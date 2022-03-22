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"Русские сдаются! З технікою": окупант здав танк за винагороду. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант приїхав до українських спецпризначенців на танку і здав цю техніку та здався сам.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Русские сдаются! З технікою. Кілька днів тому я написав, що є новини, які остаточно показують злам російської армії. Зараз можу вже розповісти. Хотів вам відео показати, але спецназівці попросили цього не робити. Російський солдат здав нам танк за винагороду!

Як це відбувалось. Вже кілька тижнів у Нацполі ідентифікували телефони, якими користуються росіяни. Це українські номери. На ці телефони ми регулярно присилаємо смс як здатись у полон і здати техніку", - написав Андрусів.

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"Кілька днів тому нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди під’їхати. Він під'їхав. З дрона переконалися, що він сам і це не засада. Після цього спецпризначенці його затримали. Виявилося, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Смислу воювати він не бачив. Додому повернутися не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - додав він.

Русские сдаются! З технікою: окупант здав танк за винагороду 01

"Що з Мішою? Міша отримав дуже комфортні умови утримання. Він також отримає 10 тисяч доларів після завершення війни і можливість податися на громадянство. До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем. Так, що "русские сдаются". Ще й з технікою", - підсумував Андрусів.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Цей житиме. Хто наступний?
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22.03.2022 12:28
+37
А Міша камєрсант аднака...
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22.03.2022 12:30
+35
Какой-то умный ватан попался ..странно,странно ...
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22.03.2022 12:30
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Отличная новость.Ещё бы пару новых сушек сдались вместе с пилотами вообще зашибись было бы
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22.03.2022 12:45 Відповісти
А я б не тримав того"Мішу", десятку в зуби і відпустити... Він ще прежене) і підговорить ще когось на таке діло..
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22.03.2022 12:48 Відповісти
не розуміють правил маркетинга. А може це байка.
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22.03.2022 20:59 Відповісти
И живой, и с баблом - красавчик. А когда он через несколько лет вернется домой с 10000 нескрепных будет первый парень на селе.
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22.03.2022 12:48 Відповісти
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:48 Відповісти
Треба запропонувати ще мішок цукру на додачу, свиносамки самі своїх вояк на руках позносять, разом з танками і літаками
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22.03.2022 12:50 Відповісти
Ипотеку сможет закрыть 100% и выплата премии за танк украинской гривной, а не туалетной бумагой которую они называют рубли.
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Если бы им преложить кроме денег ящик водки, причем сражу же по факту сдачи - была бы очередь из орков
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22.03.2022 12:51 Відповісти
Трындёжь, но смешной)
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Во чувак работает по серьезному, а не те лошки которые мародёрничают по мелочи и подыхают в итоге.
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22.03.2022 12:54 Відповісти
Какой Миша - так мог поступить только Мойша - кинуть экипаж и всё, возможное, бабло забрать себе.
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22.03.2022 12:55 Відповісти
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22.03.2022 13:07 Відповісти
Навпаки, це екіпаж його покинув, читай уважно!
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22.03.2022 13:48 Відповісти
Ну, это смотря, как он мотивировал экипаж.
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22.03.2022 14:01 Відповісти
Пусть Миша возвращается в расположение и пригонит еще танчик один раз не считово!
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22.03.2022 12:55 Відповісти
10000 $! Ещё недавно за танк предлагали 500000! Цена русского металлолома падает на глазах!
Рузге спешите, ато через недельку вам ещё доплачивать прийдётся чтоб вас вместе с вашей ржавой рухлядью в плен взяли!
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22.03.2022 12:56 Відповісти
На фото танк без динам. захисту - відповідно ціна різко падає !
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22.03.2022 13:54 Відповісти
Будем ждать "Буки" и "Торы" Надо разбрасывать листовки с полным прайсом за сданную технику всех видов.
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22.03.2022 12:56 Відповісти
танки налево, буки панцири - направо
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22.03.2022 13:32 Відповісти
БМП-1 и БМП-2 - принимаются от двух штук БМП-3 - 3000 $
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Яке б..д громадянство?

Мало в нас кацапського гівна зараз?
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22.03.2022 12:56 Відповісти
Він ворог. Сцикливий, продажний але ворог.

Громадянство - це привілея, та поаво, яке необхідно заслужити. І заслужити не зрадою.

До того ж зрадник залишається зрадником.
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22.03.2022 13:02 Відповісти
Усе нормально: вивчить мову, вивчить Слава Україні!, здасть іспит на ббандерівця - тоді тільки здобуде громадянство. В Україні місцевих, прорашистів ще повно.
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22.03.2022 14:27 Відповісти
Але ви хлопці трохи перегнули.
Він за 60/місяць ішов, а тут зразу за 14 років служби.
Що робити будемо, як вал піде? Звідки гроші? Хіба що діду Джо підкине.
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22.03.2022 13:17 Відповісти
Вже підкинув. А Ви думаєте чого це Резніков такий щедрий.
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22.03.2022 13:55 Відповісти
Будемо реалістами: 1000 Міш погоду в Україні не зроблять, а нам тисяча танків, це свято якесь!) реальний перелом в війні, а за танками підтягнуться букі, та літакі. Все, путяре кірдик.
Хлопці включить мізкі, це реальна справа. А який для наснавар!)
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22.03.2022 13:20 Відповісти
Так інфа пішла, що вони примусом почали боржників банків і аліментщиків збирати.
Оці 100% відразу з технікою ломануться
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22.03.2022 14:09 Відповісти
Написано же, що має право подати на громадянство, на це всі мають право, що не значить що він його отримає. І про грощі, з нього ще вирахують ті збитки що русня нанесла, він Україні ще винен буде.
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22.03.2022 13:30 Відповісти
если пригнал сам - сдавать и "обменивать" аморально, имхо. допросить, дать бабло - обязательно (если обещали), может сменить имя-фамилию.
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22.03.2022 14:37 Відповісти
ну чо,достойній пример ...
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22.03.2022 12:57 Відповісти
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22.03.2022 12:57 Відповісти
Атарвать би міше лапи...
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22.03.2022 12:58 Відповісти
А цей "комерсант" точно Міша, чи може, таки, Мойша ???
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22.03.2022 13:03 Відповісти
внж но не гражданство
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22.03.2022 13:05 Відповісти
все чудово, також куплю танк, реально!
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22.03.2022 13:08 Відповісти
Кацапы,не жмись
сдавай живопись!
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22.03.2022 13:18 Відповісти
Щось мені здається, що справжне ім'я персонажу не Міша, а Міхаель.
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22.03.2022 13:20 Відповісти
Миша, Одесса-Мама говорит - и таки да, правильно. Деньги шуршат тише танка, но возможностей больше. Миша, и штоб ты нам был здоров!!!
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22.03.2022 13:24 Відповісти
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22.03.2022 13:35 Відповісти
Здавься тому що iсти не було що та його друзi вбивцi розбiглися .Якi 10 тис??його винагорода що вiн залишився живий,все.Скiльки людей
вiн вбив? Хтось з'ясував?
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22.03.2022 13:36 Відповісти
прикупити танк за ціною ланоса - непогана угода)
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22.03.2022 13:59 Відповісти
Вигідна оборудка. І танк отримали, і джавеліни зекономили, теж грошей коштують. А громадянство, за правилами, через 5 років життя в Україні. Можна й раніше, але куди з такими хитрими поспішати.
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22.03.2022 13:48 Відповісти
а міша виявився розумнішим за весь кацапський стадіон на масквабаді, мабуть з переляку..
друге військо світу кажете? - ну ну
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22.03.2022 13:52 Відповісти
10тыс.$..???Не много ли для Миши…Ещё не известно ,сколько этот Миша в Украине убивал и разрушал ,на своём танке..пока он сдался..
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22.03.2022 13:53 Відповісти
Підозрюю, що не все так просто. СБУ і ДБР провели якусь перевірку, яку участь у боях приймав.
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22.03.2022 13:57 Відповісти
До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

Цікаво, що мається на увазі ... Гуртожиток для військовополоненних ??
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22.03.2022 13:59 Відповісти
Дайте йому морозиво "Рудь" та нехай йде пакує жмуров на расєю
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22.03.2022 14:06 Відповісти
Миша, Вы таки, правильно сделали. Папа может гордиться, шо Вы не забыли, шо такое гешефт.
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22.03.2022 14:07 Відповісти
оно кончно забавно )), но как говорится - свежо предание, а верится с трудом.
впрочем, на войне и не такое бывает
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22.03.2022 14:08 Відповісти
Не дай бог цим ублюдкам ще й громадянство давати! Воно ж здалося лише тому що всіх повбивали а воно вижило і вже не могло убивати а так і далі продовжував би. В обмінний фонд! Ніхто ж не знає що саме він здав цей танк!
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22.03.2022 14:13 Відповісти
Якщо видадуть в рублях, то за вагою це буде як три таких танка...
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22.03.2022 14:20 Відповісти
Поступай правильно.Будь как Миша.
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22.03.2022 14:41 Відповісти
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22.03.2022 15:31 Відповісти
https://www.facebook.com/1316117592/videos/682722639546662/


новое, веселое ))))
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23.03.2022 00:00 Відповісти
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