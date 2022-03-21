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ФОПи 1-3 груп знову можуть сплатити податки в застосунку "Дія"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

фоп,дія

Послуга сплати податків зі смартфону у "Дії" знову стала доступною для українських підприємців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг.

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Михайло Федоров нагадав, що окрім відновлення можливості сплати податків для ФОПів, в Дії можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

"Підтримуйте українську економіку та сплачуйте податки за кілька кліків у Дії", - закликав усіх Михайло Федоров
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Когда фопы платят налоги - им спокойно на душе
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21.03.2022 17:06 Відповісти
Щас, 0 заработка месяц, 6500 дадите тогда и заплачу.
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21.03.2022 17:16 Відповісти
Під час війни зеленим більше нема чим зайнятись,як черговий спосіб сплати податків видумати?Розвалили в хлам країну,тепер сидять бавляться.Займіться чимось корисним!
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21.03.2022 17:23 Відповісти
 
 