РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21819 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 412 2
война (46847) дети (6023) переселение (288) ЮНИСЕФ (161)

Война привела к переселению 4,3 млн украинских детей, - ЮНИСЕФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці,діти

Один месяц войны в Украине привел к переселению 4,3 млн детей - более половины от 7,5 млн детского населения страны.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ, передает Цензор.НЕТ.

Более 1,8 млн. детей переехали в соседние страны как беженцы. 2,5 млн детей стали внутриперемещенными лицами внутри Украины.

"Война повлекла за собой одно из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь длительные последствия для следующих поколений. Безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой непрерывного ужасного насилия", – сказала исполнительная директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежесекундно один украинский ребенок становится беженцем, - ЮНИСЕФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате переселялись по хорошим дорогам . Ті що встигли .
показать весь комментарий
24.03.2022 15:50 Ответить
 
 