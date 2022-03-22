Окупанти пошкодили в Україні понад 4 тис. будинків, - ДСНС
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Із 24 лютого, від початку війни Росії проти України, окупанти повністю знищили 651 будинок, а частково пошкодили приблизно 3780 житлових будинків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Романа Примуша.
"Вже маємо аналітику по кількості уражених будівель. Приблизно 3780 житлових будинків частково пошкоджено, повністю знищено 651 житловий будинок", – сказав Примуш.
При цьому, за його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.
Водночас, за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.
"Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни", – зазначив він.
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