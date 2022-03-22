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Оккупанты из "Градов" обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град

В Криворожском районе Днепропетровской области российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в фейсбуке.

"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" была обстреляна деревня Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра", - отметил он.

По словам Вилкула, были разрушены жилые дома.

По предварительным данным, жертв нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли из ГРАДов село близ Кривого Рога, - Вилкул
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+23
Віталій Портников

47 хв ·



Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…
Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
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22.03.2022 08:46
+10
твари прОклятые !!!
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22.03.2022 08:37
+9
Нехай орки уважно придивляться - кожен з них побачить наближення смерті. Нехай прислухаються - і почують тихий, але твердий поступ смерті. Нехай принюхаються - і вловлять запах своєї смерті.
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22.03.2022 08:41
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твари прОклятые !!!
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22.03.2022 08:37 Ответить
Лапатні вбивці продовжують воювати лише з мирним населенням та інфрастуктурою.На більше лапатнікі не здатні...
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22.03.2022 08:38 Ответить
Нехай орки уважно придивляться - кожен з них побачить наближення смерті. Нехай прислухаються - і почують тихий, але твердий поступ смерті. Нехай принюхаються - і вловлять запах своєї смерті.
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22.03.2022 08:41 Ответить
Кацапы начинают по тихоньку прозревать.
выдержка из комсомолки , которую быстренько удалили, но в архиве она осталась

По предварительным подсчетам ГШ ВСУ, с начала специальной военной операции на Украине по 20 марта ВС РФ потеряли 96 самолетов, 118 вертолетов и 14,7 тысячи военных.

Минобороны РФ опровергает информацию украинского Генштаба о якобы маштабных потерях ВС РФ на Украине. По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека.

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4672522/
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22.03.2022 08:42 Ответить
Не потрібно лінки давати на zoмбо ресурси (ани не празрели паверь), біосміття в них стільки , що їх ***** може навіть без зброї запускати і дай Боже щоб патронів хватило
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22.03.2022 08:46 Ответить
Чесно аони вже заслужили хімічної атаки тієї вигпданої , нажаль немає чим
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22.03.2022 08:43 Ответить
Який урод нашептав Зеленському на вушко призначити цього зрадника-ЗАЖОПІВЦЯ вілкула головою оборони?Знову Дєрьмак.
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22.03.2022 08:44 Ответить
Віталій Портников

47 хв ·



Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…
Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
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22.03.2022 08:46 Ответить
Чудова в головне надто точна аналогія.
На жаль, навіть зараз це треба багатьом пояснювати.
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22.03.2022 11:02 Ответить
Гради ті знищені. Але не до добра те що вони вже Дніпропетровську область обстрілюють. Дніпропетровська область не має спільного кордону з РФ.
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22.03.2022 08:46 Ответить
Але має спільний кордон з Херсонщиною звідки і стріляють.
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22.03.2022 08:52 Ответить
Ага, враг продолжает отступать, поэтому обстреливает центр Украины. И пайков на 3 дня, типа, а мы ждём....
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22.03.2022 08:51 Ответить
Цуко, писец. Их думают как-то выдавливать назад, за Херсон хотя бы? Ясно, шо пока с дивана легко спрашивать, но там уже и Кропивницкий(!!!) недалеко.
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22.03.2022 08:58 Ответить
Зеленодольська ТЕС
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22.03.2022 11:28 Ответить
 
 