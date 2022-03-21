Євросоюз не може втомлюватись, допомагаючи Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
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Європа має усвідомити, що війна, яку путінська Росія розпочала проти України, торкається кожної європейської держави, тож європейці мають продовжувати надавати всебічну допомогу.
Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі європейських міністрів із закордонних справ та оборони заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не можемо втомлюватися, запроваджуючи санкції, або надаючи допомогу та підтримку для України. Ми маємо сприймати дуже серйозно запит України на початок процесу входження до ЄС", - сказав литовський дипломат.
Він зауважив, що вже визначив для себе "червоні лінії" стосовно вчинків Росії, але для того, щоб зупинити путіна, недостатньо позиції однієї країни, потрібні скоординовані дії міжнародної коаліції.
"У цьому глобальному альянсі ми шукаємо єдиної думки. Це має бути один голос, який говорить, що це наша війна", - підкреслив міністр.
За його словами, кожна європейська країна має дотримуватися власних зобов’язань та поглянути на процес допомоги Україні і вирішити, що ще може бути зроблено.
"Це – справа кожної країни. Україні потрібно більше зброї. Зі зброєю, яка вже була надана, українці змогли зараз зупинити російське вторгнення. І вони мають волю до боротьби. Тож, якщо ми є серйозними в тому, щоб дати Україні шанс для оборони власної країни, ми маємо бути надзвичайно серйозними щодо зброї, яку ми надаємо", - сказав Ландсбергіс.
Він наголосив на необхідності зміцнити оборону східного флангу ЄС, що є особливо актуальним для країн Балтії.
"Країни Балтії потребують термінової уваги, коли йдеться про безпеку та оборону. Ми покладаємося на політику стримування, я думаю, ця фаза має бути завершена. Ми маємо перейти до оцінки реального стану нашої оборони. Ми маємо отримати більше обладнання та проводити планування реальної оборони Балтійських країн, що відображатиме зміни у стратегічних реаліях у регіоні", - додав керівник зовнішньополітичного відомства Литви.
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Саме цікаво, що вони формі параші Звідки вони там взялись?
В ОРДЛО так и начиналось - готовились и хранили оружин в церквях РПЦ.
ТАМ же и граждан Луганды психологически обрабатывали.
И на кого теперь пенять, если украинцы до сих пор ходят в гадюшники РПЦ?
В РПЦ, которая благословила расеян на войну против Украины!!!
Почаевская Лавра, находящаяся в Почаеве, Тернопольской области!!! до сих пор под РПЦ!!!
На кого же тут кивать? Виноваты европейцы, НАТО или кто?
А может сами украинцы, западенцы?
А так легко - даже стрелять не надо. Просто не ходить в РПЦ!
Люди, сделайте хоть такую малость для своей страны!!!
https://meduza.io/feature/2020/03/16/vezhlivye-batyushki