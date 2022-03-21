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Міжнародна шахова федерація дискваліфікувала російського гросмейстера за підтримку Путіна

Новини Цензор.НЕТ Спорт

шахи

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про усунення російського гросмейстера Сергія Карякіна на шість місяців. Йому заборонено брати участь у турнірах під егідою організації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Раніше висловлювання Карякіна привернули увагу комітету з етики ФІДЕ. 32-річний гросмейстер публічно підтримав Путіна та його злочинні дії.

Комісія розглядала і справу російського гросмейстера Сергія Шипова, який також став на захист терористичних дій кремля. Його ФІДЕ не дискваліфікувала.

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Раніше ФІДЕ позбавила шахістів Росії і Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Гравці зможуть перебувати за шахівницею лише під нейтральним прапором.

Також припиняються спонсорські контракти ФІДЕ з компаніями зі списку санкцій і компаніями, контрольованими Росією або Білоруссю.
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Топ коментарі
+27
Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
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21.03.2022 16:45
+19
Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
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21.03.2022 16:45
+14
Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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21.03.2022 16:40
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Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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21.03.2022 16:40 Відповісти
Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
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21.03.2022 16:45 Відповісти
В Краматорську? У вікіпедії вказано - що він родом з Сімферополя.
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21.03.2022 17:00 Відповісти
НЕ знаю, про народився, а жив точно у Краматорську
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21.03.2022 19:26 Відповісти
На півроку ,вони серйозно .Як та шушара заколебала своєю толерантністю .
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Там президент ФІДЕ - кацап.
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21.03.2022 16:50 Відповісти
Дворкович - друг путіна і медвєдєва.
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21.03.2022 17:14 Відповісти
а Карпова?
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21.03.2022 16:45 Відповісти
це лайно старе , не грає вже в турнірах
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Не, нипайдеть. Фигуры в морду и доской по башке
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21.03.2022 16:47 Відповісти
⚡️Сегодня Чехія, Эстонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільне заявление «Про невідкладну необхідність модернізації ПВО України».
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21.03.2022 16:49 Відповісти
Заява - то добре, то правильно. Особливо коли її на принтері у багатьох екземплярах роздрукувати. Побачимо, що у четвер нам скажуть у НАТО, і G-7.
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21.03.2022 16:52 Відповісти
На жаль заявами ракети не зіб"єш.
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21.03.2022 16:55 Відповісти
закроем небо и дадим писты 🤜кацапам
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21.03.2022 16:50 Відповісти
Просто дивно,як людина з логичним мисленням, може виправдати війну,що зруйнує не тільки Україну,але і кацапію,як може така людина підтримати божевільного маньяка?
Я думаю усі хто підтримують путлера то соціально небезпечні люди ,котрім близька психологія маньяків,і вбивць дітей,насильників,мародерів, садистів.Це психічнохворі! На самому ділі , це світова трагедія,бо таких ціла країна, 140 мільонів,і в них ядерна зброя.Це далеко не жарти, поки є час треба зруйнувати зверінець ,і ізолювати від цівілізованого світу те що залишиться. 140 мільоне стадо з божевільним збочинцем начолі це загроза цівілізаціі, треба усім світом негайно вірішувати цю проблему,поки в цівілізаціі ще є час!!
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21.03.2022 16:55 Відповісти
Він показав своє нутро ще тоді - коли зрадив Україну і прийняв громадянство країни-агресора і окупанта. Все наступне - просто логічне продовження.
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21.03.2022 16:57 Відповісти
Лілія, не панікуйте. По-перше, не 140 млн, а я б казав більше 100 млн(там з величезною вірогідністю їх чисельність перебільшена), 120-130 млн - скоріше за все. І, по-друге, їх трохи більше 100 млн, а нас тоді трохи більше 1 млрд, я маю на увазі наших партнерів, які хоч і поки що не воюють відкрито на нашому боці - проте стали для нас своєрідним тилом, з дуже непоганим постачанням. Так що все залежить від того, як дивитися на речі.
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21.03.2022 17:04 Відповісти
Як на них ще можна дивитися після усього скоєного? Страшна правда ще в тому що ці двуногі віруси расповзаються по усьому світу і заражають усе довколо себе,сіючи кров,смерть, і діявольску аморальність.
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21.03.2022 17:37 Відповісти
В кацапстані шахматистки завжди були під ФСБ.
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21.03.2022 16:56 Відповісти


Карлсен - Карякін, 2016, матч на звання чемпіону світу, остання партія при рахунку +1 на користь Карлсена

Фh6+!!

якщо Кр:h6, то Тh8X

якщо gh, то Т:f7X

ПС. Я цього уй0бка бачив в Нью-Йорку на 5-й партії матчу
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21.03.2022 16:57 Відповісти
Ці мразоти своє отримають. Був такий одеський гроссмейстер Богданович,також дуже кацапстан ********. Не зважаючи на осуд з боку української шахової спільноти поперся на кацапстан.Там і загинув декілька років тому. При дивних обставинах
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21.03.2022 17:04 Відповісти
Чогось нанюхався зі своєю дівкою та й помер.
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21.03.2022 17:17 Відповісти
я його знала особисто.Воно не вживало ні алкоголю,ні табаку,ні тим більше наркотичних речовин. Такий собі задрот -долбодятел він був.Тож задється не самі вони нанюхалися. Хтось допоміг. Бо перед тим,як їхати до мацкви шахова спільнота була обурена цим його наміром. Коли воно вже поїхало кацапи у соцмережах підняли галас,що "хахли затравили бедного мальчика в трусиках"
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21.03.2022 17:23 Відповісти
Я ж дивився всі партії того матчу, цієї комбінації не пам'ятаю, таке б запам'ятав. Мабуть, пропустив.
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21.03.2022 17:06 Відповісти
Перепрошую. Переплутав торішній матч М. Карлсена з іншим росіянином - Непомнящім.
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22.03.2022 11:47 Відповісти
Заключна комбінація коротка, але дуже ефектна!
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21.03.2022 17:15 Відповісти
Прикольно, що й білий король під матом (кількома способами), і прямого захисту не видно. Якщо б білі не помітили цю комбінацію (ферзь кидається під бій двох фігур!), вони б програли, і матеріальна перевага не допомогла б.
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22.03.2022 11:17 Відповісти
Він емігрував з Криму ще до окупації, а потім говорив, що Україна емігрує слідом за ним.
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21.03.2022 17:01 Відповісти
Та вони там всі фашисти, на тій росії.
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21.03.2022 17:02 Відповісти
У протистоянні Карпов - Каспаров..... програло КГБ СРСР.
Ось де русофобія - чемпіон світу Каспаров проявив недружній акт і відмовився стати руським.
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21.03.2022 17:15 Відповісти
Ха ха ха,на 6 месяцев ,Карякин небось думает, а говорили до 15 лет,. Связи решают все ,чем Карякин успешно и пользуется.)
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21.03.2022 17:17 Відповісти
Только на 6 месяцев? А потом медальку ему будете давать? Бесхребетные ничтожества. Исключить навсегда!
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21.03.2022 17:20 Відповісти
Эта гнида из Крыма.., и быстро переметнулся в кацапляндию.
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21.03.2022 17:26 Відповісти
Він зрадив Україну і прощення йому нема!
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21.03.2022 18:01 Відповісти
 
 