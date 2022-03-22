Окупанти із "Градів" обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині

У Криворізькому районі Дніпропетровської області російські загарбники обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ і село Мала Костромка у передмісті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у фейсбуку.

"Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та Зеленодольськ. Останній раз о 05.20 ранку", - зазначив він.

За словами Вілкула, зазнали руйнувань житлові будинки.

За попередніми даними, жертв немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстріляли з ГРАДів село поблизу Кривого Рогу, - Вілкул