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Закарпаття (1578) переселенці (515) Микита Віктор (16)

Закарпаття прийняло вже понад 220 тисяч вимушених переселенців, - голова ОВА Микита

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Станом на сьогодні Закарпатська область прийняла вже понад 220 000 вимушених переселенців із тих областей України, де наразі тривають бойові дії.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодоби на Закарпаття прибувають від 5 до 10 тисяч осіб, частина з яких виїжджає за кордон. Ми постійно співпрацюємо з Угорщиною, Словаччиною та Румунією, які тимчасово розміщують у себе українців. Нині головне для нас — забезпечити переселенців тимчасовим місцем проживання, харчуванням та, за необхідності, надати медичну допомогу", - зазначив Микита.

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Голова військової адміністрації також повідомив, що ситуація в області із харчуванням та медикаментами є абсолютно контрольованою. Крім того, обласна влада та волонтери практично щодня відправляють гуманітарну допомогу в ті населені пункти, де тривають бойові дії.

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хай голова розбереться з баригами, які деруть по 50к за хату в селі без інету
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21.03.2022 16:47 Відповісти
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21.03.2022 16:49 Відповісти
После войны объявить байкот отдыху в Закарпатье. Жлобье, цены на все подняли до небес(особенно аренда).
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21.03.2022 17:05 Відповісти
Родственники сняли в Ужгороде двухкомнатную на месяц за 30 к. Семья 5 человек. Простая квартира, не шикарная. У них были такие деньги. Но не все могут столько заплатить. Зарабатывают на людском горе. Уверена до войны цена была совсем другая.
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21.03.2022 17:25 Відповісти
Знакомая сняла квартиру 1к за 10000грн. (Все по минимуму) уже подымают цену(заселялись договорились месяц не подымать). Пробовала искать от 1000$.
Другие знакомые снял комнату 250грн. сутки уже подняли.
После войны никакого отдыха в Закарпатье. И всех буду отваривать. Пусть подавятся ублюдки.
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21.03.2022 17:43 Відповісти
Є і ті хто прийняв безкоштовно , але є і покидьки
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21.03.2022 17:40 Відповісти
У меня нет знакомых кого поселии бесплатно в Украине. Есть знакомые которых бесплатно приняли семьи в Польше и Австрии. Все из Киева. Вот такие мы Украинцы.
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21.03.2022 17:54 Відповісти
не повезло тобі. ні мови не вивчив, ні людей нормальних не хочеш бачити. то. може. причина в тобі?
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21.03.2022 18:17 Відповісти
По-перше: такого слова, яким ви керуєтесь "не повезло" в українській мові немає, а є - "не пощастило"; по -друге : пунктуацію ніхто не відміняв; по-третє: не потрібно мені "тикати". І - найголовніше: люди навколо мене, з якими я тісно спілкуюся, і я - також, не беремо орендну плату з орендарів на час війни! Зробіть висновки...
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21.03.2022 18:42 Відповісти
У мене кардинально інша інфа .Дві сім'ї прийняли в Закарпатті ,поселилися в селі ,господарі надали будинки безкоштовно,лише комуналку треба платити.Сусіди принесли багато продуктів,допомогли влаштуватися.Дуже хороші і добрі люди.
Можливо в містах все так,як ви написали,але в селі зовсім інша картина.
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21.03.2022 20:02 Відповісти
м. Мукачево.
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21.03.2022 20:09 Відповісти
 
 