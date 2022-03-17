Сейм Литвы единогласно проголосовал за закрытое небо над Украиной

Литовский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую Организацию Объединенных Наций закрыть небо над Украиной.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба Сейма Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Так, литовские депутаты призывают ООН принять немедленные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей.

На сайте Сейма сообщается, что 100 депутатов единогласно проголосовали за постановление "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и объектам жизнеобеспечения Украины".

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Резолюция призывает парламенты демократических стран работать над открытием гуманитарных коридоров в Украине, чтобы люди могли безопасно покинуть зоны боевых действий и незаконно оккупированные Россией территории. Также депутаты Литвы призвали парламенты других стран объявить бесполетной зоной воздушное пространство над этими районами, над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине.

Кроме того, Сейм призвал без промедления поставлять в Украину вооружение, уделяя первоочередное внимание системам противовоздушной обороны, которые спасут жизнь мирных жителей, закроют воздушное пространство и порты от самолетов и кораблей РФ.

В резолюции говорится и о необходимости вводить дополнительные санкции против РФ и Белоруссии.

Также депутаты призвали мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины, немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс.

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Вицеспикер Сейма Паулюс Саударгас, комментируя необходимость закрытия неба над Украиной, заявил, что "никто не предлагает нападать и никто не предлагает объявлять войну", а предложение о бесполетной зоне заключается в обеспечении безопасности мирных жителей, в частности, граждан тех же стран Европы, НАТО и ООН , путешествующих и перевозящих гуманитарную помощь в Украину