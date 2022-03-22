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РФ вимагає від США не постачати зброю Україні для збереження відносин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зброя,польща

Росія вимагає від США зупинити постачання озброєнь Україні та "погрози" на адресу Москви для збереження відносин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Постановка питання про те, що потрібно зробити для збереження відносин, вона, безумовно, правильна. Їм просто потрібно зупинитися у своїй ескалації як вербальній, так і з точки зору накачування київського режиму озброєннями. Треба припинити продукувати погрози на адресу Росії", - сказав Рябков.

Він заявив, що "поки що ми бачимо низхідний тренд з вини США у відносинах з нашою країною".

Рябков заявив, що відносини Москви і Вашингтона зараз поставлені на межу розриву, і про це було сказано у ноті протесту, переданій напередодні американському послу.

Також читайте: Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+126
Кацапы, отношений давно уже нет, просто идите на х.. й!!!!
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22.03.2022 09:43
+112
Дякую- посміявся )))
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22.03.2022 09:43
+99
Почали скиглити, підараси!
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22.03.2022 09:44
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свинособаки, зброєю з ваших ваєнторгів забитий Донбас, Сиря, Індія та інші країни. Ідіть ***** від американських воєнторгів
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22.03.2022 10:25 Відповісти
А то шо?
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22.03.2022 10:28 Відповісти
Не портить отношения с выгребной ямой-404? Не знал что ***** настолько тупое! Пусть гордятся отношениями с "кндр" =)
PS: Может переименовать выгребную яму-404 в "кндр" там санкций чуть поменьше!
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22.03.2022 10:30 Відповісти
тю, это всё в любом военторге купить можно (с)
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22.03.2022 10:30 Відповісти
Завыла-заныла Великоотброссия... Великоотброссы в тоске-печали.
*
В степи, покрытой пылью бренной
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
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22.03.2022 10:30 Відповісти
"Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца.
Русские - еще не вполне люди. Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла».
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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22.03.2022 10:40 Відповісти
інформація застаріла, хиба вже пройшли свій пік розвитку і деградують.
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22.03.2022 11:12 Відповісти
Самі ж постачаєте нам свою зброю.
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22.03.2022 10:31 Відповісти
Хотите понять, откуда берется риторика Путина, Лаврова и прочей нацистской дряни? Почитайте обращение Гитлера к немецкому народу 22.06.1941 в день нападения на СССР. "Англосаксы", "долго окружали Германию", "мы вынуждены обороняться" - прям списано 1 в 1 у своего духовного папаши

"Прекратите бессмьісленное братоубийственное кровопролитие!"

гитлер британцам во время Битвьі за Британию

Ватники пишут, что «теперь Россию будут бояться и уважать».

Нет, господа, будут опасаться и презирать.
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22.03.2022 10:31 Відповісти
І *******, де тілько но побачуть рашатіло.
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22.03.2022 10:40 Відповісти
Закосить под ЧУМАДШЕДШИХ ,не получится ,кацапская мразь ответит за ВСЁ .
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22.03.2022 10:34 Відповісти
А морду вам варенням не намазать. Якісь гальма. США їз фюрера прямо назвали військовим злочинцем, а вони ще про якісь відносини лепечуть.
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22.03.2022 10:39 Відповісти
Блицкриг провалился...
Надежды на успех в "войне ресурсов" ушли в унитаз. За нашей спиной ресурсы всего вменяемого мира.
Вот и завыла московия в бессильной злобе...
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22.03.2022 10:45 Відповісти
"Отношенія" з США плавно переходять у "сношеніє" у звичному для рузге стилі ,а саме присідання на американську пляшку( таку з під кока коли). Так довбні америка нарешті добилася свого ви показали світу на що здатні та які ви тупі . Нажаль ми стали тим екраном за рахунок якого світ побачів ницисть,тупість та"дрємучий нацизм" рузге.
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22.03.2022 10:47 Відповісти
Хмм. Тоесть ядерной войной уже не угрожают? Максимум разрывом отношений...
Прелестно
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22.03.2022 10:48 Відповісти
Був у нас такий собі пес Рябко - кидався на всіх, намагався хапати за ноги, поки не отримав одного разу доброго копняка по зубах. Тепер, як хтось повз проходить, тільки хвостом махає мовчки але близько не підходить.
Так і свинособаки мордорські, поки не отримають добряче по зубах, будуть тероризувати весь світ.
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22.03.2022 10:53 Відповісти
Если не будут чего то поставлять из США, так это "ножки Буша" и другие продукты питания на *********, для сохранения отношений! И не хрен свинособачине, кокетничать! Забыл копростан, что США - был ангелом хранителем вашей выгребной ямы-404? Теперь будете грызть ножки летучих мышей, если Китай позволит...
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22.03.2022 10:58 Відповісти
Да воно кончене, того джевеліна та стінгера ми з шахти дістали, трошки глибше копнемо та і абрамс буде з с 400 зрк
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22.03.2022 10:59 Відповісти
Як последнюю свинособаку закопаем в украинский чернозём, так сразу и перестанут поставлять, ну разве ещё чуть чуть на склад.

вообще кацапы *******
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22.03.2022 11:00 Відповісти
Вы еще не поняли,недоумки,что для цивилизованного мира,больше нет такой страны как россия?
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22.03.2022 11:01 Відповісти
Улыбнуло.. А чё исчо?
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22.03.2022 11:04 Відповісти
рашист,тварина навіщо накачав бульбостан і сусідні з Україною території зброєю?
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22.03.2022 11:10 Відповісти
Он когда заявление делал, слюну хоть пустил для убедительности?
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22.03.2022 11:13 Відповісти
ко-ко-ко... короче, всрались
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22.03.2022 11:26 Відповісти
рифа відсмокче
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22.03.2022 12:08 Відповісти
А якщо ні, то мухосранська їм більше не бачити. Ну або бахнемо ядерною бомбою!
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22.03.2022 12:16 Відповісти
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22.03.2022 12:27 Відповісти
Ну да, они же умеют воевать только с безоружными
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22.03.2022 12:29 Відповісти
...********, усрались, хотите просто гулять по Украине безнаказанные, твари!!!
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22.03.2022 12:30 Відповісти
напугали ежа голой сракой грёбаные кацапы!
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22.03.2022 12:36 Відповісти
Скоты кацапские ещё хотят сохранить отношения

Идите на х.й
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22.03.2022 13:49 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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22.03.2022 13:59 Відповісти
Рябко Рябко, дайте йому гумовий виріб в рот і хай заспокоїться. Мерзота ********.
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22.03.2022 18:18 Відповісти
І головне цей перегной путінский сам нам зброю постачає
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22.03.2022 22:04 Відповісти
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