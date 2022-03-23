ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів
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Григорій та Ігор Суркіс з 8 пасажирами 26 лютого виїхали двома авто через Закарпаття. Вони вивезли без декларування велику суму готівки.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
Справу порушено щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.
"Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", - розповіли в ДБР.
Провадження порушили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Покарання за цією статтею - від 3 до 6 років за ґратами.
Раніше ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли 17,6 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку.
Будь ласка, зачекайте...
І взагалі на суркісівколомойських - антисемітизм.
Бубочка постарався закон пропхав.
отака митниця наша..війна не війна.. (((
https://site.ua/posts
Российская гидра осталась в судах, прокуратуре, СБУ - Виталий Шабунин
. . . кстати . . . странно что вас модер не удалил за слово коррупция . . . а слово укро - в условиях войны - это почти измена
А Динамо таки залишаться без братів,назад вони не повернуться це факт. Їх обідили крепко, стівльки бабла забрали на Кіпрі.....
Ибо не фиг Украину защищать от расейских братушек
Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба.
И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами
Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд
https://www.economics-prorok.com
https://www.economics-prorok.com/2020/10
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если при ТЕПЕРЕШНЕМ такое случилось - тогда ПОПЕРЕДНИК святой
Беня теж президент, відповідно не доторканий!
. . .вот читай название статьи в укр.СМИ
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У США почалася конфіскація майна Коломойського: спливли гучні подробиці
. . ведь перед войной власть зачистила усех усех кто мешает нашей стране вступить в ЕС
. . . и вот опять
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гугл . . .В действиях 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению РНБО из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, нарушений не обнаружили. Они вернулись к исполнению обязанностей. . . . с выплатой компенсации за вынужденные прогулы . . 8 апр. 2021 г
. . . у нее не в порядке документы на СТУГНУ, из которого она касапский танк подбила
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гугл . . . Коломойский и Боголюбов. ПриватБанк оценил долги бывших владельцев в 165 млрд грн
дбр-дебіли рулять