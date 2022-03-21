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аварія (459) аміак (39) Суми (392) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (59)

Аварія на "Сумихімпромі": значна концентрація аміаку потрапила в повітря, - Міндовкілля

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

сумихімпром

Унаслідок аварії на ПАТ "Сумихімпром", яка сталась 21 березня, у повітря потрапила значна кількість аміаку.

Про це заявив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Наразі ситуація ліквідована, але не можна ліквідувати те, що в повітря потрапила значна концентрація аміаку. На жаль, це один із найшкідливіших компонентів, який шкодить не тільки довкіллю, а й безпосередньо здоров'ю людей", - сказав він.

Стрілець висловив упевненість, що інформація, поширена ДСНС про те, як запобігти отруєнню аміаком, вберегла громадян від його шкідливого впливу. Він нагадав, що для збереження здоров'я потрібно не перебувати поряд з місцем аварії, використовувати ватно-марлеві пов'язки та спуститися якомога нижче, в ідеалі - у підвальне приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

В.о. міністра підкреслив, що аміак не варто плутати з хлором. У разі витоку хлору навпаки потрібно піднятися якомога вище.

Очільник Міндовкілля розповів, що швидкість розсіювання аміаку залежить від метеоумов, тому прогнозувати, коли його концентрація прийде у норму, неможливо. Він зазначив, що також наразі невідомо, скільки точно аміаку залишилось на підприємстві. Це питання вивчають відповідні служби.

Як поідомлялося, у Сумській області 21 березня о 4:30 унаслідок ворожого артобстрілу заводу "Сумихімпром" був пошкоджений резервуар з аміаком. Через витікання аміаку під загрозою опинилося село Новоселиця. Аварію ліквідували о 7:49.

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Кляті бєндєровци і спользовалі хімічєскоє оружіє
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21.03.2022 17:08 Відповісти
НЕ смішно - думай, коли жартуєш.
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21.03.2022 17:59 Відповісти
⚡️Повідомляється про звільнення ЗСУ Макарова.
https://t.me/operativnoZSU/14838
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21.03.2022 17:10 Відповісти
 
 