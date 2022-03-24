Війна призвела до переселення 4,3 млн українських дітей, - ЮНІСЕФ
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Один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3 млн дітей - більш ніж половини від 7,5 млн дитячого населення країни.
Про це повідомляє ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.
Понад 1,8 млн дітей переїхали в сусідні країни як біженці. 2,5 млн дітей стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.
"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг знаходяться під загрозою безперервного жахливого насильства", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
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