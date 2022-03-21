Латвія закликає пустити всі заморожені активи Росії на відбудову України
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Йдеться одночасно як про урядові, так і індивідуальні заморожені активи, що є результатом втілення санкційної політики ЄС.
Латвія виступає за використання усіх заморожених російських активів для відбудови України.
Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Усі заморожені російські активи, як урядові, так і індивідуальні, мають бути використані для післявоєнної відбудови України", - наголосив Рінкевічс.
All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022
Як повідомлялося, 11 березня Міністерство економіки заявило, що спільно з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.
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