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Сейм Литви одноголосно проголосував за закрите небо над Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

литва,сейм

Литовський парламент одностайно ухвалив резолюцію, що закликає Організацію Об'єднаних Націй закрити небо над Україною.

 Про це сьогодні, 17 березня, повідомила пресслужба Сейму Литви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Так, литовські депутати закликають ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів.

На сайті Сейму повідомляється, що 100 депутатів одностайно проголосували за постанову "Про активні заходи щодо забезпечення безпеки цивільного населення та об'єктів життєзабезпечення України".

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Резолюція закликає парламенти демократичних країн працювати над відкриттям гуманітарних коридорів в Україні, щоб люди могли безпечно залишити зони бойових дій та незаконно окуповані Росією території. Також депутати Литви закликали парламенти інших країн оголосити безпольотною зоною повітряний простір над цими районами, над атомними електростанціями та над сховищами ядерних відходів в Україні.

Крім того, Сейм закликав без зволікання постачати в Україну озброєння, приділяючи першочергову увагу системам протиповітряної оборони, які врятують життя мирних жителів, закриють повітряний простір і порти від літаків та кораблів РФ.

У резолюції йдеться і про необхідність вводити додаткові санкції проти РФ та Білорусі.

Також депутати закликали мобілізувати максимальну політичну підтримку України, негайно надати Україні статус кандидата у члени ЄС та розпочати переговорний процес.

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Віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас, коментуючи необхідність закриття неба над Україною, заявив, що "ніхто не пропонує нападати й ніхто не пропонує оголошувати війну", а пропозиція про безпольотну зону полягає у забезпеченні безпеки мирних жителів, зокрема громадян тих самих країн Європи, НАТО та ООН, що подорожують та перевозять гуманітарну допомогу в Україну.
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Топ коментарі
+9
Дякуємо.
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17.03.2022 11:48
+6
Дякуємо
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17.03.2022 11:49
+6
Дякуємо брати
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17.03.2022 11:50
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17.03.2022 11:48 Відповісти
Дякуємо
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17.03.2022 11:49 Відповісти
Уже не сомнений , что Кубань вернётся с оккупации в Украину .
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17.03.2022 11:49 Відповісти
Та вони вже навіть не окацаплені-вони опідорашені.
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17.03.2022 12:03 Відповісти
Дякуємо брати
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17.03.2022 11:50 Відповісти
а недавно Столтенберг заявлял что все страны НАТО единогласно НЕ поддерживают закрытие неба!! Врал?
Или Литва уже не в НАТО!!!
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17.03.2022 11:53 Відповісти
Poliaki vet predlozyli zakryt nebo i vesti vojska NATO Stolbergu,a kakom jediniglasije on govoril trudno skazat.Ja nesporiu mozet bolsinstvo byli protiv,no tocno kakix 5 stran byli za
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17.03.2022 12:08 Відповісти
Эстония первой приняла такую же резолюцию 14. марта. Столтенберг видимо забыл спросить мнение стран-членов НАТО.
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17.03.2022 12:21 Відповісти
Критика экс-президента Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвеса в адрес нынешнего руководства НАТО. Нельзя сказать что необоснованно.
https://twitter.com/i/status/1504034747894411264
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17.03.2022 13:48 Відповісти
Дякуємо!
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17.03.2022 11:54 Відповісти
Оце дійсно брати.Понад 200 років ми були однією державою.А за Великого РуськоЛитовського князя Вітовта були засновані такі міста як Хаджибєй(Кацибєїв,теперішня Одеса) Чорнагород,Білгород,Каравул,Вітовка(поселення існує і до цього часу на Дніпрі-місто,яке контролювало дніпровські броди).Існувало колись ВКЛ-Велике Князівство Литовське,Руське та Жемайтське.
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17.03.2022 12:01 Відповісти
Cistoja pravda.
SLAVA Ukraini
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17.03.2022 14:40 Відповісти
 
 