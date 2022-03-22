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Уночі російські окупанти завдали удару по морському порту Миколаїв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт

Уночі 22 березня російська армія завдала удару по морському порту Миколаїв. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Адміністрація морських портів України.

Повідомляється, що портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Миколаївський морськи́й порт – одне з провідних державних підприємств транспортної галузі України з переробки, експортних, імпортних, каботажних вантажів, забезпечення транзитних перевезень різноманітних вантажів, як генеральних, так і навалювальних. Відповідно до Закону України "Про морські порти України" функції адміністрації морського порту Миколаїв виконує Миколаївська філія державного підприємства Адміністрації морських портів України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 7 березня Росія завдала ракетного удару по морському порту "Ольвія", що розташований на березі Бузького лиману, за 25 км від Миколаєва. Територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia на правах концесії.
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Щось Кіма давно не видно і не чутно...
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22.03.2022 11:43 Відповісти
Він коли погані новини - сидить мовчки...
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22.03.2022 12:10 Відповісти
нi не сидить мовчки. вот видео о ночном обстреле Николаева 22.03.22 и другом от Кима.
https://www.youtube.com/watch?v=V7iaEVeXa7A
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22.03.2022 13:16 Відповісти
Сволота, хоче знищити всю економіку України..
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22.03.2022 11:46 Відповісти
Мля, хто постійно так безграмотно пише, як російська армія завдала удару вносі, пеша чи десантом, чи мля твою ж мать , ракетою, потріб но ж це все хоть двома словами описувати!!!??
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22.03.2022 11:56 Відповісти
 
 