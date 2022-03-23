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Міністр агрополітики та продовольства Лещенко подав заяву про відставку, - ЗМІ
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Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко написав заяву про складання повноважень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда.
Інформації про причини відставки поки що немає, але як повідомляють ЗМІ, про це він оголосив ввечері співробітникам.
Розгляд його заяви може відбутися уже в четвер, 24 березня. Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.
Нагадаємо, свою посаду Лещенко обіймав з грудня 2020 року.
Топ коментарі
+32 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар23.03.2022 21:46
+17 Юрий Новак
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+7 УКРАЇНО4КА
показати весь коментар23.03.2022 21:50
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Будь ласка, зачекайте...
Певно, рветься людина на передову - неможливо втримати...
Ну той, де чоловік розказує про свою професію. Мовляв, все прекрасно: робота спокійна, зарплата висока, колектив чудовий... Одна проблема. Коли пожежа, то хоч звільняйся.
Але може варто зачекати з помиями, поки не взнаємо причини?..
тваринництва як такого немає (бо зернові, які йшли на корм, дорогі і їх теж продали)
можна було б спертись на селянство, але ..селяни теж всі лишні площі використали під посів зернових, які .. теж продали.
круг замкнувся.
тепер призначать В.О. на якого буде весь негатив від громадян, щоб відвести негатив від просравшого все назначеньця влади.