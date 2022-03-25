Украина готова согласиться на 4 требования РФ из 6, - Эрдоган

Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести. В частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский как второй государственный.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Думаю, в переговорах есть консенсус по четырем пунктам. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. В начале Украина настаивала на членстве в Альянсе, но вскоре Зеленский начал говорить о возможности отказа. Второй пункт касается признания русского языка как официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на всей территории Украины. В этом плане проблем нет", - сказал он.

По словам турецкого президента, определенное понимание есть относительно уступок Украины относительно "демилитаризации" как третьего пункта. В то же время он добавил, что никак речь не идет о полном разоружении Украины.

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Далее четвертый пункт касается коллективной безопасности, где, по словам Эрдогана, Украина проявила "положительный подход".

Однако Эрдоган заявил, что Украина не обсуждает пятый и шестой пункты требований россиян, а именно признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины.

Турецкий президент сказал, что Зеленский якобы готов провести референдум по Донбассу. Эрдоган также подверг критике западных лидеров за недостаточную решимость в осуждении российской оккупации Крыма в 2014 году.

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