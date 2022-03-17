Сейм Литви одноголосно проголосував за закрите небо над Україною

Литовський парламент одностайно ухвалив резолюцію, що закликає Організацію Об'єднаних Націй закрити небо над Україною.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомила пресслужба Сейму Литви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Так, литовські депутати закликають ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів.

На сайті Сейму повідомляється, що 100 депутатів одностайно проголосували за постанову "Про активні заходи щодо забезпечення безпеки цивільного населення та об'єктів життєзабезпечення України".

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Резолюція закликає парламенти демократичних країн працювати над відкриттям гуманітарних коридорів в Україні, щоб люди могли безпечно залишити зони бойових дій та незаконно окуповані Росією території. Також депутати Литви закликали парламенти інших країн оголосити безпольотною зоною повітряний простір над цими районами, над атомними електростанціями та над сховищами ядерних відходів в Україні.

Крім того, Сейм закликав без зволікання постачати в Україну озброєння, приділяючи першочергову увагу системам протиповітряної оборони, які врятують життя мирних жителів, закриють повітряний простір і порти від літаків та кораблів РФ.

У резолюції йдеться і про необхідність вводити додаткові санкції проти РФ та Білорусі.

Також депутати закликали мобілізувати максимальну політичну підтримку України, негайно надати Україні статус кандидата у члени ЄС та розпочати переговорний процес.

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Віцеспікер Сейму Паулюс Саударгас, коментуючи необхідність закриття неба над Україною, заявив, що "ніхто не пропонує нападати й ніхто не пропонує оголошувати війну", а пропозиція про безпольотну зону полягає у забезпеченні безпеки мирних жителів, зокрема громадян тих самих країн Європи, НАТО та ООН, що подорожують та перевозять гуманітарну допомогу в Україну.