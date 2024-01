Латвія закликає пустити всі заморожені активи Росії на відбудову України

Йдеться одночасно як про урядові, так і індивідуальні заморожені активи, що є результатом втілення санкційної політики ЄС.

Латвія виступає за використання усіх заморожених російських активів для відбудови України.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усі заморожені російські активи, як урядові, так і індивідуальні, мають бути використані для післявоєнної відбудови України", - наголосив Рінкевічс.

All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine