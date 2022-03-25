Президент Польщі Дуда: Країна у нас велика, буде де ховати нападників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози Росії. Він заявив, що Польща – мирна країна, але у разі нападу буде захищатися.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
На погрози Росії президент Польщі відповів польською нецензурною лексикою.
"У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай, бо сам у штани накладеш (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz, - ред.) Ми нація, яка хоче жити в мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас", - наголосив президент Польщі.
Дуда також додав, що Польща за останні роки зробила все, щоб її громадяни комфортно жили у своїй державі, а на погрози РФ про ймовірний напад польський лідер зазначив, що у них велика країна і окупантів вони поховають.
"Запевняю вас, що Польща досить велика, щоб було де ховати нападників", - додав президент Польщі.
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Когда там Польша будет председательствовать в НАТО?
Звісно, якщо вони рипнуться із ЯЗ, то отримають по повній, саме до цього зараз і йде підготовка - щоб зробити все швидко, та з мінімальними втратами.
Резервы рашки далеко не исчерпаны,и не нужно расслабляться думая что скоро победа,еще предстоит много работы и военным и особенно дипломатам Украины
Это все к шапкозакидательству по отношению к противнику-еще раз повторю что еще много работы и для военных ,и особенно к дипломатии -где нужно достигнуть макимум ,не вызвав при этом глобальной войны с нами на полную катушку
Кацапы я иногда удивляюсь вашей упоротости - не на полную катушку Это как секс на пол шишочки
Колоны были длинной в 65 км, куда ещё больше? В 120 км?
По полям ваши кацапские танкисты ездить не умеют, это уже все увидели!
Какой резерв? Какая мобилизация? Кацапы, вы уже к нам едите на буханках и зилках! Если только ваши мобилизированые будут ехать на тачанках? Ну тогда да, нам стоит боятся!
Кацап ты сначала мозг включай, потом пиши!
То что россияне обделались на первом этапе со своим "прыжком мангуста",еще не значит нашей победы ,а больше говорит о "качестве" проработки плана вторжения.
И если они сейчас окопаются,а они окопаются,то их изгнание грозит очень большими потерями(наступающий несет потери в 3-4 раза больше обороняющегося)
Ферштейн?
кацап угомонить!
Это я к тому ,что относится шапкозакидательски к противнику нельзя,особенно к тому который превосходит нашу страну в мобилизационном ресурсе по людям и технике
Особисто я не боюсь ядерної війни, але відео про те, як врятуватись від вибуху ядерної бімби сьогодні подивилась, і вам раджу. Теоретично врятуватися можливо, можливо навіть не померти у перші часи та добу після вибуху. А далі перспективи не такі вже й погані.
Тухлоочковского (в девичестве - Тухачевского) откурвенили - откурвенят и кожугетову (забадай его Будда) орду!