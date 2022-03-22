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Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

слюсарєв

Член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Про це повідомляє УП із посиланням на дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними бази 18 лютого, Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".

А 26 лютого на третій день після вторгнення Росії Слюсарєв став на облік, зазначивши заплановану дату виїзду 26.02.2022. Хоча в момент перетину кордону у базі зазначається період перебування до 10 березня.

Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 01
Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 02

Видання зазначає, що Слюсарєв виїхав до Росії 18 лютого о 17:16 через ПП "Гоптівка" на автомобілі BMW разом з громадянином України Вадимом Беліченком. Беліченко на BMW повернувся на територію України за кілька хвилин – о 17:34.

Також дивіться: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва. ВIДЕО

Також, за даними прикордонної служби Російської Федерації, Слюсарєв відвідував країну у 2021, 2020 та 2019 роках.

Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 03
Куратор харківських слуг народу Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ 04

У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради. Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради, але оскільки він не надав відповідний пакет документів, то фактично він не увійщов до керівного складу партії.

Також читайте: Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Це зрадник 100%, кандидат на знищення.
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22.03.2022 21:05
+48
А де Татаров і Демченко?
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22.03.2022 21:06
+44
Продолжают устраивать козни Украине под чутким руководством дерьмака.
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22.03.2022 21:10
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Це зрадник 100%, кандидат на знищення.
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22.03.2022 21:05 Відповісти
Почему этих ТВАРЕЙ еще не лишили мандата
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22.03.2022 21:07 Відповісти
і громадянства !!!
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22.03.2022 21:12 Відповісти
І голови з вухами.
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23.03.2022 01:48 Відповісти
не зрадник, а слуга народу
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22.03.2022 21:07 Відповісти
Це одне й теж.
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22.03.2022 21:14 Відповісти
іншого, глибинного.
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22.03.2022 21:48 Відповісти
Вони там всі такі !!
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22.03.2022 21:22 Відповісти
зрадники звісно є і не тільки там..., але Україна в нас одна, щоб знищити ворога нам потрібна єдність, а не розбрат.
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22.03.2022 21:33 Відповісти
Український народ саме через те весь час і потерпає, що не нищить зрадників. А от вони, якраз - і сіють розбрат. І найголосніше кричать, мовляв, "не сійте розбрат" - коли їх викривають та намагаються знешкодити. І так завжди. Бо українці, нажаль - надто наївні, терплячі й добрі. До ідіотизму, пардон.
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22.03.2022 21:39 Відповісти
ти звісно не такий... герой на первій лінії оборони, чудом викроїв хвилинку для посту... і знову в бій... обеззброювати і нищити зрадників і ворогів... готов орден на грудь прийняти?
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22.03.2022 22:15 Відповісти
а ти за те, шоб зрадників не чіпати ?
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22.03.2022 22:23 Відповісти
Пишешь с горящего танка?
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22.03.2022 22:24 Відповісти
100000000 % .....только полная тотальная очистка от коллабарантов.
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22.03.2022 23:29 Відповісти
вистачить і 100%... але ворог ще й мімікрувати буде...
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23.03.2022 11:02 Відповісти
Усі підуть на палю...якщо дійдуть.
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22.03.2022 21:06 Відповісти
А де Татаров і Демченко?
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22.03.2022 21:06 Відповісти
Продолжают устраивать козни Украине под чутким руководством дерьмака.
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22.03.2022 21:10 Відповісти
До речі, ніхто не знає, а де голова харківської зграї опзж Райнін? Ну це папєрєднік дєрмака, якщо хтось забувся
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22.03.2022 21:19 Відповісти
папєрєднік - Богдан, якшо хтось забувся
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22.03.2022 22:24 Відповісти
Мабуть Демченко продовжує керувати комітетом з питань розвідки при Президенті України. Добре так розвідав свого часу плани москалів щодо вторгнення в Україну, то **** комплексувати ...
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22.03.2022 21:25 Відповісти
Це сарказм? Чи тролінг?
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Ну я не бачив інфи, що Демченка відстронили від обов'язків, то ХЗ, чи це сарказм, чи це тролінг...
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22.03.2022 21:39 Відповісти
😊 Вважаєте, що вас повинні інформувати?
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22.03.2022 21:53 Відповісти
Зрадники є і будуть завжди і всюди.
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22.03.2022 21:06 Відповісти
Саме такі люди і оточують пламєнного борца всіх врімьон і народів...
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22.03.2022 21:06 Відповісти
Тимчасове проживання. Ага. Так і здохнеш на кацапщині, зраднику !
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22.03.2022 21:06 Відповісти
По данным CNN, в Пентагоне считают, что украинские силы способны вернуть захваченные территории

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22.03.2022 21:07 Відповісти
Да. Зброї би більше дали.
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22.03.2022 21:10 Відповісти
і то вже. в нас є для них достатньо сюрпризиків, але додаткова зброя не завадить ! З таким народом москаляку закинем на гіляку !!!
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22.03.2022 21:23 Відповісти
Звісно можуть! Наші військові виглядають і воюють як космічний десант! Ті орки, що виживуть будуть ними своїх виродків лякать.
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22.03.2022 21:12 Відповісти
Пентагон місяц тому прогнозував, що орки візьмуть київ за 72 години. Який сенс зараз витрачати час на те, що там ще заявив Пентагон?
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Москалику, полічи свої підлі годинки до свого паскудного кінця !!!!!!!
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22.03.2022 21:26 Відповісти
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Очередной зашквар зеленых. Надеются что война всё спишет? Ага.Щас.
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22.03.2022 21:08 Відповісти
Якби це з партії ЄС був депутат то всім відомі люди з оп вже десять разів про це нагадали.
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22.03.2022 21:09 Відповісти
Якби із ЄС був , то стояв би гвалт на всю краіну і весь світ 😡
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22.03.2022 21:25 Відповісти
а куди ще тварина могла сдриснути? - тільки в зад, тільки в матушку....
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22.03.2022 21:09 Відповісти
В той слуге народу чего только нет и жук и жаба и косые и кривые, жулики всех мастей 80%.
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22.03.2022 21:10 Відповісти
ви про це?
У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради.
Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради
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22.03.2022 21:15 Відповісти
Ну вот, теперь всё прояснилось!
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22.03.2022 23:07 Відповісти
більше, більше інформації про слуг. впевнена, там ще цікаві сюрпризи знайдуться.
на півдні, у києві, в самій ОП.
щось там Анонімуси обіцяли викласти списки пособників, але поки що не виклали? а Єрмак вже й обісравсь, мабуть)
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22.03.2022 21:10 Відповісти
Чекаю на прізвища
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22.03.2022 21:11 Відповісти
Обращение к беларусам - https://www.youtube.com/watch?v=30dNIVhJCgo
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22.03.2022 21:12 Відповісти
там вся зеленоморда партія- зрадники і ********ти
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22.03.2022 21:12 Відповісти
Як мінімум сотня яка не голосувала за збільшення фінансування армії.
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22.03.2022 22:05 Відповісти
настоящий "слуга народа", поехал к москальским свинособакам шашлычки на 9 мая готовить... как завещал "великий лидОр современности"...
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22.03.2022 21:14 Відповісти
А зачем лодку раскачивать? Давайте может ещё Майдан устроим? Самое время!
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22.03.2022 21:17 Відповісти
Як казали росіяне "не раскачивайте лодку, нашу крьісу тошнит!!"
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22.03.2022 21:21 Відповісти
То що тепер? Панькатися зі зрадниками?
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22.03.2022 21:28 Відповісти
Российские войска окружены в Буче, Ирпень и Гостомеле​

По сообщениям ряда международных военных экспертов и СМИ, российские войска окружены в районе Бучи, Ирпень и Готсомеля.

Российские войска отрезаны от линий снабжения.

Шведский военный эксперт Андерс Ослунд пишет: "Это - громадная новость. Это станет первой большой победой украинцев".

Одновременно, Washington Post сообщает об оценке высокопоставленного офицера Пентагона: "Мы начинаем видеть признаки того, что Украина хочет и может отбить занятые русскими территории".
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22.03.2022 21:18 Відповісти
Дуже добре! А тепер - 333!
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22.03.2022 21:20 Відповісти
Було б добре . Чекаю офіційної інформації .
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22.03.2022 21:36 Відповісти
главное что бы звонок с оп от слуги не поступил о коридоре для кацапов
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22.03.2022 21:44 Відповісти
твоя лодка вслед за кораблем .. вали на куй!
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22.03.2022 21:19 Відповісти
який він куратор?
Він - де-факто голова обласної парторганізації. Де-юре там інша особа, але вона в політраді має не вирішальний, а дорадчий голос.

До речі, а Роман Семенуха, колишній самодроч (перевзувся на льоту), замгубернатора - де зараз?
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22.03.2022 21:19 Відповісти
А про голову обласної парторганізації опзж Райніна нічого не чутно? Така ж людина відома була
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22.03.2022 21:22 Відповісти
Куратор... Зе зміг зібрати весь непотріб зі всієї України... Ну, треба ж було як НАЙШВИДШЕ отримати абсолютну владу, доки підтримка обдуреного народу не зійшла нанівець...
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22.03.2022 21:19 Відповісти
Не переживайте, после войны приедет, и войдёт состав политсилы, может, даже посмертно.
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22.03.2022 21:20 Відповісти
Підарас, як і його Зе-шобла!
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22.03.2022 21:21 Відповісти
Слуг дуже багато проросійських.
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22.03.2022 21:22 Відповісти
А где еще половина "слуг"? Например, тот же Тищенко.
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22.03.2022 21:24 Відповісти
Ага, і Бужанскій?
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22.03.2022 21:39 Відповісти
Точно слуга но народа москалей . Да и те слуги которые не слиняли они ничем не отличаются от этого продажного выродка. Так как усиленно пытаются замаскировать капитуляцию Украины под мир ,На преступном сговоре с московскими фашистами оккупантами.
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22.03.2022 21:25 Відповісти
Вата, предатели, консервы ... это всё понятно. Не понятно гробовое молчание и отсутствие действий власти по этим персонажам. Некогда? Ворон ворону глаз не выклюет?
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22.03.2022 21:28 Відповісти
"Слуг" следовало бы вместе с ОПЗЖ запретить: еще неизвестно, где сволочей больше!
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22.03.2022 21:32 Відповісти
Зе-Зрада !
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22.03.2022 21:35 Відповісти
Это только начало .. Ох сколько нас ждет разочарований . о которых мы не ожидали..
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22.03.2022 21:36 Відповісти
Меня разочарования не ждут ибо я ни разу не очаровывался всей этой шоблой сволочей,подонков и дегенератов. Меня удивляет только одно- почему до сих пор остаются относительно не глупые люди , которые доверяют этим уе#кам?
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22.03.2022 22:07 Відповісти
Краще б вони усі звалили з України
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22.03.2022 21:58 Відповісти
А Коля Котлєта, Вася - кислий вареник на яких фронтах воює? І вітягніть уже Женю лисого квартального з підвалу, а то обдєлався 26-й день сидить, боїться вийти. А так гарно співав - горіла хата палала...
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22.03.2022 22:00 Відповісти
І чому ми ще не в нато ?

Презеденте Байден
(с)знлох
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22.03.2022 22:21 Відповісти
Інший виродок з прислуг, на прізвище шевченко, декілька тижнів тому, пробував прорватися через кордон, однак його прикордонники послали за кацапським кораблем. І як ви думаєте чим закінчилась ця історія? Історію просто зам'яли. Бо чувак з презеденської партії. Так само закінчиться і ця історія з твариною слюсаревим. До речі, суркіс вивіз 20 млн баксів кешем разом із своїми 20-річними онучками, я щось не пам'ятаю коли відкрили кримінальну справу великі борці з порошенко за такий зашквар на митниці.
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22.03.2022 22:32 Відповісти
Инструктор куницкого и дубинского из СН.
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Ну-с... и какому же народу служат эти "слуги"? о_0
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22.03.2022 23:09 Відповісти
Слуги(с), уроди ...
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22.03.2022 23:10 Відповісти
ДАВАЙТЕ 100000$ ЗА ЕГО ГОЛОВУ !!!
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22.03.2022 23:49 Відповісти
Дірка поїхала до своїх кураторів... Де там Тищенко.
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22.03.2022 23:55 Відповісти
У Верховній Раді, яка ось-ось може стати ЗРадою, посилено шукають 300 голосів Іуд. З капітулянтів слуг кремля, ворогів України ОПЗЖ яких спеціально не забороняють, "Майбутнє" видно колонії України та всяких продажних депутатів. Знайти 300 Юд, щоб знищити їх руками Конституцію, територіальну цілісність та суверенітет Української європейської держави. Та ще хочуть знищити і ЗСУ. Так як колонія не може мати свою сильну, боєздатну армію. Видно капітулянти з найвищого керівництва нашої держави дуже сподіваються на дієвий захист нашої країни Російською армією.
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23.03.2022 03:25 Відповісти
Настоящий патриот! Вернётся после войны и продолжит назначать в Харькове и Украине своих верных людише
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23.03.2022 09:46 Відповісти
 
 