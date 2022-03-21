У Тростянці окупанти використовують мирних мешканців як живий щит, - Денісова

Загарбники розташовують свою військову техніку біля магазинів та житлових будинків. А мирних жителів примушують вночі сидіти біля своєї техніки як живий щит.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля вокзалу встановили артилерійські установки, іншу техніку розставили по місту між адмінбудівлями, біля магазинів, житлових будинків, розуміючи, що адекватної відповіді по цій техніці при такому розташуванні від ЗСУ не буде. Побоюючись авіаударів та артилерії України, окупанти примушують мирних жителів сидіти вночі на вулицях поблизу техніки рашистської армії як живий щит", - зазначила вона.

За словами Денісової, окупанти вбивають мирних жителів, масово грабують їх та нищать цивільну інфраструктуру.

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"Загарбники вбили голову вуличного комітету Ганну Самойлову, і декілька днів снайпери обстрілювали вулицю, не допускаючи жителів забрати тіло для поховання. Днями просто на вулиці застрелили хлопця, який ввечері повертався додому. Застрелили керівника агропідприємства, який вранці на машині їхав на роботу. На одній із вулиць кинули гранату в людей. Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків", - пише омбудсман.

Денісова просить Червоний Хрест вжити заходів для відкриття на території України гуманітарних коридорів. Адже катування бойовиками мирного населення - це геноцид українського народу.

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