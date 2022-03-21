Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера за поддержку Путина
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об устранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. 32-летний гроссмейстер публично поддержал Путина и его преступные действия.
Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, также вставшего на защиту террористических действий кремля. Его ФИДЕ не дисквалифицировало.
Ранее ФИДЕ лишило шахматистов России и Белоруссии права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской только под нейтральным флагом.
Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями со списка санкций и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.
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Я думаю усі хто підтримують путлера то соціально небезпечні люди ,котрім близька психологія маньяків,і вбивць дітей,насильників,мародерів, садистів.Це психічнохворі! На самому ділі , це світова трагедія,бо таких ціла країна, 140 мільонів,і в них ядерна зброя.Це далеко не жарти, поки є час треба зруйнувати зверінець ,і ізолювати від цівілізованого світу те що залишиться. 140 мільоне стадо з божевільним збочинцем начолі це загроза цівілізаціі, треба усім світом негайно вірішувати цю проблему,поки в цівілізаціі ще є час!!
Карлсен - Карякін, 2016, матч на звання чемпіону світу, остання партія при рахунку +1 на користь Карлсена
Фh6+!!
якщо Кр:h6, то Тh8X
якщо gh, то Т:f7X
ПС. Я цього уй0бка бачив в Нью-Йорку на 5-й партії матчу
Ось де русофобія - чемпіон світу Каспаров проявив недружній акт і відмовився стати руським.