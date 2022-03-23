Цифрова блокада відкине Росію на 30 років назад, - Федоров

Технологічні компанії продовжують залишати російський ринок.

Про це повідомив глав Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, застосунок Netflix став недоступним росіянам у Google Play і App Store. Тепер навіть VPN не врятує.

"Японська корпорація, виробник цифрової і побутової техніки Sharp призупинила поставки товарів до рф.



Credit Agricole заявив, що призупиняє діяльність у рф. Паризький банк зв’язався зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб погодити умови призупинення послуг. Ця процедура відбудеться найближчими тижнями. Нагадаю, що в останні тижні Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG і BNP Paribas SA також зробили певні кроки зі скорочення бізнесу у рф", - йдеться в повідомленні.

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Також Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес у рф та Білорусі. Також компанія припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.

"Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинив співпрацю з росією, ставши останнім агентством, пов’язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення рф в Україну. Експерти кажуть, що дані, які містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї", - продовжив Федоров.

Dukascopy Bank припинив видачу платіжних карток резидентам росії та всі операції з картками резидентів росії. Крім того, банк більше не проводить операції в російських рублях.

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