РФ вимагає від США не постачати зброю Україні для збереження відносин
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Росія вимагає від США зупинити постачання озброєнь Україні та "погрози" на адресу Москви для збереження відносин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
"Постановка питання про те, що потрібно зробити для збереження відносин, вона, безумовно, правильна. Їм просто потрібно зупинитися у своїй ескалації як вербальній, так і з точки зору накачування київського режиму озброєннями. Треба припинити продукувати погрози на адресу Росії", - сказав Рябков.
Він заявив, що "поки що ми бачимо низхідний тренд з вини США у відносинах з нашою країною".
Рябков заявив, що відносини Москви і Вашингтона зараз поставлені на межу розриву, і про це було сказано у ноті протесту, переданій напередодні американському послу.
Будь ласка, зачекайте...
PS: Может переименовать выгребную яму-404 в "кндр" там санкций чуть поменьше!
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В степи, покрытой пылью бренной
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла».
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"
гитлер британцам во время Битвьі за Британию
Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».
Нет, господа, будут опасаться и презирать.
Надежды на успех в "войне ресурсов" ушли в унитаз. За нашей спиной ресурсы всего вменяемого мира.
Вот и завыла московия в бессильной злобе...
Прелестно
Так і свинособаки мордорські, поки не отримають добряче по зубах, будуть тероризувати весь світ.
вообще кацапы *******
Идите на х.й