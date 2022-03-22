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"Русские сдаются! С техникой": оккупант сдал танк за вознаграждение. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант приехал к украинским спецназам на танке и сдался вместе с техникой.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Русские сдаются! С техникой. Несколько дней назад я написал, что есть новости, которые окончательно показывают слом российской армии. Сейчас могу уже рассказать. Хотел вам видео показать, но спецназовцы попросили этого не делать. Русский солдат сдал нам танк за вознаграждение!"

Как это происходило. Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне. Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс, как сдаться в плен и сдать технику", - написал Андрусов.

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"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не засада. После этого спецназовцы его задержали.  Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой.Смысла воевать он не видел.Домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.Миша рассказал, что еды практически не осталось управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная", - добавил он.

Русские сдаются! С техникой: оккупант сдал танк за вознаграждение 01

"Что с Мишей? Миша получил очень комфортные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов после завершения войны и возможность податься на гражданство. До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем. Так, что "русские сдаются ". Еще и с техникой", - подытожил Андрусов.

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Топ комментарии
+40
Цей житиме. Хто наступний?
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22.03.2022 12:28
+37
А Міша камєрсант аднака...
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22.03.2022 12:30
+35
Какой-то умный ватан попался ..странно,странно ...
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22.03.2022 12:30
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Страница 2 из 2
Отличная новость.Ещё бы пару новых сушек сдались вместе с пилотами вообще зашибись было бы
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22.03.2022 12:45 Ответить
А я б не тримав того"Мішу", десятку в зуби і відпустити... Він ще прежене) і підговорить ще когось на таке діло..
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22.03.2022 12:48 Ответить
не розуміють правил маркетинга. А може це байка.
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22.03.2022 20:59 Ответить
И живой, и с баблом - красавчик. А когда он через несколько лет вернется домой с 10000 нескрепных будет первый парень на селе.
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22.03.2022 12:48 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ПОВНЕ БЛОКУВАННЯ РАШИСЬКИХ ВОЄНІЗОВАНИХ КАНАЛІВ НА YOUTUBE!

Не витрачайте час на комент під відео, а відправляйте сигнал адміністрації через повідомлення про пропагандистсько-терористичний контент і вимагайте блокування всього каналу!
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22.03.2022 12:48 Ответить
Треба запропонувати ще мішок цукру на додачу, свиносамки самі своїх вояк на руках позносять, разом з танками і літаками
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22.03.2022 12:50 Ответить
Ипотеку сможет закрыть 100% и выплата премии за танк украинской гривной, а не туалетной бумагой которую они называют рубли.
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22.03.2022 12:51 Ответить
Если бы им преложить кроме денег ящик водки, причем сражу же по факту сдачи - была бы очередь из орков
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22.03.2022 12:51 Ответить
Трындёжь, но смешной)
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22.03.2022 12:54 Ответить
Во чувак работает по серьезному, а не те лошки которые мародёрничают по мелочи и подыхают в итоге.
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22.03.2022 12:54 Ответить
Какой Миша - так мог поступить только Мойша - кинуть экипаж и всё, возможное, бабло забрать себе.
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22.03.2022 12:55 Ответить
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22.03.2022 13:07 Ответить
Навпаки, це екіпаж його покинув, читай уважно!
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22.03.2022 13:48 Ответить
Ну, это смотря, как он мотивировал экипаж.
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22.03.2022 14:01 Ответить
Пусть Миша возвращается в расположение и пригонит еще танчик один раз не считово!
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22.03.2022 12:55 Ответить
10000 $! Ещё недавно за танк предлагали 500000! Цена русского металлолома падает на глазах!
Рузге спешите, ато через недельку вам ещё доплачивать прийдётся чтоб вас вместе с вашей ржавой рухлядью в плен взяли!
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22.03.2022 12:56 Ответить
На фото танк без динам. захисту - відповідно ціна різко падає !
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22.03.2022 13:54 Ответить
Будем ждать "Буки" и "Торы" Надо разбрасывать листовки с полным прайсом за сданную технику всех видов.
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22.03.2022 12:56 Ответить
танки налево, буки панцири - направо
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22.03.2022 13:32 Ответить
БМП-1 и БМП-2 - принимаются от двух штук БМП-3 - 3000 $
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22.03.2022 13:35 Ответить
Яке б..д громадянство?

Мало в нас кацапського гівна зараз?
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22.03.2022 12:56 Ответить
Він ворог. Сцикливий, продажний але ворог.

Громадянство - це привілея, та поаво, яке необхідно заслужити. І заслужити не зрадою.

До того ж зрадник залишається зрадником.
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22.03.2022 13:02 Ответить
Усе нормально: вивчить мову, вивчить Слава Україні!, здасть іспит на ббандерівця - тоді тільки здобуде громадянство. В Україні місцевих, прорашистів ще повно.
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22.03.2022 14:27 Ответить
Але ви хлопці трохи перегнули.
Він за 60/місяць ішов, а тут зразу за 14 років служби.
Що робити будемо, як вал піде? Звідки гроші? Хіба що діду Джо підкине.
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22.03.2022 13:17 Ответить
Вже підкинув. А Ви думаєте чого це Резніков такий щедрий.
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22.03.2022 13:55 Ответить
Будемо реалістами: 1000 Міш погоду в Україні не зроблять, а нам тисяча танків, це свято якесь!) реальний перелом в війні, а за танками підтягнуться букі, та літакі. Все, путяре кірдик.
Хлопці включить мізкі, це реальна справа. А який для наснавар!)
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22.03.2022 13:20 Ответить
Так інфа пішла, що вони примусом почали боржників банків і аліментщиків збирати.
Оці 100% відразу з технікою ломануться
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22.03.2022 14:09 Ответить
Написано же, що має право подати на громадянство, на це всі мають право, що не значить що він його отримає. І про грощі, з нього ще вирахують ті збитки що русня нанесла, він Україні ще винен буде.
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22.03.2022 13:30 Ответить
если пригнал сам - сдавать и "обменивать" аморально, имхо. допросить, дать бабло - обязательно (если обещали), может сменить имя-фамилию.
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22.03.2022 14:37 Ответить
ну чо,достойній пример ...
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22.03.2022 12:57 Ответить
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22.03.2022 12:57 Ответить
Атарвать би міше лапи...
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22.03.2022 12:58 Ответить
А цей "комерсант" точно Міша, чи може, таки, Мойша ???
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22.03.2022 13:03 Ответить
внж но не гражданство
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22.03.2022 13:05 Ответить
все чудово, також куплю танк, реально!
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22.03.2022 13:08 Ответить
Кацапы,не жмись
сдавай живопись!
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22.03.2022 13:18 Ответить
Щось мені здається, що справжне ім'я персонажу не Міша, а Міхаель.
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22.03.2022 13:20 Ответить
Миша, Одесса-Мама говорит - и таки да, правильно. Деньги шуршат тише танка, но возможностей больше. Миша, и штоб ты нам был здоров!!!
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22.03.2022 13:24 Ответить
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22.03.2022 13:35 Ответить
Здавься тому що iсти не було що та його друзi вбивцi розбiглися .Якi 10 тис??його винагорода що вiн залишився живий,все.Скiльки людей
вiн вбив? Хтось з'ясував?
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22.03.2022 13:36 Ответить
прикупити танк за ціною ланоса - непогана угода)
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22.03.2022 13:59 Ответить
Вигідна оборудка. І танк отримали, і джавеліни зекономили, теж грошей коштують. А громадянство, за правилами, через 5 років життя в Україні. Можна й раніше, але куди з такими хитрими поспішати.
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22.03.2022 13:48 Ответить
а міша виявився розумнішим за весь кацапський стадіон на масквабаді, мабуть з переляку..
друге військо світу кажете? - ну ну
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22.03.2022 13:52 Ответить
10тыс.$..???Не много ли для Миши…Ещё не известно ,сколько этот Миша в Украине убивал и разрушал ,на своём танке..пока он сдался..
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22.03.2022 13:53 Ответить
Підозрюю, що не все так просто. СБУ і ДБР провели якусь перевірку, яку участь у боях приймав.
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22.03.2022 13:57 Ответить
До завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

Цікаво, що мається на увазі ... Гуртожиток для військовополоненних ??
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22.03.2022 13:59 Ответить
Дайте йому морозиво "Рудь" та нехай йде пакує жмуров на расєю
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22.03.2022 14:06 Ответить
Миша, Вы таки, правильно сделали. Папа может гордиться, шо Вы не забыли, шо такое гешефт.
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22.03.2022 14:07 Ответить
оно кончно забавно )), но как говорится - свежо предание, а верится с трудом.
впрочем, на войне и не такое бывает
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22.03.2022 14:08 Ответить
Не дай бог цим ублюдкам ще й громадянство давати! Воно ж здалося лише тому що всіх повбивали а воно вижило і вже не могло убивати а так і далі продовжував би. В обмінний фонд! Ніхто ж не знає що саме він здав цей танк!
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22.03.2022 14:13 Ответить
Якщо видадуть в рублях, то за вагою це буде як три таких танка...
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22.03.2022 14:20 Ответить
Поступай правильно.Будь как Миша.
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22.03.2022 14:41 Ответить
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22.03.2022 15:31 Ответить
https://www.facebook.com/1316117592/videos/682722639546662/


новое, веселое ))))
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23.03.2022 00:00 Ответить
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