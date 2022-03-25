Російські окупанти на Броварському напрямку перейшли до оборони, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на Броварському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в фейсбуці Генштаб ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова. На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.
Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку", - підкреслюється у повідомленні.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
дурні кацапи !
їх артою прибьють,
а NLAW окопані танки та бехи добьють остаточно
такого жаху ще не бачив, це, схоже, жопа якогось танку
https://twitter.com/i/status/1507115473556627458
Мляяяяя, оце так унтерменші!
І реально привести йому своїх - стріляти буде, аж гай шумітиме!
@antiputler_news
Азербайджан перешёл в наступление в Карабахе Занял село Фарух и Храмонт. Пока это сообщают азербайджанские СМИ. То что я предрекал случилось. Фейковая империя обескровлена. Они сняли из Армении свой контингент подразделения из состава 102-й военной базы и бросили к нам.
Успіхів азербайджанцям у визволенні Карабаху!
Території самі себе не звільнять!
а нумо швиденько!
САМА, САМА, САМА!
они мирньій договор с рашей не подписівали еще после второй мировой.
а раз пошла такая пьянка, Япония вполне себе может проговаривать вопросьі возврашения своей територии со Штатами
а остальньіе...
стучите да отверят вам)
если сидеть на попе ровно то Абхазия с Осетией да Приднестровье так и останутся серьіми навсегда
хлеб соль там, руцкий мир...
а вам столько всего известно, что вьі оптом за три страньі вангуете?
мил человек, скажи ПАЛЯНИЦЯ
Паляниця.
Просто отняли у людей все: работу, мечты, возможности и, конечно же, близких людей. Сегодня звонил отчим, был у него диалог с русским военным. Его я прикреплю, чтобы все знали, что из себя представляют русские военные. Такова моя история. Держитесь. Слава Україні!
Але яке прозріння може настати у кацапні, у яких усе без жодних ілюзій - ДА, МЫ БЫДЛО И МРАЗЬ, И МЫ ЭТИМ ГОРДИМСЯ! ЗАСРАТЬ ВЕСЬ МИР! ЗА ВСЁ ГАДСКОЕ И ******** ВРАЗРЕЗ ЛЮДСКОМУ! От що з ними робити, окрім життєдайного геноциду?
...так, дід Адольф таки мав рацію у тому, що стосується русні. Цю біологічно неповноцінну расу унтерменшів дійсно треба ліквідувати, аби повноцінне людство усіх рас могло вільно жити й розвиватися.
Не рассматривайте войну как глупость.глупость у тех кто к ней не готовиться.Увы.повторюсь.тут можно много и долго философствовать .Ваша конкретика верна.что система которую нам снова пытаются навязать .процитирую Вас "ДА, МЫ БЫДЛО И МРАЗЬ, И МЫ ЭТИМ ГОРДИМСЯ! ЗАСРАТЬ ВЕСЬ МИР! ЗА ВСЁ ГАДСКОЕ И ******** ВРАЗРЕЗ ЛЮДСКОМУ! "
Наш Выбор это. "свобода цивилизованного мира" А жить и радоваться крепостному праву и поклон узурпаторам власти это их выбор.их железный занавес.иллюзорная кубышка свободы и прав.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
відступупанічної втечі
Оракул утверждал, что Путин за свою жизнь пережил как минимум пять покушений. Согласно пророческим стихам Нострадамуса, в 2022 году он умрет в бурную ночь, когда будет плыть по морю и будет поражен молнией.
Пора року яка ? Місяць ?
Колега сьогодні каже: чого вони чекають, щоб його вбити ?
І не треба тоді =пророцтв= ждати.
Зараз не до цього, та й нострадамуси, ванги (хто там ще) - до лампочки, але, може, варто було б якомусь притомному аналітику дослідити та вивчити, з якою частотою з*являються такі виродки на букву х**, які не можуть насититися кров*ю невинних людей, як попередити їхню появу чи при перших ознаках - усунути.
Кадыровцы убьют Путина | Победитель Битвы экстрасенсов Максим Гордеев
Не надто вірю, але хочеться вірити.
Треба вже.
Давайте будемо сподіватися, що воно захлинеться у своїй ненависті.
Бо щось ті олігархи, які, типу, хочуть треба його прикончити - повільно збираються.
*які, типу, хочуть, його прикончити.
Моссад: В Москве скончался кто-то из высшего руководства страны
Герасим или Субэдэй ? Ставлю на му-му. Жирик?
Дослівно: "Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна".
Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.
Обезумевшие покупатели устроили бои без правил за сковородки и моющие средства в магазине Кузбасса
https://cdn.vashgorod.ru/uploads/video/bc/a7/11/bca711f4f45619eba224a42d55440557.mp4
написала югорчанка в паблик «Типичный Нижневартовск во «ВКонтакте».
Подписчики поддерживают возмущение вартовчанки:
Тем, кто устанавливает такие цены и тем кто «контролирует» ценообразование: Сталина на вас нет, пятая колонна. (Garik Revival)
Может там опечатка? И написано - капуста святая? На неё молиться надо, а вы её на борщ хотите! (Николай Вербкин)
Фраза, расплата зеленью приобретает другой смысл (Евгений Юриков)
Пора вернуть статью за спекуляцию. Каждая наценка должна быть обоснована. За сверхприбыль - сверхналог, а лучше - уголовный срок… (Елена Сёмкина)
Офигела от цен ... честно скажу. Магнит - картофель от 99 до 199 руб. Картошка, Карл! Морковь от 100 руб. (Злата Ярс)
Смерть московитам!
Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».
В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.
В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.
Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук