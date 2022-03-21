Міжнародна шахова федерація дискваліфікувала російського гросмейстера за підтримку Путіна
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про усунення російського гросмейстера Сергія Карякіна на шість місяців. Йому заборонено брати участь у турнірах під егідою організації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Раніше висловлювання Карякіна привернули увагу комітету з етики ФІДЕ. 32-річний гросмейстер публічно підтримав Путіна та його злочинні дії.
Комісія розглядала і справу російського гросмейстера Сергія Шипова, який також став на захист терористичних дій кремля. Його ФІДЕ не дискваліфікувала.
Раніше ФІДЕ позбавила шахістів Росії і Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Гравці зможуть перебувати за шахівницею лише під нейтральним прапором.
Також припиняються спонсорські контракти ФІДЕ з компаніями зі списку санкцій і компаніями, контрольованими Росією або Білоруссю.
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Я думаю усі хто підтримують путлера то соціально небезпечні люди ,котрім близька психологія маньяків,і вбивць дітей,насильників,мародерів, садистів.Це психічнохворі! На самому ділі , це світова трагедія,бо таких ціла країна, 140 мільонів,і в них ядерна зброя.Це далеко не жарти, поки є час треба зруйнувати зверінець ,і ізолювати від цівілізованого світу те що залишиться. 140 мільоне стадо з божевільним збочинцем начолі це загроза цівілізаціі, треба усім світом негайно вірішувати цю проблему,поки в цівілізаціі ще є час!!
Карлсен - Карякін, 2016, матч на звання чемпіону світу, остання партія при рахунку +1 на користь Карлсена
Фh6+!!
якщо Кр:h6, то Тh8X
якщо gh, то Т:f7X
ПС. Я цього уй0бка бачив в Нью-Йорку на 5-й партії матчу
Ось де русофобія - чемпіон світу Каспаров проявив недружній акт і відмовився стати руським.