної коаліції.

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"У цьому глобальному альянсі ми шукаємо єдиної думки. Це має бути один голос, який говорить, що це наша війна", - підкреслив міністр.

За його словами, кожна європейська країна має дотримуватися власних зобов’язань та поглянути на процес допомоги Україні і вирішити, що ще може бути зроблено.

"Це – справа кожної країни. Україні потрібно більше зброї. Зі зброєю, яка вже була надана, українці змогли зараз зупинити російське вторгнення. І вони мають волю до боротьби. Тож, якщо ми є серйозними в тому, щоб дати Україні шанс для оборони власної країни, ми маємо бути надзвичайно серйозними щодо зброї, яку ми надаємо", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив на необхідності зміцнити оборону східного флангу ЄС, що є особливо актуальним для країн Балтії.

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"Країни Балтії потребують термінової уваги, коли йдеться про безпеку та оборону. Ми покладаємося на політику стримування, я думаю, ця фаза має бути завершена. Ми маємо перейти до оцінки реального стану нашої оборони. Ми маємо отримати більше обладнання та проводити планування реальної оборони Балтійських країн, що відображатиме зміни у стратегічних реаліях у регіоні", - додав керівник зовнішньополітичного відомства Литви.