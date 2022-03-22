Ломаченко відмовився від бою з Камбососом: залишається захищати Україну. Австралієць підтримав рішення українця: "Благослови тебе Господь!"

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували ще перед війною, щоб залишитися та захищати Україну.

Лу Ді Белла, промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа, підтвердив, що екс-чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко не буде боксувати з його клієнтом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я говорив з Егісом Клімасом, і він підтвердив, що Ломаченко не зможе побитися з Джорджем. Він подякував мені та Камбососу за те, що ми дали йому час подумати.

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Коли уряд України заявив, що готовий випустити Ломаченко з країни, але при цьому сам Василь ніяк це не прокоментував, ми підозрювали, що з великою ймовірністю він залишиться вдома. Так що ми не були шоковані.

Ми захоплюємось його вчинком. Ми вважаємо, що той поєдинок, в якому він зараз бере участь, значно важливіший за бокс. Всі наші думки та молитви з ним, його сім’єю та з усіма громадянами України.

Те, через що вони проходять, поза сумнівом – значно важливіше, ніж будь-який боксерський матч", – сказав Ді Белла.

34-річний Ломаченко — член батальйону територіальної оборони. Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, Ломаченко має такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос-молодший прокоментував рішення Василя Ломаченка відмовитись від бою з ним та залишитися в Україні, щоб захищати свою країну від військової агресії Росії, пише sportarena.com.

"Ломаченко, я поважаю твоє рішення та повністю його розумію. Молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, бережи себе, і як тільки я витру підлогу Девіном, ми з тобою організуємо поєдинок двох справжніх чемпіонів. Благослови тебе Господь!", – наголосив Камбосос.