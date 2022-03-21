Міжнародна шахова федерація дискваліфікувала російського гросмейстера за підтримку Путіна

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про усунення російського гросмейстера Сергія Карякіна на шість місяців. Йому заборонено брати участь у турнірах під егідою організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Раніше висловлювання Карякіна привернули увагу комітету з етики ФІДЕ. 32-річний гросмейстер публічно підтримав Путіна та його злочинні дії.

Комісія розглядала і справу російського гросмейстера Сергія Шипова, який також став на захист терористичних дій кремля. Його ФІДЕ не дискваліфікувала.

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Раніше ФІДЕ позбавила шахістів Росії і Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Гравці зможуть перебувати за шахівницею лише під нейтральним прапором.

Також припиняються спонсорські контракти ФІДЕ з компаніями зі списку санкцій і компаніями, контрольованими Росією або Білоруссю.