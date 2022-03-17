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Сейм Литвы единогласно проголосовал за закрытое небо над Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

литва,сейм

Литовский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую Организацию Объединенных Наций закрыть небо над Украиной.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба Сейма Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Так, литовские депутаты призывают ООН принять немедленные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей.

На сайте Сейма сообщается, что 100 депутатов единогласно проголосовали за постановление "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и объектам жизнеобеспечения Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

Резолюция призывает парламенты демократических стран работать над открытием гуманитарных коридоров в Украине, чтобы люди могли безопасно покинуть зоны боевых действий и незаконно оккупированные Россией территории. Также депутаты Литвы призвали парламенты других стран объявить бесполетной зоной воздушное пространство над этими районами, над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине.

Кроме того, Сейм призвал без промедления поставлять в Украину вооружение, уделяя первоочередное внимание системам противовоздушной обороны, которые спасут жизнь мирных жителей, закроют воздушное пространство и порты от самолетов и кораблей РФ.

В резолюции говорится и о необходимости вводить дополнительные санкции против РФ и Белоруссии.

Также депутаты призвали мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины, немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс.

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Вицеспикер Сейма Паулюс Саударгас, комментируя необходимость закрытия неба над Украиной, заявил, что "никто не предлагает нападать и никто не предлагает объявлять войну", а предложение о бесполетной зоне заключается в обеспечении безопасности мирных жителей, в частности, граждан тех же стран Европы, НАТО и ООН , путешествующих и перевозящих гуманитарную помощь в Украину
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Топ комментарии
+9
Дякуємо.
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17.03.2022 11:48
+6
Дякуємо
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17.03.2022 11:49
+6
Дякуємо брати
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17.03.2022 11:50
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Дякуємо.
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17.03.2022 11:48 Ответить
Дякуємо
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17.03.2022 11:49 Ответить
Уже не сомнений , что Кубань вернётся с оккупации в Украину .
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17.03.2022 11:49 Ответить
Та вони вже навіть не окацаплені-вони опідорашені.
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17.03.2022 12:03 Ответить
Дякуємо брати
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17.03.2022 11:50 Ответить
а недавно Столтенберг заявлял что все страны НАТО единогласно НЕ поддерживают закрытие неба!! Врал?
Или Литва уже не в НАТО!!!
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17.03.2022 11:53 Ответить
Poliaki vet predlozyli zakryt nebo i vesti vojska NATO Stolbergu,a kakom jediniglasije on govoril trudno skazat.Ja nesporiu mozet bolsinstvo byli protiv,no tocno kakix 5 stran byli za
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17.03.2022 12:08 Ответить
Эстония первой приняла такую же резолюцию 14. марта. Столтенберг видимо забыл спросить мнение стран-членов НАТО.
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17.03.2022 12:21 Ответить
Критика экс-президента Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвеса в адрес нынешнего руководства НАТО. Нельзя сказать что необоснованно.
https://twitter.com/i/status/1504034747894411264
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17.03.2022 13:48 Ответить
Дякуємо!
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17.03.2022 11:54 Ответить
Оце дійсно брати.Понад 200 років ми були однією державою.А за Великого РуськоЛитовського князя Вітовта були засновані такі міста як Хаджибєй(Кацибєїв,теперішня Одеса) Чорнагород,Білгород,Каравул,Вітовка(поселення існує і до цього часу на Дніпрі-місто,яке контролювало дніпровські броди).Існувало колись ВКЛ-Велике Князівство Литовське,Руське та Жемайтське.
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17.03.2022 12:01 Ответить
Cistoja pravda.
SLAVA Ukraini
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17.03.2022 14:40 Ответить
 
 