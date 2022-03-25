Україна готова погодитися на 4 вимоги РФ з 6, - Ердоган
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Україна готова погодитися на чотири вимоги росіян із шести. Зокрема, відмовитись від членства в НАТО й визнати російську як другу державну.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Анадолу".
"Гадаю, у перемовинах є консенсус щодо чотирьох пунктів. Перший пункт стосується вступу України в НАТО. На початку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але невдовзі Зеленський почав говорити про можливість відмови. Другий пункт стосується визнання російської мови як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на всій території України. У цьому плані проблем немає", - сказав він.
За словами турецького президента, певне порозуміння є щодо поступок України стосовно "демілітаризації" як третього пункту. Водночас він додав, що аж ніяк не йдеться про цілковите роззброєння України.
Далі, четвертий пункт стосується колективної безпеки, де, за словами Ердоґана, Україна проявила "позитивний підхід".
Однак, Ердоган заявив, що Україна не обговорює п’ятий і шостий пункти вимог росіян, а саме визнання російської окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини.
Турецький президент сказав, що Зеленський нібито ладний провести референдум щодо Донбасу. Ердоган також розкритикував західних лідерів за недостатню рішучість в засудженні російської окупації Криму в 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
Сране фсб рфії - идинахуй!
В усіх смертях винен **********- син сатани й мерзотні рашиссти !!!
Ця мантра рашисська тут не пройде !
Я не знаю, чи справді Ердоган говорив це чи ні, але якщо так, то нам такі посередники не потрібні.
Посередник - це лише медіатор, він повинен тримати нейтралітет.
взагалі з ним не можна йти на переговори!
Він сказав що НІЯКИХ ПОСТУПОК такого характеру як озвучено НЕ БУДЕ Й ДОМОВЛЕНОСТЕЙ НЕМАЄ НІЯКИХ.
Ми вже показали що Україна і український народ існує тому іди за російським кораблем.
Не партесь ! Он недавно заявили що ОП жде дзвінка від товариша СІ. Замітьте, не Зеленський, а ОП. І шо дзвонив ? Га?
1. Яка може бути "демілітарізація"? Нам життєво необхідно сильно озброюватись!
2. Як може бути "другой державна мова фашистів"?
3. Альтернативи НАТО - не існує, ніхто окремо не дасть Україні гарантій і ніколи не обіцяв цього!
4. Які можуть бути поступки стосовно "колективної безпеки"? Що то ще за проявлений "позитивний підхід"?
Усі "погоджені" "чотири вимоги росіян" є виключно капітулянськими. Зупиніть цих зрадників:
за дійсне
У нас демократія. У нас народ має вирішувати! А не якийсь поїхавший президент сусідньої держави.
(Мудрець, однако).
Якщо зеленський на таке згідний це ще незначить що згідна Україна.
Голова МЗС наголосив, що Україна ніколи не піде на поступки щодо територій та державної мови
https://mind.ua/news/20238488-kuleba-sprostuvav-zayavi-erdogana-pro-konsensus-z-kremlem-za-bilshistyu-punktiv-peregovoriv?fbclid=IwAR314PcynozBSPmShz3Hdy19WuiF_vRXf3Dt-WPeRJf96vvKfruFdzzehg4
схитрить.
эти перемены надо ещё реализовать, а это долгий процесс, до тех пор или уйло сдохнет,
или санкции доконают экономику рашки, что она не сможет вести войну.
надо тянуть время и продолжать колбасить их, не то они окопаются и будут тянуть сюда всю технику, которой тысячи штук у них на консервации.
и на складах у них боеприпасов мильйон тонн ещё с совка.
блицкрига у них не вышло, но и завтра победы тоже нам не будет, увы без шапкозакидательства.
Це - підстава!!!
Якщо це правда, то це підлий план знищення Української нації з усіма найгіршими проявами.
Я, як громадянин України, проти таких загравань!
Расєйскій язик йде слідом за расєйськім карабльом.
Для расєйського є расія!
Україні - українське!
а чего так мало крика и восклицательных знаков?
Якась бл# підстава!
НАТО - ладно, Україна може створити Балто-чорноморський пояс безпеки, а от стосовно російської, як другої державної, - повна капітуляція!
Науя взагалі поступатися ключовими позиціями?!
Не знаю, якщо це деза, хай відповідає Цензор.Нет, а якщо правда - бл#дський сором!
Слава ЗСУ