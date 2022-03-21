Латвія закликає пустити всі заморожені активи Росії на відбудову України

Йдеться одночасно як про урядові, так і індивідуальні заморожені активи, що є результатом втілення санкційної політики ЄС.

Латвія виступає за використання усіх заморожених російських активів для відбудови України.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив у мікроблозі Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Усі заморожені російські активи, як урядові, так і індивідуальні, мають бути використані для післявоєнної відбудови України", - наголосив Рінкевічс.

All frozen Russian assets both government and individuals must be used for the postwar reconstruction of #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022

Як повідомлялося, 11 березня Міністерство економіки заявило, що спільно з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні $415 млрд арештованих коштів центробанку РФ, - заступник міністра економіки Кудін