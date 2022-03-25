Російські окупанти захопили в заручники 14 представників місцевого самоврядування, - Верещук

Наразі відомо про 14 політиків та представників місцевого самоврядування, які були викрадені російськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це на вечірньому брифінгу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Україна наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права, ми вимагаємо їхнього негайного звільнення", – сказала урядовиця.

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Вона зазначила, що звернулася до Росії з питань звільнення викрадених працівників місцевого самоврядування, і назвала їхні імена й посади:

Тетяна Безлюдна, депутатка селищної ради села Андріївка, Чернігівська область

Дмитро Васильєв, секретар Новокаховської міської ради, Херсонська область

Володимир Караберов, голова Мангушської об’єднаної територіальної громади, Донецька область

Олексій Карцан, староста села Грем’яч, Харківська область

Віктор Маруняк, староста села Стара Збруївка, Херсонська область

Євген Матвєєв, мер міста Дніпрорудне, Запорізька область

Олександр Мусієнко, голова Чулаківської ОТГ, Херсонська область

Юрій Палюх, секретар Скадовської міської ради, Херсонська область

Олександр Пономарьов, зник у Бердянську, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя"

Сергій Прийма, голова Мелітопольської районної ради, Запорізька область

Іван Самойдюк, перший заступник міської голови Енергодару, Запорізька область

Микола Сікаленко, голова Циркунівської ОТГ, Харківська область

Володимир Тюрін, заступник керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації, Донецька область

Олександр Шаповалов, мер Берислава, Херсонська область

Верещук додала, що протягом останніх днів отримує повідомлення від звільнених із полону людей про те, що загарбники вдаються до тортур. Вона наголосила, що кожного причетного знайдуть і притягнуть до відповідальності, зокрема, в Гаазькому трибуналі.

"Сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити такий пошук. Тому, щоб всі російські військові, які чують моє звернення, знали, що нікому не дамо уникнути покарання. Ви будете відповідати за скоєні злочини за всією строгістю законодавства вітчизняного й міжнародного. Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі", – заявила міністерка.

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