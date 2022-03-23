УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14320 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка Війна
17 829 25
війна (56444) відставка (1203) Лещенко Роман (69)

Міністр агрополітики та продовольства Лещенко подав заяву про відставку, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

лещенко,роман

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко написав заяву про складання повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.

Інформації про причини відставки поки що немає, але як повідомляють ЗМІ, про це він оголосив ввечері співробітникам.

Розгляд його заяви може відбутися уже в четвер, 24 березня. Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лещенко запевнив, що кризи продовольства в Україні не буде: "Засіємо скрізь, де не стріляють"

Нагадаємо, свою посаду Лещенко обіймав з грудня 2020 року.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
больше зерна не осталось на вывоз...неинтересно стало челу...
показати весь коментар
23.03.2022 21:46
+17
Важко працювати у воєнний стан? На фронт тоді, а не з лямами за бугор.
показати весь коментар
23.03.2022 21:45
+7
Все на рашку вивіз . Звільнить і в окопи падлу.
показати весь коментар
23.03.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз той час, що тільки міцні та гідні залишатимеся...
показати весь коментар
23.03.2022 21:44 Відповісти
Є давня Єврейська мудрість. Війна це найбільш вдалий час для інвестицій.
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
Ну тепер він може спокійно йти у ВСУ, чи у ТрО
показати весь коментар
23.03.2022 23:11 Відповісти
Важко працювати у воєнний стан? На фронт тоді, а не з лямами за бугор.
показати весь коментар
23.03.2022 21:45 Відповісти
боится что ракета в его заут прилетит может может живет на Оболонии или Подоле
показати весь коментар
23.03.2022 22:28 Відповісти
Цікаво з якої причини. Зараз критичний час для посівної, недобра новина.
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
Спадкова хвороба.
показати весь коментар
25.03.2022 12:50 Відповісти
больше зерна не осталось на вывоз...неинтересно стало челу...
показати весь коментар
23.03.2022 21:46 Відповісти
Все на рашку вивіз . Звільнить і в окопи падлу.
показати весь коментар
23.03.2022 21:50 Відповісти
та й вивозить ніяк, порти ж заблоковані
показати весь коментар
23.03.2022 21:51 Відповісти
бронь снимается
показати весь коментар
23.03.2022 21:55 Відповісти
миши подивились,що жерти більше нічого і побігли на вихід
показати весь коментар
23.03.2022 21:55 Відповісти
Від відповідальності втікає?
показати весь коментар
23.03.2022 21:56 Відповісти
Дєржітє ево сємєро!
Певно, рветься людина на передову - неможливо втримати...
показати весь коментар
23.03.2022 21:58 Відповісти
Марченко мені нагадує анекдот про пожежника.
Ну той, де чоловік розказує про свою професію. Мовляв, все прекрасно: робота спокійна, зарплата висока, колектив чудовий... Одна проблема. Коли пожежа, то хоч звільняйся.
показати весь коментар
23.03.2022 22:07 Відповісти
Україна найбільша європейська аграрна країна. А з цього насміхалися. Хоча цим потрібно пишатися.
показати весь коментар
23.03.2022 22:07 Відповісти
Цены на удобрения,семена,средства защиты растений,горючку,запчасти и это все под соусом оккупации части территории и неуверенности в завтрашнем дне - не захотел быть крайним,испугался...
показати весь коментар
23.03.2022 22:19 Відповісти
Никто не обвинит если все описанное Вами этот (министр) начал бы работать.выполнять свои прямые функции.налаживать .набирать штаб .собирать справки с регионов где-что возможно .как доставить .перераспределить в каких количествах. .набирать штаб людей которые будут круглосуточно и вниканием в суть происходящего работать.быть на связи с президентом .докладывать о всех нюансах и их преодолении .Не испугался.просто не на своем месте и тот кто не может.не хочет работать в аврале.
показати весь коментар
23.03.2022 22:34 Відповісти
Это не бумаги с откатами на подпись принимать. другой работы не знаю и не умею.
показати весь коментар
23.03.2022 22:21 Відповісти
землю вкрав і здриснув
показати весь коментар
23.03.2022 22:31 Відповісти
Гнида зелена!
показати весь коментар
23.03.2022 22:35 Відповісти
Не на захист...

Але може варто зачекати з помиями, поки не взнаємо причини?..
показати весь коментар
23.03.2022 23:07 Відповісти
Зерно продали, навіть запаси, посівна зірвана.
тваринництва як такого немає (бо зернові, які йшли на корм, дорогі і їх теж продали)
можна було б спертись на селянство, але ..селяни теж всі лишні площі використали під посів зернових, які .. теж продали.
круг замкнувся.
тепер призначать В.О. на якого буде весь негатив від громадян, щоб відвести негатив від просравшого все назначеньця влади.
показати весь коментар
23.03.2022 23:15 Відповісти
Не захотів мародерити.
показати весь коментар
24.03.2022 02:24 Відповісти
будьте простішими. На.....в якогось канадця на три лями, забрав агрофірму. Єрмак прихистив зробив держдіячем першого рангу. Літінант посадив канадця під арешт за організацію убивства, спеціально викликавши з Канади, первим свідком йде перекладачка, бо терпіла не знає мови. А тепер обставини змінились, Канада поставила "вопрос руба"друг. У Єрмака дух Дункана Маклауда вивітрився тому і не стали тримати цього фрукта. А то, понімаш, війна а тут шахрайчук в Кабміні.
показати весь коментар
24.03.2022 02:55 Відповісти
 
 