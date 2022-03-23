Російські окупанти будують свою військову базу у Мелітополі, - мер Федоров

У Мелітополі, який знаходиться у тимчасовій окупації, російські солдати будують свою військову базу, роблячи населення міста живим щитом.

Про це під час прямого ефіру заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поруч з Мелітополем знаходиться наша військова база, аеродром, який має важливе значення. Саме туди прилетіли перші ракети з рф (24 лютого о 5:30 – ред.), щоб знищити наш аеродром. На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також запускають ракети по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. Звичайно, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що знищуватимуться всі ракетні установки, які стрілятимуть по наших українських містах. Росіяни спеціально наражають на небезпеку мирне населення, роблячи їх заручниками і живим щитом у воєнний час", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти взяли в заручники 76-річного батька мелітопольської журналістки Залізецької

Він висловив сподівання, що росіяни одумаються і не наражатимуть Мелітополь вкотре на небезпеку.

Крім того, Федоров заявив, що сьогодні росіяни затримали одного з керівників державних структур Мелітополя, прийшли з обшуками до батьків міських журналістів, а також у будинок до його батьків.

"Також вони прийшли з обшуками і в будинок моїх батьків, яких на сьогодні слава Богу немає вдома, вони знаходяться у безпечному місці", - зазначив мер.

Також читайте: У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю - родину Кумок. У цей час Ізраїль не хоче сваритися з росіянами, - Верещук