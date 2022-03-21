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Международная шахматная федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера за поддержку Путина

Новости Цензор.НЕТ Спорт

шахи

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об устранении российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Ранее высказывания Карякина привлекли внимание комитета по этике ФИДЕ. 32-летний гроссмейстер публично поддержал Путина и его преступные действия.

Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, также вставшего на защиту террористических действий кремля. Его ФИДЕ не дисквалифицировало.

Читайте: Песков пожаловался на "абсолютную ненависть ко всему российскому"

Ранее ФИДЕ лишило шахматистов России и Белоруссии права выступать на турнирах под национальными флагами своих стран. Игроки смогут находиться за шахматной доской только под нейтральным флагом.

Также прекращаются спонсорские контракты ФИДЕ с компаниями со списка санкций и компаниями, контролируемыми Россией или Беларусью.
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Топ комментарии
+27
Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
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21.03.2022 16:45
+19
Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
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21.03.2022 16:45
+14
Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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21.03.2022 16:40
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Шах, валенок, и мат. Ты проср@л.
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21.03.2022 16:40 Ответить
Він не просто росіянин - який підтримав війну і вбивства українців. Він - зрадник України, який перебіг на сторону окупанта.
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21.03.2022 16:45 Ответить
Ця мерзота народилася в Україні у Краматорську
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21.03.2022 16:45 Ответить
В Краматорську? У вікіпедії вказано - що він родом з Сімферополя.
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21.03.2022 17:00 Ответить
НЕ знаю, про народився, а жив точно у Краматорську
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21.03.2022 19:26 Ответить
На півроку ,вони серйозно .Як та шушара заколебала своєю толерантністю .
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21.03.2022 16:45 Ответить
Там президент ФІДЕ - кацап.
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21.03.2022 16:50 Ответить
Дворкович - друг путіна і медвєдєва.
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21.03.2022 17:14 Ответить
а Карпова?
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21.03.2022 16:45 Ответить
це лайно старе , не грає вже в турнірах
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21.03.2022 17:08 Ответить
Не, нипайдеть. Фигуры в морду и доской по башке
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21.03.2022 16:47 Ответить
⚡️Сегодня Чехія, Эстонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільне заявление «Про невідкладну необхідність модернізації ПВО України».
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21.03.2022 16:49 Ответить
Заява - то добре, то правильно. Особливо коли її на принтері у багатьох екземплярах роздрукувати. Побачимо, що у четвер нам скажуть у НАТО, і G-7.
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21.03.2022 16:52 Ответить
На жаль заявами ракети не зіб"єш.
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21.03.2022 16:55 Ответить
закроем небо и дадим писты 🤜кацапам
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21.03.2022 16:50 Ответить
Просто дивно,як людина з логичним мисленням, може виправдати війну,що зруйнує не тільки Україну,але і кацапію,як може така людина підтримати божевільного маньяка?
Я думаю усі хто підтримують путлера то соціально небезпечні люди ,котрім близька психологія маньяків,і вбивць дітей,насильників,мародерів, садистів.Це психічнохворі! На самому ділі , це світова трагедія,бо таких ціла країна, 140 мільонів,і в них ядерна зброя.Це далеко не жарти, поки є час треба зруйнувати зверінець ,і ізолювати від цівілізованого світу те що залишиться. 140 мільоне стадо з божевільним збочинцем начолі це загроза цівілізаціі, треба усім світом негайно вірішувати цю проблему,поки в цівілізаціі ще є час!!
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21.03.2022 16:55 Ответить
Він показав своє нутро ще тоді - коли зрадив Україну і прийняв громадянство країни-агресора і окупанта. Все наступне - просто логічне продовження.
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21.03.2022 16:57 Ответить
Лілія, не панікуйте. По-перше, не 140 млн, а я б казав більше 100 млн(там з величезною вірогідністю їх чисельність перебільшена), 120-130 млн - скоріше за все. І, по-друге, їх трохи більше 100 млн, а нас тоді трохи більше 1 млрд, я маю на увазі наших партнерів, які хоч і поки що не воюють відкрито на нашому боці - проте стали для нас своєрідним тилом, з дуже непоганим постачанням. Так що все залежить від того, як дивитися на речі.
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21.03.2022 17:04 Ответить
Як на них ще можна дивитися після усього скоєного? Страшна правда ще в тому що ці двуногі віруси расповзаються по усьому світу і заражають усе довколо себе,сіючи кров,смерть, і діявольску аморальність.
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21.03.2022 17:37 Ответить
В кацапстані шахматистки завжди були під ФСБ.
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21.03.2022 16:56 Ответить


Карлсен - Карякін, 2016, матч на звання чемпіону світу, остання партія при рахунку +1 на користь Карлсена

Фh6+!!

якщо Кр:h6, то Тh8X

якщо gh, то Т:f7X

ПС. Я цього уй0бка бачив в Нью-Йорку на 5-й партії матчу
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21.03.2022 16:57 Ответить
Ці мразоти своє отримають. Був такий одеський гроссмейстер Богданович,також дуже кацапстан ********. Не зважаючи на осуд з боку української шахової спільноти поперся на кацапстан.Там і загинув декілька років тому. При дивних обставинах
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21.03.2022 17:04 Ответить
Чогось нанюхався зі своєю дівкою та й помер.
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21.03.2022 17:17 Ответить
я його знала особисто.Воно не вживало ні алкоголю,ні табаку,ні тим більше наркотичних речовин. Такий собі задрот -долбодятел він був.Тож задється не самі вони нанюхалися. Хтось допоміг. Бо перед тим,як їхати до мацкви шахова спільнота була обурена цим його наміром. Коли воно вже поїхало кацапи у соцмережах підняли галас,що "хахли затравили бедного мальчика в трусиках"
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21.03.2022 17:23 Ответить
Я ж дивився всі партії того матчу, цієї комбінації не пам'ятаю, таке б запам'ятав. Мабуть, пропустив.
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21.03.2022 17:06 Ответить
Перепрошую. Переплутав торішній матч М. Карлсена з іншим росіянином - Непомнящім.
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22.03.2022 11:47 Ответить
Заключна комбінація коротка, але дуже ефектна!
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21.03.2022 17:15 Ответить
Прикольно, що й білий король під матом (кількома способами), і прямого захисту не видно. Якщо б білі не помітили цю комбінацію (ферзь кидається під бій двох фігур!), вони б програли, і матеріальна перевага не допомогла б.
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22.03.2022 11:17 Ответить
Він емігрував з Криму ще до окупації, а потім говорив, що Україна емігрує слідом за ним.
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21.03.2022 17:01 Ответить
Та вони там всі фашисти, на тій росії.
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21.03.2022 17:02 Ответить
У протистоянні Карпов - Каспаров..... програло КГБ СРСР.
Ось де русофобія - чемпіон світу Каспаров проявив недружній акт і відмовився стати руським.
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21.03.2022 17:15 Ответить
Ха ха ха,на 6 месяцев ,Карякин небось думает, а говорили до 15 лет,. Связи решают все ,чем Карякин успешно и пользуется.)
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21.03.2022 17:17 Ответить
Только на 6 месяцев? А потом медальку ему будете давать? Бесхребетные ничтожества. Исключить навсегда!
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21.03.2022 17:20 Ответить
Эта гнида из Крыма.., и быстро переметнулся в кацапляндию.
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21.03.2022 17:26 Ответить
Він зрадив Україну і прощення йому нема!
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21.03.2022 18:01 Ответить
 
 