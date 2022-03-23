ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

Григорій та Ігор Суркіс з 8 пасажирами 26 лютого виїхали двома авто через Закарпаття. Вони вивезли без декларування велику суму готівки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Справу порушено щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

"Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", - розповіли в ДБР.

Провадження порушили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Покарання за цією статтею - від 3 до 6 років за ґратами.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли 17,6 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку.