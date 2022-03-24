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Війна призвела до переселення 4,3 млн українських дітей, - ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,діти

Один місяць війни в Україні призвів до переселення 4,3 млн дітей - більш ніж половини від 7,5 млн дитячого населення країни.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, передає Цензор.НЕТ.

Понад 1,8 млн дітей переїхали в сусідні країни як біженці. 2,5 млн дітей стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг знаходяться під загрозою безперервного жахливого насильства", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щосекунди одна українська дитина стає біженцем, - ЮНІСЕФ

Автор: Наталя Джума
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Зате переселялись по хорошим дорогам . Ті що встигли .
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24.03.2022 15:50 Відповісти
 
 