Российские оккупанты на Броварском направлении перешли к обороне, - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил ВСУ обнародовал информацию о ситуации на Броварском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства для возобновления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокирования Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций".

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления", - подчеркивается в сообщении.

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