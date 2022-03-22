"Русские сдаются! С техникой": оккупант сдал танк за вознаграждение. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский оккупант приехал к украинским спецназам на танке и сдался вместе с техникой.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Русские сдаются! С техникой. Несколько дней назад я написал, что есть новости, которые окончательно показывают слом российской армии. Сейчас могу уже рассказать. Хотел вам видео показать, но спецназовцы попросили этого не делать. Русский солдат сдал нам танк за вознаграждение!"
Как это происходило. Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику", - написал Андрусов.
"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой.Смысла воевать он не видел.Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.Миша рассказал, что еды практически не осталось управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", - добавил он.
"Что с Мишей? Миша получил очень комфортные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после завершения войны и возможность податься на гражданство. До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так, что "русские сдаются ". Еще и с техникой", - подытожил Андрусов.
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Рузге спешите, ато через недельку вам ещё доплачивать прийдётся чтоб вас вместе с вашей ржавой рухлядью в плен взяли!
Мало в нас кацапського гівна зараз?
Громадянство - це привілея, та поаво, яке необхідно заслужити. І заслужити не зрадою.
До того ж зрадник залишається зрадником.
Він за 60/місяць ішов, а тут зразу за 14 років служби.
Що робити будемо, як вал піде? Звідки гроші? Хіба що діду Джо підкине.
Хлопці включить мізкі, це реальна справа. А який для наснавар!)
Оці 100% відразу з технікою ломануться
сдавай живопись!
вiн вбив? Хтось з'ясував?
друге військо світу кажете? - ну ну
Цікаво, що мається на увазі ... Гуртожиток для військовополоненних ??
впрочем, на войне и не такое бывает
новое, веселое ))))