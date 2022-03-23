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Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,війська,найманці

У Мелітополі, який знаходиться у тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, роблячи населення міста живим щитом.

Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти взяли в заручники 76-річного батька мелітопольської журналістки Залізецької

Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.

Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.

"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава Богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.

Також читайте: У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю - родину Кумок. У цей час Ізраїль не хоче сваритися з росіянами, - Верещук
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Топ коментарі
+23
Грузом 200 на расию они попрут. На Николаев уже как то перли...
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23.03.2022 21:03
+15
Що він меле?
Спеціально подивився карту - аеродром за містом.
Між житловим приватним (одноповерховим) сектором і аеродромом - дачні ділянки.
Найближча віддаль від аеродрому до житлового одноповерхового будинку - 1 км.
Чи він рахує, що наша арта стріляти не вміє?
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23.03.2022 21:07
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Потом попрут на Запорожье.
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23.03.2022 20:55 Відповісти
Грузом 200 на расию они попрут. На Николаев уже как то перли...
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23.03.2022 21:03 Відповісти
Они уже приехали и никуда не попрут. Кладбище им строить надо. Наши азовцы их там упакуют. ( #**********)
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23.03.2022 21:43 Відповісти
Що він меле?
Спеціально подивився карту - аеродром за містом.
Між житловим приватним (одноповерховим) сектором і аеродромом - дачні ділянки.
Найближча віддаль від аеродрому до житлового одноповерхового будинку - 1 км.
Чи він рахує, що наша арта стріляти не вміє?
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23.03.2022 21:07 Відповісти
Чорнобаївка - 2 ?)))
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23.03.2022 20:55 Відповісти
Да. Знаю про минимум 2 удара Точкой-У в это "гнездо".
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23.03.2022 21:14 Відповісти
Ніякий живий щит їм не допоможе, в нас є Барактар.Разберемося де свої де чужі. Ми ж не кацяпа щоб шмаляти куди попало..
Тільки би НАТО допомогало зброєю.
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23.03.2022 21:07 Відповісти
Ну она же не в центре города?
Так что ******* так, чтоб про Чорнобаивку забыли все!
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23.03.2022 21:07 Відповісти
Та да они одумаются, надейся і жді, всьо впереді
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23.03.2022 21:07 Відповісти
хто ж ***, зрадив, розмінував перекопський перешийок і не знищив мости з Криму на материк?

Чи, точніше: хто віддав таку команду? А хто виконав?
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23.03.2022 21:08 Відповісти
топаз? нє?
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23.03.2022 22:23 Відповісти
Для знешкоддження цієї бази є Точка У. В крайньому випадку можна використати дрони-камікадзе.
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23.03.2022 21:12 Відповісти
в основном мелитополь нужен как логистическая база для наступления в тыл группировке ВСУ на луггандонии.Впрочем как и бердянский порт
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23.03.2022 21:13 Відповісти
ну так их постоянно нужно накрывать..
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23.03.2022 22:38 Відповісти
Nado obsttreliat etu bazu kacapov
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23.03.2022 21:14 Відповісти
120 человек эвакуированы в Белгород из Журавлёвки и Нехотеевки после прилета снаряда.
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23.03.2022 21:17 Відповісти
Просто кацапи не бояться спротиву у ватному мелітополі
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23.03.2022 21:25 Відповісти
► Сезон 1: "Чорнобаївська оказія", 9 епізодів (на сьогодні ПОКИ ЩО) відзнято. Але серіал вийшов настільки популярним, що без вагань було вирішено знімати другу частину найлютішої ************. То ж:
► Сезон 2: "Мелітополь. Чорнобаївський синдром" - скоро, не пропустіть! Судячи з "приквелу", та попередніх пробних "зйомок", що були відбулися на минулій неділі, "знімальна команда" та всі "актори" вкотре знайшли порозуміння і обіцяють вдвічі більше екшену та карколомних спецефектів, виконаних вживу серед полум'я та щільної зливи сталевих уламків!
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23.03.2022 23:09 Відповісти
Відповідь оптимістичному Turbodisco: ТО що,шановний, чи дочекались ви екшену і спецефектів в Мелітополі??? Очевидно, ні, а ви писали свій оптимістичний прогноз 23.03. А я от пишу без 1 години 1.04. І питаю ВСІХ: ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ ВОРОГИ БУДУЮТЬ СВОЮ БАЗУ І СТРІЛЯЮТЬ ПО містах України, ЩО заважає знищити її? Може мер чи ВСУ дадуть відповідь.
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31.03.2022 23:02 Відповісти
Сергій Осадчий Повністю вас підтримую - щось той мер мутить(. Якщо рашисти будують свою базу, то чому наші не можуть її розхерачити??? Що це за муть, що мовляв ховаються за цивільними - де в аеропорту цивільні? Тим більше, що той аеродром вже розбомбили рашки, відповідно наших людей там нема. То що заважає зробити там ЧОРНОБАЇВКУ? Ми чекаємо відповіді, це не риторичне питання(
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31.03.2022 22:53 Відповісти
 
 