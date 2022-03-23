УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14353 відвідувача онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні Війна
7 330 14
війна (56444) Росія (47217) Федоров Михайло (534)

Цифрова блокада відкине Росію на 30 років назад, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

рф

Технологічні компанії продовжують залишати російський ринок.

Про це повідомив глав Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, застосунок Netflix став недоступним росіянам у Google Play і App Store. Тепер навіть VPN не врятує.

"Японська корпорація, виробник цифрової і побутової техніки Sharp призупинила поставки товарів до рф.

Credit Agricole заявив, що призупиняє діяльність у рф. Паризький банк зв’язався зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб погодити умови призупинення послуг. Ця процедура відбудеться найближчими тижнями. Нагадаю, що в останні тижні Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Commerzbank AG і BNP Paribas SA також зробили певні кроки зі скорочення бізнесу у рф", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов

Також Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес у рф та Білорусі. Також компанія припинила надавати сервісну підтримку в цих країнах.

"Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT призупинив співпрацю з росією, ставши останнім агентством, пов’язаним із погодою, яке обмежило обмін інформацією після вторгнення рф в Україну. Експерти кажуть, що дані, які містять майже миттєві вимірювання швидкості та напрямку вітру, опадів та інших факторів, можуть виявитися вирішальними для планування атаки з використанням біологічної або хімічної зброї", - продовжив Федоров.

Dukascopy Bank припинив видачу платіжних карток резидентам росії та всі операції з картками резидентів росії. Крім того, банк більше не проводить операції в російських рублях.

Читайте: Мінцифри шукає сторінки мертвих окупантів у соцмережах і повідомляє про їхню смерть друзям та близьким, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
А не цифрова поді ісчо дальше.
показати весь коментар
23.03.2022 22:49
+3
Редактори тонко потролили - на заставці IDE якогось борланд паскаля кінця 90х років)))
показати весь коментар
23.03.2022 22:56
+2
мало, надо на 300 как минимум, а лучше на 600
показати весь коментар
23.03.2022 23:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не цифрова поді ісчо дальше.
показати весь коментар
23.03.2022 22:49 Відповісти
Редактори тонко потролили - на заставці IDE якогось борланд паскаля кінця 90х років)))
показати весь коментар
23.03.2022 22:56 Відповісти
У зв'язку з блокуванням постачання запчастин і технічного обслуговування, збираються добудувати у Воронежі два Іл-86. Цей літак свій перший політ здійснив 22 грудня1976 року
показати весь коментар
23.03.2022 22:59 Відповісти
на фарман ілі блеріо, а лучче на юху верхом пускай оттягиваются
показати весь коментар
23.03.2022 23:32 Відповісти
помню, помню, летел я на этом аеробусе из ДМБ в 1983 году
страху натерпелся бравый дембиль - капец!!!!!
в салоне постоянно то лампочки тухли, то еще какая-то хрень приключалась, единственное что не дымилось, но уже хотело...
стюардессы как угорелые кошки по салону бегали и предохранители меняли на щитках
а деривация крыльев у этого чуда совкового аеропрома такая, что начинало тошнить

с тех пор и бросил летать !
на совковых самолетах.
на Боинги пересел
показати весь коментар
24.03.2022 01:08 Відповісти
помню, помню был у меня компютер Роботрон, пороизводства ГДР - самый крутой среди социалистических компютеров. Весил - 50 кг !!!! на случай ядерной войны
показати весь коментар
24.03.2022 01:01 Відповісти
мало, надо на 300 как минимум, а лучше на 600
показати весь коментар
23.03.2022 23:08 Відповісти
Та вони ментально там і знаходяться. Може ще й досі портрет сталіна якогось перед сном цілують
показати весь коментар
23.03.2022 23:19 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 23:32 Відповісти
інтернет - це буржуйська розкіш! НІЯКОГО ІНТЕРНЕТУ НА РАССІІ!
показати весь коментар
23.03.2022 23:41 Відповісти
Відсутність точних метеопрогнозів завадить рашці використати хімічну або біологічну зброю.
показати весь коментар
24.03.2022 00:06 Відповісти
не завадить
в Україну лізуть як лемінги-самовбивці, з переодичністю в 8 років
показати весь коментар
24.03.2022 01:11 Відповісти
 
 