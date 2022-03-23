УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15922 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
20 998 84
кордон (3108) Суркіс (150) митниця (1027) ДБР (2563)

ДБР відкрило справу проти митників, які випустили за кордон Суркісів з мільйонами доларів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Григорій та Ігор Суркіс з 8 пасажирами 26 лютого виїхали двома авто через Закарпаття. Вони вивезли без декларування велику суму готівки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Справу порушено щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

"Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", - розповіли в ДБР.

Провадження порушили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Покарання за цією статтею - від 3 до 6 років за ґратами.

Читайте: Суд дозволив арешт Медведчука, - ДБР

Раніше ЗМІ повідомляли, що брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли 17,6 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
вот если бы суркисы "стугну" на фронт отправили, то ДБР сразу бы пришли, а так млн долларов и то быстро, через месяц
показати весь коментар
23.03.2022 12:49
+34
таможня як завжди моральні уйобки, це просто ****** підари. Коли переїджав кордон в осени, не дивлячись що в машині була дитина, шукали будь які причини щоб доїбатись. Добре що прикордонники оформили
показати весь коментар
23.03.2022 12:51
+34
ворогам -підозра ,а ПАТРІОТАМ -звинувачення стиль роботи ...влади.
показати весь коментар
23.03.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так в интерпол быстро, чего вы чухаетесь?
показати весь коментар
23.03.2022 12:48 Відповісти
А вы не думаете, что у них с ДБР была договоренность. Одного ж поля ягоды.
показати весь коментар
23.03.2022 13:14 Відповісти
Твари -- поэтому все так у нас ... Все таможенники твари и в другом меня никто не переубедит
показати весь коментар
23.03.2022 15:29 Відповісти
А ЗА ЗАКОНАМИ ВОЄННОГО ЧАСУ ЦЕ НЕ РОЗСТРІЛ?
показати весь коментар
23.03.2022 15:56 Відповісти
до чого тут це? зловити спочатку треба.
показати весь коментар
23.03.2022 16:47 Відповісти
А на Суркисов?!
показати весь коментар
23.03.2022 12:49 Відповісти
На суркісів сцикотно, або проплачено. що не відкривали.
І взагалі на суркісівколомойських - антисемітизм.
Бубочка постарався закон пропхав.
показати весь коментар
23.03.2022 15:09 Відповісти
вот если бы суркисы "стугну" на фронт отправили, то ДБР сразу бы пришли, а так млн долларов и то быстро, через месяц
показати весь коментар
23.03.2022 12:49 Відповісти
ворогам -підозра ,а ПАТРІОТАМ -звинувачення стиль роботи ...влади.
показати весь коментар
23.03.2022 12:52 Відповісти
Цікаво... А проти кого, проти себе майбіть ... Без ДиБиРів та митниці не виїхали б ....
показати весь коментар
23.03.2022 13:00 Відповісти
Отобрать Динамо у Суркиса.
показати весь коментар
23.03.2022 12:49 Відповісти
Боюся що ця справа закінчиться нічим як і багато інших
показати весь коментар
23.03.2022 12:58 Відповісти
При нынешних ДБР,СБУ и прокурорке однозначно
показати весь коментар
23.03.2022 13:15 Відповісти
ХІБА ТІЛЬКИ ЇХ?
показати весь коментар
23.03.2022 12:49 Відповісти
Цікаво, а хто ще 2 з чимось млрд.євро вивіз?
показати весь коментар
23.03.2022 14:12 Відповісти
заморозити нах рахунки..чого чекаєте? поки пороспихають по офшорах?
показати весь коментар
23.03.2022 12:50 Відповісти
Bob Fayn, не будьте наивным, суркисам позволили выехать
показати весь коментар
23.03.2022 13:38 Відповісти
Нічого нового - як відкрили так і закриють "справу" а не суркісів!!!
показати весь коментар
23.03.2022 12:50 Відповісти
Так проти Суркісів справи нема. Лише проти митників. Можуть показово засудити.
показати весь коментар
23.03.2022 13:05 Відповісти
таможня як завжди моральні уйобки, це просто ****** підари. Коли переїджав кордон в осени, не дивлячись що в машині була дитина, шукали будь які причини щоб доїбатись. Добре що прикордонники оформили
показати весь коментар
23.03.2022 12:51 Відповісти
их надо всех уволить, с запретом работы в госорганах. ублюдки, позорят страну
показати весь коментар
23.03.2022 13:07 Відповісти
Хто же их уволит, не подскажете?
показати весь коментар
23.03.2022 13:40 Відповісти
человек с ружьем
показати весь коментар
23.03.2022 15:18 Відповісти
І чого тут дивного?Зелені забезпечили їм зелений коридор.
показати весь коментар
23.03.2022 12:52 Відповісти
Однозначно!
показати весь коментар
23.03.2022 13:39 Відповісти
на митницю мабуть заїхали з 20 млн, а виїхали з 17,6 млн.
отака митниця наша..війна не війна.. (((
показати весь коментар
23.03.2022 12:52 Відповісти
Через місяць напишуть)
показати весь коментар
23.03.2022 12:59 Відповісти
Напишуть через місяць)
показати весь коментар
23.03.2022 13:00 Відповісти
так це ж і є ресурс барсена арісовіча. і не тільки цей...
https://site.ua/posts
показати весь коментар
23.03.2022 17:38 Відповісти
так це ж і є ресурс барсена арісовіча...
показати весь коментар
23.03.2022 17:41 Відповісти
Очень спокойно выехали люди, с баблом.. Таможня даёт добро.
показати весь коментар
23.03.2022 12:56 Відповісти
Так це їхня таможня
показати весь коментар
23.03.2022 13:13 Відповісти
Не задаром
показати весь коментар
23.03.2022 13:16 Відповісти
Таможня не в первую очередь
показати весь коментар
23.03.2022 13:41 Відповісти
Тільки на митників? А мігранти білі та пухнасті?
показати весь коментар
23.03.2022 12:57 Відповісти
Я так розумію дбр то скороченно від дерібан і вони тупо доляху хочуть
показати весь коментар
23.03.2022 12:57 Відповісти
Інспектори не оглянули,? ага щас лимон баксов в карман им зенки залепили
показати весь коментар
23.03.2022 12:57 Відповісти
****, не пройшло і тижня поки ці ригівські імпотенти із татарівського дбр відкрили справу. А де зелене лайно, що йому заважає вигнати із служби всіх тих, хто працює працює на тому кпп?
показати весь коментар
23.03.2022 12:59 Відповісти
гугл . . .
Российская гидра осталась в судах, прокуратуре, СБУ - Виталий Шабунин
показати весь коментар
23.03.2022 14:41 Відповісти
Да здраствует укротаможня -самая неподкупная в Мире.Зеленский сколько можно покрывать коррупцию?
показати весь коментар
23.03.2022 13:00 Відповісти
на касапо-таможне все окей ???
. . . кстати . . . странно что вас модер не удалил за слово коррупция . . . а слово укро - в условиях войны - это почти измена
показати весь коментар
23.03.2022 14:34 Відповісти
А проти Суркісів справу порушили? Ні лише проти пари рабів. Які стовідсотково отримали вказівку.
показати весь коментар
23.03.2022 13:03 Відповісти
дааа, если бы журналисты не рассказали, так бы все и травой поросло..., для кого война, а для кого просто удачный повод вывезти бабло за границу...
показати весь коментар
23.03.2022 13:03 Відповісти
Срать они хотели на все эти расследования. В стране коррупцию не убивает даже война. Если бы у нас была нормальная власть, то текст заканчивался бы фразой : виновные инспекторы вместе с начальником таможенного постав тот же день были расстреляны!
показати весь коментар
23.03.2022 13:03 Відповісти
Майно и бизнес под арест немедленно,и таможенников и цуркисов,ещё хорошенько допросить того козлика при блатной должности,который открыто бегал на днюхи цуркиса,скорее всего он крышевал эту операцию
показати весь коментар
23.03.2022 13:04 Відповісти
Полізло лайно з країни! Головне після перемоги не дати їм повернутися!!!
показати весь коментар
23.03.2022 13:05 Відповісти
а что за сроки .. в военное время вообще должны все сроки в статьях УК удвоены как минимум
показати весь коментар
23.03.2022 13:06 Відповісти
а ДБР переживають крепко, такий куш пропав, зараз будуть митарів колошматити -діліться, сволота ато посадимо. А літінант з СБУ особисто мельдував аусвайси братів. Правда, через два місяці тихесенько спустять на тормозах, але всеодно будуть ще довго сердитись -без нас порішали.

А Динамо таки залишаться без братів,назад вони не повернуться це факт. Їх обідили крепко, стівльки бабла забрали на Кіпрі.....
показати весь коментар
23.03.2022 13:09 Відповісти
конфіскація усього сімейного майна на користь ВСУ ... Усього... і у суркісні і у митників..
показати весь коментар
23.03.2022 13:12 Відповісти
нынешняя "власть" даже Медведчука из-под домашнего ареста во время войны выпустила, типа "потеряла", а тут такие "роднульки", как братаны Суркисы... да им вообще ЗЕленая улица была дана аж до границы... свои ж люди, потом сочтутся, пока страна кровью истекает под видосики "величайшего лидОра современности"...
показати весь коментар
23.03.2022 13:15 Відповісти
Ще ми ображаємося на угорців. Та вони знають гнилу суть наших чиновників краще ніж українці. За гроші через митні кордони України можна вивезти ядерну бомбу, головне щоби митникам та прикордонникам заплатили.
показати весь коментар
23.03.2022 13:15 Відповісти
які дбр під час війни? які затримання та підозри до диверсантів і зрадників під час воєнного стану??? Ви що,не бачите,що нас обдурюють і заколихують навіть зараз,говорячи,що «ВСЕ ПОТІМ»? Потім буде те саме,що й в історії з Небесною сотнею! ТРЕБА ВИМАГАТИ РОЗСТРІЛУ МАРОДЕРІВ І ЗРАДНИКІВ,ЯК ПЕРЕДБАЧАЄ ЦЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ ! Інакше нас обдурять знову ,попри пролиту кров!
показати весь коментар
23.03.2022 13:16 Відповісти
це так.Але при такій владі , першими лягуть саме патріоти.
показати весь коментар
23.03.2022 13:40 Відповісти
У нас ДБР только с Тетяной Чороновол может легко разобраться.
Ибо не фиг Украину защищать от расейских братушек
показати весь коментар
23.03.2022 13:18 Відповісти
Ой млядь як ви заї@али своєю показухою. А чому не порушили справу на зюзіного кента Баканова?
показати весь коментар
23.03.2022 13:22 Відповісти
- Глава СБУ Баканов и советник президента Шефир гуляли на юбилее одиозного Суркиса - «Схемы». Видео


Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба.

И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами
Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд

https://www.economics-prorok.com
показати весь коментар
23.03.2022 13:24 Відповісти
- Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд

https://www.economics-prorok.com/2020/10
показати весь коментар
23.03.2022 13:26 Відповісти
Кто в курсе, у нас принят закон ЗАПРЕЩАЮЩИЙ вывоз денег свыше 10 000 евро?
показати весь коментар
23.03.2022 13:30 Відповісти
по законах військового часу
показати весь коментар
23.03.2022 13:31 Відповісти
Такие деньги мимо прошли!
показати весь коментар
23.03.2022 13:38 Відповісти
А де кєнти авакова, які вивезли крізь цю саму дірку 30 лямів $ вічно зелених...
показати весь коментар
23.03.2022 13:46 Відповісти
А Беня поверне вкрадені 5 млрд доларів? Чи ДБР головне Петю посадити і Марченка?
показати весь коментар
23.03.2022 13:55 Відповісти
железная логика
----------------------------
если при ТЕПЕРЕШНЕМ такое случилось - тогда ПОПЕРЕДНИК святой
показати весь коментар
23.03.2022 14:23 Відповісти
Беня готовий повернути 5 ярдів тільки тоді, коли посадять Пороха, заодно з конфіскованого сплатить)
показати весь коментар
23.03.2022 14:25 Відповісти
то что теоретически мог бы повернуть Беня - становится с каждым днем все меньше и меньше . . . ведь США потихоньку конфисковует в свою пользу . . . а у нас даже подозрение не было выписано за 8 лет
показати весь коментар
23.03.2022 14:30 Відповісти
Швидше так і буде(
Беня теж президент, відповідно не доторканий!
показати весь коментар
23.03.2022 14:44 Відповісти
Дай ссылку, что США потихоньку конфискует или не пропагандонь
показати весь коментар
23.03.2022 14:57 Відповісти
ты шо ? . . . рукоШопый ? . . . а самому найти в гугле ?
. . .вот читай название статьи в укр.СМИ
-------------------------------------

У США почалася конфіскація майна Коломойського: спливли гучні подробиці
показати весь коментар
23.03.2022 17:30 Відповісти
тут что то не то
. . ведь перед войной власть зачистила усех усех кто мешает нашей стране вступить в ЕС
. . . и вот опять
------------------------------------------------
гугл . . .В действиях 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению РНБО из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, нарушений не обнаружили. Они вернулись к исполнению обязанностей. . . . с выплатой компенсации за вынужденные прогулы . . 8 апр. 2021 г
показати весь коментар
23.03.2022 14:21 Відповісти
Це вже "реформована" митниця чи ще в процесі?
показати весь коментар
23.03.2022 14:23 Відповісти
а почему Чорновол никто не занимается ?
. . . у нее не в порядке документы на СТУГНУ, из которого она касапский танк подбила
показати весь коментар
23.03.2022 14:27 Відповісти
вот ЧЕМПИОНЫ по вывозу наворованных денег
---------------------------------------------

гугл . . . Коломойский и Боголюбов. ПриватБанк оценил долги бывших владельцев в 165 млрд грн
показати весь коментар
23.03.2022 14:37 Відповісти
За процент від вивезеного ці "святі" люди зможуть легко мандат депутата купити,причому від самих слуг
показати весь коментар
23.03.2022 14:39 Відповісти
Справа ясна та досить проста - розстріляти, митників також.
показати весь коментар
23.03.2022 14:42 Відповісти
Рыба гниет с головы
показати весь коментар
23.03.2022 14:58 Відповісти
торбу занесуть і все буде окей
дбр-дебіли рулять
показати весь коментар
23.03.2022 14:49 Відповісти
Все НОРМАЛЬОК!! Вірно роблять митники,ВИПУСКАТИ ВСІХ----НІКОГО НЕ ВПУСКАТИ!!! Проходить фільтрація,ми тепер точно знаємо хто є хто.,шкода тільки одного---грошей,от якби і їх забрали то все було-б путьом,а так з*явиться ще один доларовий міліонер в Україні,а можливо і не один.
показати весь коментар
23.03.2022 17:13 Відповісти
щось мені підказує, шо невдовзі у столичного "Динамо" бенефіціар зміниться...
показати весь коментар
23.03.2022 17:33 Відповісти
****** и суркиси и таможня с пограничниками,чего у нас не работает законодательство военного времени?????? ****** ...30 лет обворовывали Украину миллиардами, а как помочь стране так мразины в сраиль свой бегут... Суки ну купите же у своих сородичей те же ПВО Купол.. Накуй все имущество национализировать у всех 7-8 скотоолигархических кланов Украины.
показати весь коментар
23.03.2022 18:56 Відповісти
 
 