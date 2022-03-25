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Российские оккупанты на Броварском направлении перешли к обороне, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бровари

Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Броварском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций".

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления", - подчеркивается в сообщении.

Читайте: На Слобожанском направлении отдельные подразделения россиян потеряли до 50% личного состава, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+54
Аслан


@antiputler_news



Азербайджан перешёл в наступление в Карабахе Занял село Фарух и Храмонт. Пока это сообщают азербайджанские СМИ. То что я предрекал случилось. Фейковая империя обескровлена. Они сняли из Армении свой контингент подразделения из состава 102-й военной базы и бросили к нам.
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25.03.2022 03:19
+36
Іншалла !

Успіхів азербайджанцям у визволенні Карабаху!
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25.03.2022 03:33
+33
+ 100 !

дурні кацапи !
їх артою прибьють,
а NLAW окопані танки та бехи добьють остаточно
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25.03.2022 03:16
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Правила форума Совет форумчан
А стационарная оборона в 21-м веке не работает. Поэтому Украинцы и задействовали принцип маневренной обороны.
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25.03.2022 03:10 Ответить
+ 100 !

дурні кацапи !
їх артою прибьють,
а NLAW окопані танки та бехи добьють остаточно
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25.03.2022 03:16 Ответить
цей теж поспішав у Бровари, ще 20 днів тому
такого жаху ще не бачив, це, схоже, жопа якогось танку
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25.03.2022 04:20 Ответить
Йой, біда то яка! Асфальт Зеленського покоцало...
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25.03.2022 04:52 Ответить
а він так старався....
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25.03.2022 05:07 Ответить
Там порх асфальт ложив.
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25.03.2022 06:24 Ответить
Башня улетела на строительство расийской лунной базы
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25.03.2022 11:29 Ответить
Святой Джавелин натянул глаза танка на его опу.
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25.03.2022 19:32 Ответить
Трэш 2.

https://twitter.com/i/status/1507115473556627458
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25.03.2022 03:17 Ответить
Вот она армия руцкая - говорит любого, поди и мать свою за пару $ пристрелит
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25.03.2022 03:34 Ответить
***** ліл!
Мляяяяя, оце так унтерменші!
І реально привести йому своїх - стріляти буде, аж гай шумітиме!
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25.03.2022 03:44 Ответить
орда
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25.03.2022 04:15 Ответить
Аслан


@antiputler_news



Азербайджан перешёл в наступление в Карабахе Занял село Фарух и Храмонт. Пока это сообщают азербайджанские СМИ. То что я предрекал случилось. Фейковая империя обескровлена. Они сняли из Армении свой контингент подразделения из состава 102-й военной базы и бросили к нам.
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25.03.2022 03:19 Ответить
Іншалла !

Успіхів азербайджанцям у визволенні Карабаху!
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25.03.2022 03:33 Ответить
Молдова, Грузія, Японія, дівчатоньки, чого сидимо тихесенько?
Території самі себе не звільнять!

а нумо швиденько!

САМА, САМА, САМА!
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25.03.2022 06:31 Ответить
В Грузии прокацапник, У Молдовы нет средств и воли для такого а Япония без одобрения США в никакую войну не будет вступать.
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25.03.2022 08:52 Ответить
по Чпонии напомню нюанс один
они мирньій договор с рашей не подписівали еще после второй мировой.

а раз пошла такая пьянка, Япония вполне себе может проговаривать вопросьі возврашения своей територии со Штатами

а остальньіе...
стучите да отверят вам)
если сидеть на попе ровно то Абхазия с Осетией да Приднестровье так и останутся серьіми навсегда
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25.03.2022 09:07 Ответить
Да и что, воевать с Рашкой японцы не будут. Да и США не нужно что бы в зоне их влияния бардак начался. Грузия лезть на рожой очередной войны с рашкой не будет. Молдова тем более.
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25.03.2022 09:19 Ответить
вот путя думал что и Украина ничего делать не будет
хлеб соль там, руцкий мир...

а вам столько всего известно, что вьі оптом за три страньі вангуете?

мил человек, скажи ПАЛЯНИЦЯ
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25.03.2022 09:27 Ответить
Думать начни.
Паляниця.
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25.03.2022 09:34 Ответить
Чи не став час розібратися з домашніми армянами. Ці покидьки тут давно ведуть себе як мародери.
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25.03.2022 09:36 Ответить
Эрл Грей @kiustelia



Просто отняли у людей все: работу, мечты, возможности и, конечно же, близких людей. Сегодня звонил отчим, был у него диалог с русским военным. Его я прикреплю, чтобы все знали, что из себя представляют русские военные. Такова моя история. Держитесь. Слава Україні!
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25.03.2022 03:20 Ответить
Були в історії випадки, коли одурманені люди (навіть цілі народи!) чинили зло, щиро вважаючи, що виконують якусь Високу Місію. Наприклад, наш народ у складі СРСР. Хрестові походи та іншу жесть во ім'я віри можна згадати. А потім настає прозріння...

Але яке прозріння може настати у кацапні, у яких усе без жодних ілюзій - ДА, МЫ БЫДЛО И МРАЗЬ, И МЫ ЭТИМ ГОРДИМСЯ! ЗАСРАТЬ ВЕСЬ МИР! ЗА ВСЁ ГАДСКОЕ И ******** ВРАЗРЕЗ ЛЮДСКОМУ! От що з ними робити, окрім життєдайного геноциду?
...так, дід Адольф таки мав рацію у тому, що стосується русні. Цю біологічно неповноцінну расу унтерменшів дійсно треба ліквідувати, аби повноцінне людство усіх рас могло вільно жити й розвиватися.
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25.03.2022 03:37 Ответить
Кацапи свідомо чинять зло. Така вже їхня сутність.
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25.03.2022 08:45 Ответить
Вижу это по другому.Войны всегда были есть и будут.Сама биологическая сущность воюет .от микробов.вирусов.флоры и фауны.можете их назвать и "Конкуренцией" в повседневной жизни любого производителя.обычных товаров.войны мировоззрений. .ценностей.Крестовые походы против Ислама были ничем иным как войны цивилизаций за свои ценности.то как это подавали.другой вопрос.что такое ссср.эта такая же система как и демократия.только ссср это кубышка.где у тебя практически на 70% меньше прав и свобод в отличии демократии.
Не рассматривайте войну как глупость.глупость у тех кто к ней не готовиться.Увы.повторюсь.тут можно много и долго философствовать .Ваша конкретика верна.что система которую нам снова пытаются навязать .процитирую Вас "ДА, МЫ БЫДЛО И МРАЗЬ, И МЫ ЭТИМ ГОРДИМСЯ! ЗАСРАТЬ ВЕСЬ МИР! ЗА ВСЁ ГАДСКОЕ И ******** ВРАЗРЕЗ ЛЮДСКОМУ! "
Наш Выбор это. "свобода цивилизованного мира" А жить и радоваться крепостному праву и поклон узурпаторам власти это их выбор.их железный занавес.иллюзорная кубышка свободы и прав.
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25.03.2022 09:06 Ответить
Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
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25.03.2022 08:45 Ответить
А как стремились взять Киев, как стремились...
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25.03.2022 03:29 Ответить
Потім перейдуть до відступу панічної втечі
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25.03.2022 03:29 Ответить
Пойдут в решительные отрицательное наступление
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25.03.2022 07:37 Ответить
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25.03.2022 03:39 Ответить
Хох...Иваново. Парадиз. За женихами приехали. Научились горловскому менуэту
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25.03.2022 03:40 Ответить
Скільки тисяч кацапів ще доведеться вбити, щоб вони навчилися писати "в Україні "
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25.03.2022 06:35 Ответить
142 мільйони.
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25.03.2022 08:01 Ответить
Ваша пропозиція прийнятна)
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25.03.2022 08:10 Ответить
Ви ще пошукайте на сайтах bloknot.волгоград.ru. Там вже інфа про до 30 задвохсочених кацапохероїв по області. Так само є сайти інших міст Північного Кавказу- наприклад: блокнот.ростов.
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25.03.2022 08:56 Ответить
Четверостишия Нострадамуса продолжают волновать мир, хотя были написаны почти пять веков назад.

Оракул утверждал, что Путин за свою жизнь пережил как минимум пять покушений. Согласно пророческим стихам Нострадамуса, в 2022 году он умрет в бурную ночь, когда будет плыть по морю и будет поражен молнией.
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25.03.2022 03:52 Ответить
Персонал цієї "блискавки" стане героями усіх часів та народів ))
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25.03.2022 04:03 Ответить
Блін, а точніше не можна ?
Пора року яка ? Місяць ?
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25.03.2022 04:09 Ответить
Так пророцтва так і пишуть, щоб до будь якої події застосувати можна було. А особливо цікаво, що Нострадамус про х@ла знав. Точніше його прізвище. Господи, 21-ше сторічча начеб-то на дворі.
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25.03.2022 04:45 Ответить
Та на дворі, але ж ...

Колега сьогодні каже: чого вони чекають, щоб його вбити ?

І не треба тоді =пророцтв= ждати.

Зараз не до цього, та й нострадамуси, ванги (хто там ще) - до лампочки, але, може, варто було б якомусь притомному аналітику дослідити та вивчити, з якою частотою з*являються такі виродки на букву х**, які не можуть насититися кров*ю невинних людей, як попередити їхню появу чи при перших ознаках - усунути.
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25.03.2022 04:52 Ответить
Нашо ще щось розлідувати на тему звідки такі уйобки як ***** зʼявляються. Все чітко та прозоро і без розслдування. Причини дві - безмежна влада та безкарність. Все.
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25.03.2022 11:03 Ответить
***** здохне під кінець цього року, - у грудні-січні.

Кадыровцы убьют Путина | Победитель Битвы экстрасенсов Максим Гордеев

Не надто вірю, але хочеться вірити.
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25.03.2022 05:14 Ответить
Нє, це дуже довго ждати.
Треба вже.

Давайте будемо сподіватися, що воно захлинеться у своїй ненависті.
Бо щось ті олігархи, які, типу, хочуть треба його прикончити - повільно збираються.
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25.03.2022 05:36 Ответить
Сто думок одночасно ....

*які, типу, хочуть, його прикончити.
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25.03.2022 05:37 Ответить
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25.03.2022 05:29 Ответить
Хох...
Моссад: В Москве скончался кто-то из высшего руководства страны

Герасим или Субэдэй ? Ставлю на му-му. Жирик?
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25.03.2022 04:07 Ответить
Жирик никому, в буквальном смысле, не нужен, и ничего он не решает, просто, балобол для пропагандонов. Скорей оленевод, или герасимов.
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25.03.2022 05:29 Ответить
Жирік давно вже полутруп, та і який з нього великий політдіяч - гавномет звичайний
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25.03.2022 06:34 Ответить
Джерело: Головне управління розвідки МО України в Телеграм

Дослівно: "Дедалі більше російських військовослужбовців не тільки відмовляються брати участь у війні проти України, а й переходять зі зброєю в руках на бік України для участі у боротьбі проти злочинного режиму Путіна".
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25.03.2022 04:09 Ответить
Гурьянов Сергей@Segozavr

Российский завод по вооружению самолетов "Вымпел", он же Завод №134 (авиационные ракеты и бомбы), прекратил производство в связи с отсутствием импортных комплектующих.
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25.03.2022 05:03 Ответить
Еще на днях была надежда на тувинцев. Плен.
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25.03.2022 05:11 Ответить
Роют себе могилы(окопы)?
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25.03.2022 05:24 Ответить
скоти не рухаються? - саме час їх чимось накрити....
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25.03.2022 05:35 Ответить
хлопці, бережить Залужного, здаеться він таки справжний Гетьман...
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25.03.2022 05:45 Ответить

Обезумевшие покупатели устроили бои без правил за сковородки и моющие средства в магазине Кузбасса
https://cdn.vashgorod.ru/uploads/video/bc/a7/11/bca711f4f45619eba224a42d55440557.mp4
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25.03.2022 05:56 Ответить
... «Это… вообще что? На ценнике указан вес вилка - 2,894 кг, цена за килограмм - 111 руб., итого за капусту придётся заплатить 321,23 руб.

написала югорчанка в паблик «Типичный Нижневартовск во «ВКонтакте».

Подписчики поддерживают возмущение вартовчанки:

Тем, кто устанавливает такие цены и тем кто «контролирует» ценообразование: Сталина на вас нет, пятая колонна. (Garik Revival)

Может там опечатка? И написано - капуста святая? На неё молиться надо, а вы её на борщ хотите! (Николай Вербкин)



Фраза, расплата зеленью приобретает другой смысл (Евгений Юриков)

Пора вернуть статью за спекуляцию. Каждая наценка должна быть обоснована. За сверхприбыль - сверхналог, а лучше - уголовный срок… (Елена Сёмкина)

Офигела от цен ... честно скажу. Магнит - картофель от 99 до 199 руб. Картошка, Карл! Морковь от 100 руб. (Злата Ярс)
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25.03.2022 06:05 Ответить
ягель теж не дешевіє напевно)
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25.03.2022 06:38 Ответить
надо им объяснить, что все напавшие на Украину солдаты, подчиняясь преступному приказу, будут военными преступниками до конца жизни, будут невыездными и уголовно преследоваться всем цивилизованным миром за геноцид Мариуполя и другие военные преступления. Надо сейчас уже создавать списки и сайт
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25.03.2022 06:18 Ответить
вбивати росіян, вбивати та ще раз вбивати не давати їм можливості навіть здатися в полон
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25.03.2022 06:52 Ответить
Утилизация. Иначе они потом все равно проявят свою сущность.
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25.03.2022 07:44 Ответить
а ну якщо дипломатично, то так УТИЛІЗАЦІЯ. Згоден.
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25.03.2022 07:49 Ответить
На якому би напрямку маскаль не ліз, перед ним завжди маячить Чорнобаївка. Україна=Чорнобаївка.
Смерть московитам!
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25.03.2022 08:05 Ответить
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25.03.2022 08:19 Ответить
на два метра в землю сами себе могилы роют знают что ***** издал указ трупов домой не везти...
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25.03.2022 08:52 Ответить
Для Москвы концентрация кадыровцев в Гомельской области - это ещё один практический шаг к оккупации Беларуси и тихой смене в ней власти на местах. Кадыровские патрули уже де-факто вытесняют белорусскую милицию на обочину, где ту ждут кадровые чистки перед переформатированием её остатков в полицию Рф. Для вояк Кадырова всех званий поездка в Беларусь - это не только способ обогатиться, но и вырваться на просторы бандитского набега из затхлой атмосферы Чечни, где на десятилетие вперёд расписано, кто кому босс и сколько надо ему платить. Поездка в Беларусь - это расширение поля деятельности кадыровской мафии и решение её собственных проблем. Поэтому большинство, особенно рядовых бойцов Кадырова, не прочь поехать в Беларусь. Перспектива пограбить в Украине во время войны и «зачисток» тоже вдохновляет их.

Так Москва похищает у Кадырова его армию, и делает это вполне сознательно и планово. Это простейшая и первичная схема имперских завоеваний со времён нашествия гуннов. Её механизм можно описать таким примером. Сначала московиты завоёвывают удмуртов и мордву, затем гонят их на покорение Кавказа. После захвата Кавказа они гонят его население на завоевание Беларуси, затем белорусов на завоевание Украины, украинцев на завоевание Польши, поляков на завоевание Германии и так далее, пока не упрутся в Атлантический океан. Параллельно с этим производится замена населения на завоёванных территориях и другие «активные мероприятия», как выражаются «чекисты».

В штабе Лукашенко имеют не только из истории представление об этой схеме, но уже и могут наблюдать её реализацию в Беларуси. Отнюдь не всех в штабе привлекает личное участие в ней, а тех, кого оно привлекает, многое смущает на данном этапе. Для них не очевидно, что РФ выиграет у Украины эту войну, зато очевидно, что активное вступление в неё Польши и других стран НАТО всё меняет. Ядерный бред Москвы вообще исключает любое планирование для штаба Лукашенко. В случае теоретической победы РФ во всех её вариантах для белорусов всё складывается даже хуже, чем в случае её поражения. Те из них, кто не погибнет в войне и останется жить в Беларуси, будут вынуждены полностью лечь под московитов и кадыровцев, а остальным придётся ехать осваивать разрушенную Украину, и готовиться к войне с Польшей и странами Балтии.

В штабе Лукашенко все такие варианты проанализировали и пришли к выводу, что пока надо стараться официально войну Украине не объявлять и её посольство не штурмовать, как бы не давила Москва. Похоже, в штабе начинать тихо думать также над тем, как правильно выбрать момент, когда сдаться в плен, и кому лучше сдаваться ЕС, НАТО, Великобритании, Украине, а может быть Швеции. Перспективы в этом случае для белорусов более интересные, чем от активного участия в войне на стороне РФ. Если вовремя и правильно сдаться в плен, то и в Евросоюз можно будет быстро вступить.

Источник: Сергей Климовский, кандидат исторических наук
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25.03.2022 11:05 Ответить
 
 