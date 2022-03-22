"Русские сдаются! З технікою": окупант здав танк за винагороду. ФОТО

Російський окупант приїхав до українських спецпризначенців на танку і здав цю техніку та здався сам.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Русские сдаются! З технікою. Кілька днів тому я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії. Зараз можу вже розповісти. Хотів вам відео показати, але спецназівці попросили цього не робити. Російський солдат здав нам танк за винагороду!

Як це відбувалось. Вже кілька тижнів у Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс як здатись у полон і здати техніку", - написав Андрусів.

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"Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під'їхав. З дрона переконалися, що він сам і це не засада. Після цього спецпризначенці його затримали. Виявилося, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - додав він.

"Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після завершення війни і можливість податися на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем. Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою", - підсумував Андрусів.

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