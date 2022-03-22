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Окупанти пошкодили в Україні понад 4 тис. будинків, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Із 24 лютого, від початку війни Росії проти України, окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили приблизно 3780 житлових будинків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша.

"Вже маємо аналітику по кількості уражених будівель. Приблизно 3780 житлових будинків частково пошкоджено, повністю знищено 651 житловий будинок", – сказав Примуш.

При цьому, за його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

Водночас, за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.

"Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни", – зазначив він.

Читайте: Війська РФ здійснюють 90% обстрілів по цивільних об'єктах, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
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У Німеччині в Баден-Бадені 52-річного українця звільнили із відомого ресторану, в якому він пропрацював сім років, за те, що записав відеозвернення до росіян через війну в Україні. Крім того, також збираються звільнити з магазину його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання. Наразі чоловік шукає роботу, оскільки йому не лише треба утримувати свою сім'ю, але й родичів з України, котрі змушені були втікати від війни.
ncident.obozrevatel.com/ukr/crime/rozdili-dogola-ta-vikinuli-na-vulitsyu-u-nimechchini-z-vidomogo-restoranu-zvilnili-ukraintsya-za-video-pro-vijnu.htm?_ga=2.178429351.2057113539.1647803153-874418641.1640380560&_gl=1*zgjq2d*_ga*ODc0NDE4NjQxLjE2NDAzODA1NjA.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NzkyNjMxNS42Ny4xLjE2NDc5MjY5NTAuMA..

Фашисти залишились фашистами
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22.03.2022 07:37 Відповісти
https://www.rizzi-baden-baden.de/

Ресторан фашистів який обслуговує рашистів
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22.03.2022 07:39 Відповісти
Визволяти вони нас приперлися, кнуряки безмізкі! Горіти вам усім в пеклі за це, москалі прокляті!
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22.03.2022 07:39 Відповісти
ВСТАВИМО ЇМ ПІ...ЛЮ!!!

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Augustaplatz 1, 76530 Баден-Баден

Гаряча лінія для бронювання: 07221 - 25838

Для груп від 10 і більше осіб просимо вас зробити письмове бронювання на [email protected]

Просимо вас з розумінням, що ми можемо гарантувати обов'язкове бронювання лише після усного або письмового підтвердження.

Для бронювання столиків з 17:00 також діє:

Якщо ви не можете зберегти свій столик, ми просимо зв'язатися з нами принаймні за 24 години до узгодженого бронювання та скасувати столик.
Зрозумійте, що ми можемо стягнути комісію за скасування в розмірі 60 євро з особи, якщо ви не з'явиться в узгоджений час або не скасуєте бронювання вчасно.
Цей захід став для нас необхідним, тому що останнім часом почастішали так звані «неявки».
Детально з нашими умовами скасування можна ознайомитися тут:
Умови скасування
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22.03.2022 07:40 Відповісти
 
 