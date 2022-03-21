Авария на "Сумыхимпроме": значительная концентрация аммиака попала в воздух, - Министерство защиты окружаюшей среды

В результате аварии на ПАО "Сумыхимпром", произошедшей 21 марта, в воздух попало значительное количество аммиака.

Об этом заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ситуация ликвидирована, но нельзя ликвидировать, что в воздух попала значительная концентрация аммиака. К сожалению, это один из самых вредных компонентов, который вредит не только окружающей среде, но и непосредственно здоровью людей", - сказал он.

Стрелец выразил уверенность, что информация, распространенная ГСЧС о том, как предотвратить отравление аммиаком, уберегла граждан от его вредного воздействия. Он напомнил, что для сохранения здоровья нужно не находиться рядом с местом аварии, использовать ватно-марлевые повязки и спуститься как можно ниже, в идеале – в подвальное помещение.

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И.о. министра подчеркнул, что аммиак не следует путать с хлором. При утечке хлора наоборот нужно подняться как можно выше.

Руководитель Минсреды рассказал, что скорость рассеяния аммиака зависит от метеоусловий, поэтому прогнозировать, когда его концентрация придет в норму, невозможно. Он отметил, что также неизвестно, сколько точно аммиака осталось на предприятии. Этот вопрос изучают соответствующие службы.

Как сообщалось, в Сумской области 21 марта в 4:30 в результате вражеского артобстрела завода "Сумыхимпром" был поврежден резервуар с аммиаком. Из-за вытека аммиака под угрозой оказалось село Новоселица. Аварию ликвидировали в 7:49.

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