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Латвія закликає пустити всі заморожені активи Росії на відбудову України

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гроші,долар

Йдеться одночасно як про урядові, так і індивідуальні заморожені активи, що є результатом втілення санкційної політики ЄС.

Латвія виступає за використання усіх заморожених російських активів для відбудови України.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усі заморожені російські активи, як урядові, так і індивідуальні, мають бути використані для післявоєнної відбудови України", - наголосив Рінкевічс.

Як повідомлялося, 11 березня Міністерство економіки заявило, що спільно з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.

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21.03.2022 17:23 Відповісти
..только Беню держите за руки..(
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21.03.2022 17:34 Відповісти
і не тільки Беню.У світової зграї вічно голодних і жадних(до чужого) шакалів і гієн з цілого світу слинки вже течуть річками
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21.03.2022 17:38 Відповісти
Немного не по теме, однако актуально. Как и предполагалось, уже горят чернобыльские леса... Уровень радиации может заметно подскочить (инф. взята из открытых источников). Гасить некому... Вот бы сей дымок - да с северным ветерком пошел на кремль!
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21.03.2022 17:39 Відповісти
На Кремле его вынюхают молча. А вот Европа конечно зашевелилась бы...
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21.03.2022 18:10 Відповісти
К сожалению, это Европа... Любой адвокат, запустит такую карусель судов-пересудов, что даже отрицательное решение появится лет через 300. Это такая цаца как и "золото Полуботько"...
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21.03.2022 18:08 Відповісти
Щось не бачу ніякої інформації про конфіскацію кацапського майна на території України. Як там київстар та МТС поживають?
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21.03.2022 19:01 Відповісти
 
 