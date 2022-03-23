Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров
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У Мелітополі, який знаходиться у тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, роблячи населення міста живим щитом.
Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час", - зазначив Федоров.
Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.
Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.
"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава Богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.
Будь ласка, зачекайте...
Спеціально подивився карту - аеродром за містом.
Між житловим приватним (одноповерховим) сектором і аеродромом - дачні ділянки.
Найближча віддаль від аеродрому до житлового одноповерхового будинку - 1 км.
Чи він рахує, що наша арта стріляти не вміє?
Тільки би НАТО допомогало зброєю.
Так что ******* так, чтоб про Чорнобаивку забыли все!
Чи, точніше: хто віддав таку команду? А хто виконав?
► Сезон 2: "Мелітополь. Чорнобаївський синдром" - скоро, не пропустіть! Судячи з "приквелу", та попередніх пробних "зйомок", що були відбулися на минулій неділі, "знімальна команда" та всі "актори" вкотре знайшли порозуміння і обіцяють вдвічі більше екшену та карколомних спецефектів, виконаних вживу серед полум'я та щільної зливи сталевих уламків!