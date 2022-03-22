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Враг накрывает Луганщину "ковровыми" обстрелами и пытается прорваться, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

В Луганской области города находятся под постоянным вражеским огнем, но с украинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Враг не продвинулся. Города под огнем, но с украинским флагом... Шли бои в Рубежном, Попасной и Кременной, враг не прекращает попытки совершить прорыв именно в этих населенных пунктах, однако безуспешно", - написал глава области и добавил, что за сутки украинские защитники уничтожили 300 захватчиков.

Он отметил, что до сих пор российские захватчики распространяют фейк о полном контроле всей Луганщины, но это их "болезненные выдумки".

"Орки совершают так называемые "ковровые" обстрелы, страдают целые жилые кварталы. Есть много разрушений, ГСЧС не хватает сотрудников, чтобы успеть на все вызовы по пожарам или разрушениям в результате обстрелов", - подчеркнул руководитель ОВА.

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"Для россиян война с Украиной – преступление и позор, от которых они не отмоются и через столетие! Слава Украине! Победим орков!" – подчеркнул Гайдай.
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Не одні хани у полон мене брали,
Били-вбивали, на чужину гнали,

А я не скорилася, із сльози відродилася,
Українкою ж я народилася.
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22.03.2022 11:57 Ответить
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22.03.2022 12:16 Ответить
краще би то зруйнували к чортам, як Черчиль пропонував, а коли його не послухали, сказав що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. І не помилився!
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22.03.2022 12:29 Ответить
 
 