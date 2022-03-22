Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.
Про це повідомляє УП із посиланням на дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".
А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановану дату виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.
Видання зазначає, що Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.
Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.
У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.
Будь ласка, зачекайте...
У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради.
Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради
на півдні, у києві, в самій ОП.
щось там Анонімуси обіцяли викласти списки пособників, але поки що не виклали? а Єрмак вже й обісравсь, мабуть)
По сообщениям ряда международных военных экспертов и СМИ, российские войска окружены в районе Бучи, Ирпень и Готсомеля.
Российские войска отрезаны от линий снабжения.
Шведский военный эксперт Андерс Ослунд пишет: "Это - громадная новость. Это станет первой большой победой украинцев".
Одновременно, Washington Post сообщает об оценке высокопоставленного офицера Пентагона: "Мы начинаем видеть признаки того, что Украина хочет и может отбить занятые русскими территории".
Він - де-факто голова обласної парторганізації. Де-юре там інша особа, але вона в політраді має не вирішальний, а дорадчий голос.
До речі, а Роман Семенуха, колишній самодроч (перевзувся на льоту), замгубернатора - де зараз?
Презеденте Байден
(с)знлох