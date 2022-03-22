РФ вимагає від США не постачати зброю Україні для збереження відносин

Росія вимагає від США зупинити постачання озброєнь Україні та "погрози" на адресу Москви для збереження відносин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Постановка питання про те, що потрібно зробити для збереження відносин, вона, безумовно, правильна. Їм просто потрібно зупинитися у своїй ескалації як вербальній, так і з точки зору накачування київського режиму озброєннями. Треба припинити продукувати погрози на адресу Росії", - сказав Рябков.

Він заявив, що "поки що ми бачимо низхідний тренд з вини США у відносинах з нашою країною".

Рябков заявив, що відносини Москви і Вашингтона зараз поставлені на межу розриву, і про це було сказано у ноті протесту, переданій напередодні американському послу.

Також читайте: Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон