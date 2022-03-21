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Євросоюз не може втомлюватись, допомагаючи Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

габріелюс,ландсбергіс

Європа має усвідомити, що війна, яку путінська Росія розпочала проти України, торкається кожної європейської держави, тож європейці мають продовжувати надавати всебічну допомогу.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі європейських міністрів із закордонних справ та оборони заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не можемо втомлюватися, запроваджуючи санкції, або надаючи допомогу та підтримку для України. Ми маємо сприймати дуже серйозно запит України на початок процесу входження до ЄС", - сказав литовський дипломат.

Він зауважив, що вже визначив для себе "червоні лінії" стосовно вчинків Росії, але для того, щоб зупинити путіна, недостатньо позиції однієї країни, потрібні скоординовані дії міжнародної коаліції.

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"У цьому глобальному альянсі ми шукаємо єдиної думки. Це має бути один голос, який говорить, що це наша війна", - підкреслив міністр.

За його словами, кожна європейська країна має дотримуватися власних зобов’язань та поглянути на процес допомоги Україні і вирішити, що ще може бути зроблено.

"Це – справа кожної країни. Україні потрібно більше зброї. Зі зброєю, яка вже була надана, українці змогли зараз зупинити російське вторгнення. І вони мають волю до боротьби. Тож, якщо ми є серйозними в тому, щоб дати Україні шанс для оборони власної країни, ми маємо бути надзвичайно серйозними щодо зброї, яку ми надаємо", - сказав Ландсбергіс.

Він наголосив на необхідності зміцнити оборону східного флангу ЄС, що є особливо актуальним для країн Балтії.

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"Країни Балтії потребують термінової уваги, коли йдеться про безпеку та оборону. Ми покладаємося на політику стримування, я думаю, ця фаза має бути завершена. Ми маємо перейти до оцінки реального стану нашої оборони. Ми маємо отримати більше обладнання та проводити планування реальної оборони Балтійських країн, що відображатиме зміни у стратегічних реаліях у регіоні", - додав керівник зовнішньополітичного відомства Литви.
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Топ коментарі
+4
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21.03.2022 14:09
+3
Вот жители Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум действительно устали от бесконечных обстрелов, а когда "устают от войны" в простите, зажратой Европе - это как-то мягко говоря странно, если не сказать иначе
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21.03.2022 14:10
+2
Пройдіться рейдом по церквах МП.
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21.03.2022 14:16
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21.03.2022 14:09 Відповісти
Вторая Мировая Спецоперация по деизраилизации планеты земля
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21.03.2022 14:25 Відповісти
Я б так не сказав. Евреї в цій ситуації більше на стороні орди. Вони ж їм і безпілотники поставили, а нам не схотіли. Вони ж і пропонували Зеленському приймати вимоги Ордофюрера.
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21.03.2022 14:30 Відповісти
Вот жители Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум действительно устали от бесконечных обстрелов, а когда "устают от войны" в простите, зажратой Европе - это как-то мягко говоря странно, если не сказать иначе
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21.03.2022 14:10 Відповісти
На Закарпатті взяли в полон чотирьох ворогів - військових так званих «ЛНР» та «ДНР», що воюють проти України як союзники армії Росії.

Саме цікаво, що вони формі параші Звідки вони там взялись?
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21.03.2022 14:11 Відповісти
Пройдіться рейдом по церквах МП.
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21.03.2022 14:16 Відповісти
Про церкву МП - це зрозуміло. А те, що на фото орки лежать на землі в військовій формі раші - це не зрозуміло
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21.03.2022 14:24 Відповісти
Пройдіться рейдом по церквах МП. Там і форма може буть
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21.03.2022 14:26 Відповісти
З приднестрів'я.
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21.03.2022 14:31 Відповісти
РПЦ ФСБ
В ОРДЛО так и начиналось - готовились и хранили оружин в церквях РПЦ.
ТАМ же и граждан Луганды психологически обрабатывали.

И на кого теперь пенять, если украинцы до сих пор ходят в гадюшники РПЦ?
В РПЦ, которая благословила расеян на войну против Украины!!!

Почаевская Лавра, находящаяся в Почаеве, Тернопольской области!!! до сих пор под РПЦ!!!

На кого же тут кивать? Виноваты европейцы, НАТО или кто?
А может сами украинцы, западенцы?
А так легко - даже стрелять не надо. Просто не ходить в РПЦ!
Люди, сделайте хоть такую малость для своей страны!!!
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21.03.2022 14:46 Відповісти
Вежливые батюшки Как священники РПЦ участвовали в присоединении Крыма

https://meduza.io/feature/2020/03/16/vezhlivye-batyushki
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21.03.2022 14:51 Відповісти
⚡️Сегодня Чехія, Эстонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільне заявление «Про невідкладну необхідність модернізації ПВО України».
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21.03.2022 16:41 Відповісти
вот дэцл небо и прикроем,писта свинособакам
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21.03.2022 16:42 Відповісти
 
 