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Ломаченко відмовився від бою з Камбососом: залишається захищати Україну. Австралієць підтримав рішення українця: "Благослови тебе Господь!"

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували ще перед війною, щоб залишитися та захищати Україну.

 Лу Ді Белла, промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа, підтвердив, що екс-чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко не буде боксувати з його клієнтом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я говорив з Егісом Клімасом, і він підтвердив, що Ломаченко не зможе побитися з Джорджем. Він подякував мені та Камбососу за те, що ми дали йому час подумати.

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Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченко з країни, але при цьому сам Василь ніяк це не прокоментував, ми підозрювали, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Так що ми не були шоковані.

Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, в якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс. Всі наші думки та молитви з ним, його сім’єю та з усіма громадянами України.

Те, через що вони проходять, поза сумнівом – значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч", – сказав Ді Белла.

34-річний Ломаченко — член батальйону територіальної оборони. Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, Ломаченко має такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший прокоментував рішення Василя Ломаченка відмовитись від бою з ним та залишитися в Україні, щоб захищати свою країну від військової агресії Росії, пише sportarena.com.

"Ломаченко, я поважаю твоє рішення та повністю його розумію. Молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, бережи себе, і як тільки я витру підлогу Девіном, ми з тобою організуємо поєдинок двох справжніх чемпіонів. Благослови тебе Господь!", – наголосив Камбосос.
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Топ коментарі
+34
Стал на путь исправления. Таким он мне нравится больше!
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22.03.2022 11:26
+24
У человека сотни миллионов долляров и дом в Лос Анджелесе, откуда он прилетел!
во время войны! защищать родину. Не надо желчи и ненужного *******, надо смотреть на себя и свои поступки.
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22.03.2022 11:34
+17
Схоже на те, що Ломаченко остаточно одужав від бісовського мацковського православія. А мужиком у найкращому розумінні цього слова він завжди був. Тому заслуговуж на повагу. Величезну повагу. Українським громадянам спокійніше, коли їх захищає чемпіон світу з боксу - справжній воїн і професіонал. Подяка і шана тобі, чемпіоне! 🙏
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22.03.2022 11:35
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Стал на путь исправления. Таким он мне нравится больше!
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22.03.2022 11:26 Відповісти
Подивимось.
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22.03.2022 12:48 Відповісти
судя по фото усика и васи на фоне гламурной мраморной лестницы, дальше собственных коттеджных городков они не планируют выезжать що маємо - те й захищаємо...
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22.03.2022 11:30 Відповісти
У человека сотни миллионов долляров и дом в Лос Анджелесе, откуда он прилетел!
во время войны! защищать родину. Не надо желчи и ненужного *******, надо смотреть на себя и свои поступки.
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22.03.2022 11:34 Відповісти
💯
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22.03.2022 11:36 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но судя по всему Лома перед тобой отчитывается, сколько и кому пожертвовал?
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22.03.2022 12:29 Відповісти
так на його вчинки і дивляться, до останнього з москалями лобизався, а так як він відома людина то вже була як пропоганда русского миру, від якого тепер всі захищаються і несуть втрати, на желч він цілком заслуговує.
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22.03.2022 12:51 Відповісти
помилились ми в тобі в кращий бік- респект-
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22.03.2022 11:30 Відповісти
Сидя на диване, клоун твоё место на военном русском корабле
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22.03.2022 11:41 Відповісти
Василь-вітаю з прозрінням.Краще пізніше-аніж ніколи...
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22.03.2022 11:30 Відповісти
Точно. Прозрел, как Вилкул.. Тот тоже, такой патриот стал - аж страшно. Нужно и его поздравить.
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22.03.2022 11:38 Відповісти
Какой.поединок на ринге.когда у человека сейчас самый важный поединок в его жизни за право отстаивания Украины как государства.Да и какой ринг если все силы моральные.духовные и физические нацелены на защиту своего дома-Украину.
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22.03.2022 11:31 Відповісти
Схоже на те, що Ломаченко остаточно одужав від бісовського мацковського православія. А мужиком у найкращому розумінні цього слова він завжди був. Тому заслуговуж на повагу. Величезну повагу. Українським громадянам спокійніше, коли їх захищає чемпіон світу з боксу - справжній воїн і професіонал. Подяка і шана тобі, чемпіоне! 🙏
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22.03.2022 11:35 Відповісти
Впевнений, що після цього всі чепмпіонські пояси будуть повернені. Українці своїх не кидають! 💪👍
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22.03.2022 11:54 Відповісти
Але тепер він взяв у руки автомат . .
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22.03.2022 11:47 Відповісти
Ми маємо війну через вавку в голові ***** . А Вілкул і Ломаченко просто ватани ,, хочу надіятись що вже - колишні . .
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22.03.2022 12:01 Відповісти
Не, они могут законсервироваться, го не поменять мировоззрение. В их возрасте это почти не осуществимо.
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22.03.2022 12:52 Відповісти
Респект Ломаченку.
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22.03.2022 11:44 Відповісти
Я всегда знал, что Ломаченко поймет свои ошибки.
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22.03.2022 11:58 Відповісти
Він боксер, в них нема такої функції, як щось понімать
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22.03.2022 12:42 Відповісти
Звісно добре, що він не втік і виконує свій громадянський обов'язок, але не треба забувати, що у т.ч. через ломаченків/усиків у ***** склалося уявлення, про адіннарот, і що кацапські орди тут зустрінуть з хліб-сіллю...
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22.03.2022 12:42 Відповісти
Щоб Ми не говорили раніше за Василя та його кума, Я впевненний що Він багато переоцінив, переглянув, передумав, ПЕРЕБОРОВ і зараз він приймає участь у самому важливому "двобої" свого життя і знов у ньому досягне самий дорогий пояс за версією "Все буде Україна!". Успіхів Нашому співвічізнику та Нам Всім Перемоги! Слава Україні!
P.S. До речі не кожен із критиків прийняв би таке рішення відносно справи свого життя, або вибачте за відвертість - можливість вибратись з Країни - Єпіцентру війни!
Я вірю у те що сам - Василь та його кум - Сашко ще не раз піднімуть прапор Украни на великій боксерській Арені саме во Славу України та Наших героїв частина яких вже ні коли не прийде до Дому.
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22.03.2022 12:42 Відповісти
Чмо ватное только за себя боится. Когда осознал, что никто больше не поверит в братско-скрепные посылы, переобулся. Единожды предав, предавать будет и дальше. Все остальное сегодняшнее - тупая показуха от ватника.
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22.03.2022 12:47 Відповісти
Василий Ломаченко двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO (2014-2016), во 2-м полулёгком весе по версии WBO (2016-2018), лёгком весе по версиям WBA, WBO, журнала «The Ring», (2018-2020) и WBC (2019-2020). В целом, за всю свою карьеру победил 12 боксёров за титул чемпиона мира.
А мелкое, завистливое, закомплексованное чмо, это ты.
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22.03.2022 21:55 Відповісти
Он должен быть на ринге и представлять страну, будучи на своем месте он принесет намного больше пользы стране. От его присутствия расклад сил не поменяется, к чему такие жертвы, не понятно. Это куевый пиар.
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22.03.2022 17:15 Відповісти
 
 