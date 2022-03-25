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Украина готова согласиться на 4 требования РФ из 6, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести. В частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский как второй государственный.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

"Думаю, в переговорах есть консенсус по четырем пунктам. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. В начале Украина настаивала на членстве в Альянсе, но вскоре Зеленский начал говорить о возможности отказа. Второй пункт касается признания русского языка как официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на всей территории Украины. В этом плане проблем нет", - сказал он.

По словам турецкого президента, определенное понимание есть относительно уступок Украины относительно "демилитаризации" как третьего пункта. В то же время он добавил, что никак речь не идет о полном разоружении Украины.

Читайте также: "Все решает сегодня не Путин, а Зеленский", - Подоляк о переговорном процессе между Украиной и РФ

Далее четвертый пункт касается коллективной безопасности, где, по словам Эрдогана, Украина проявила "положительный подход".

Однако Эрдоган заявил, что Украина не обсуждает пятый и шестой пункты требований россиян, а именно признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины.

Турецкий президент сказал, что Зеленский якобы готов провести референдум по Донбассу. Эрдоган также подверг критике западных лидеров за недостаточную решимость в осуждении российской оккупации Крыма в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины важно, чтобы Китай присоединился к переговорам о мире, - Подоляк
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Топ комментарии
+201
Може ви, сволота, і готові, але ви не вся Україна
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25.03.2022 15:50
+113
Тобто все що кацапи вимагали до війни, а за що тоді всі смерті й руйнування? Нехай тільки заікнеться.
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25.03.2022 15:52
+84
Якщо це правда, Україна з часом припинить існування
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25.03.2022 15:51
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Страница 5 из 5
Клоунська зелена шмаркля хоче важко закінчити своє нікчемне життя
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25.03.2022 17:15 Ответить
Не вірте зразу в усе що пишуть у інтернеті. Ви школяр чи бовдур дорослий?
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25.03.2022 17:56 Ответить
Дякую за пораду)) Принаймні не невиховане бидло як ви))
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26.03.2022 17:16 Ответить
З чого це я невихований? Я вам культурно усе пояснив.... а називати бидло людину без підстав й є ознака поганого виховання.
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26.03.2022 19:57 Ответить
Если подумать логические, зачем Россия настаивает что бы на Украине не было армии и страна тем самым была слабая а в России была сильная армия ,если они не хотят нападать в дальнейшем. Значит планы на Украину. Армия это все на сегодняшний день.
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25.03.2022 17:16 Ответить
А этот черт Ердоган он в дурном сне придумал расейский язык? демилитаризацию? НАТО под вопросом, и Донбасс и Крым не обсуждается. ************** ******** пытаются на Украине себе зарабатывать баллы
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25.03.2022 17:20 Ответить
Єєєє почекай немає в нього проблем з цим! У нас є! Куди хочем туди і вступаємо! Державна мова одна Українська! Нюхай сир ідіот!
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25.03.2022 17:21 Ответить
Санкции на для Турции а ********* что может сдать Украина так это запросто. Чмошники
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25.03.2022 17:21 Ответить
Всі вимоги кацапів спрямовані на знищення України. Смерть кацапам!
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25.03.2022 17:22 Ответить
Якщо це правда, то це вже не Україна буде, в малоросія...
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25.03.2022 17:22 Ответить
Отже одне з двох, або Банкова готова продати Україну з потрохами, або Єрдоган видає бажане за дійсне. У будь-якому разі любителі царьків мають завалити хлєбала та йти лісом... тайожним!
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25.03.2022 17:24 Ответить
А на счет санкций слабо? А ********* по поводу того что сдать Украине так это вперед. Чмошники, все ссут эту *********. А Украина застегивает ширинку.
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25.03.2022 17:24 Ответить
Як на мене, після того, що відбувається, кацапська мова повинна зникнути в спілкуванні українців
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25.03.2022 17:35 Ответить
Якщо він не тяне бути воєнним президентом - то хай відійде в сторону. Хай Залужний буде воєнним президентом.
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25.03.2022 17:39 Ответить
Це той Залужний, що південь здав без бою. Навіть жодної міни кацапи на шляху не зустріли.
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25.03.2022 17:50 Ответить
Це той під командуванням якого рашисстов крошать Захистники України пачками 500/1000 дохлих Ванєк за добу.
Сране фсб рфії - идинахуй!
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25.03.2022 17:55 Ответить
Ну звісно, тобі с окопу у Британії весело мене нах посилати. А от у Маріуполі людям не дуже весело. Їх тупо здали, прирікли на смерть чи рабство на Сахаліні, бо одна тварина наказала розмінувати перешийок. А ти тявкай далі, бот Подоляка.
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25.03.2022 19:13 Ответить
ФСБ идинахуй, тупой чтолі....
В усіх смертях винен **********- син сатани й мерзотні рашиссти !!!
Ця мантра рашисська тут не пройде !
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25.03.2022 19:20 Ответить
Іди нах за кораблем "Саратов".
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26.03.2022 01:01 Ответить
У Херсоні 24 лютого вивезли всю зброю, як повідомляв Цензор нещодавно. Орки зайшли в місто як до себе додому
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25.03.2022 20:58 Ответить
Яка ще російська офіційна? Яке ще роззброєння? Цього гнома разом з його кодлом - дерьмаками та подоляками народ одразу придашить на місці. Не за те стільки людей загинуло і міста зруйновані, не для того українці стільки русні покрошили щоб стати рашистською колонією і щоб ці скоти нам вказували як жити, якою мовоє розмовляти і яке озброєння мати! Якщо ми відмовляємося від НАТО - окрім письмових гарантій від США, Британії та інших провідних держав світу що вони воюватимуть за Україну в разі нападу рашистів чисельність нашої армії має бути навпаки збільшена вдвічи, має буте озброєна за натівськими зразками включаючи ******* ППО та авіацію замість старих С-300 та СУ щоб рашистська сволотаа і не думала більше сюди лізти. От такий нейтралітет я згоден підтримати. По інших пунктах жодного компромісу бути не може.
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25.03.2022 17:49 Ответить
А я не згоден на жодні компроміси з окупантами і масовими вбивцями
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25.03.2022 21:01 Ответить
В Телеграм каналі Центр є спростування від Кулеби.

Я не знаю, чи справді Ердоган говорив це чи ні, але якщо так, то нам такі посередники не потрібні.
Посередник - це лише медіатор, він повинен тримати нейтралітет.
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26.03.2022 01:39 Ответить
путіна визнано міжнародним терористом!

взагалі з ним не можна йти на переговори!
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25.03.2022 17:51 Ответить
Зеленський не самогубець йти на компроміс з рашисстами. Це фейк якийсь скорійше за все.
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25.03.2022 17:53 Ответить
Ви щось йому зробите ? А якщо не зробите, то чому це пишите ?
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25.03.2022 18:29 Ответить
Зачем тогда Кулеба отвечал на фейк?
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25.03.2022 19:33 Ответить
Ви читали що він відповів?
Він сказав що НІЯКИХ ПОСТУПОК такого характеру як озвучено НЕ БУДЕ Й ДОМОВЛЕНОСТЕЙ НЕМАЄ НІЯКИХ.
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25.03.2022 23:49 Ответить
Ердоган, хутко стули пельку, залиш "байрактари" там, де стоїш, і швиденько залиш кімнату.
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25.03.2022 18:02 Ответить
Ти віриш що Ердоган таке казав? Це вже було договорено ще до війни. Всіїхні дії про це говорили. Хана Україні.
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25.03.2022 18:59 Ответить
Зеля це обіцяв ще в Омані.
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25.03.2022 20:20 Ответить
Звідки ти знаєш чи Україні хана чи ні?
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25.03.2022 21:03 Ответить
Ага щас! А у нас спросил? Мы все преЗЕденты.
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25.03.2022 18:07 Ответить
Ця сволота нам хоче мир принести, зробити нас колонією *****, а потім скаже: "А ви що хочете далі воювати, гинути? Треба зупиняти війну та на шашлики."
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25.03.2022 18:10 Ответить
Yaroslav Kievsky c828a4e8 раіціцькамовний бот фсб
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25.03.2022 18:52 Ответить
Не мели дурниць малоросику, хоча ***** і не захищає російськомовних але він використовує це як привід що "ми одін народ". До того ж логіка тупа, якщо ворог напав не через мову то давайте приймемо її, а якщо ворог хоче щоб України не існувало, то давайте скажемо що її не існує, немає приводів немає війни.
Ми вже показали що Україна і український народ існує тому іди за російським кораблем.
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25.03.2022 19:20 Ответить
Ось тобі й кандидат на Нобелівську премію миру
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25.03.2022 18:18 Ответить
я не бачу проблеми. Згодні зі всіма пунктами кацапів. Пфу. І їбашимо далі
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25.03.2022 18:31 Ответить
СЧАС ПРОВАКАЦИЯ,КТО ДАСТ ПРАВО МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ
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25.03.2022 18:32 Ответить
Палкий привіт від Єрмака ! Через 4 дні ********** себе, я ще ого го ! Крім УП ніхто такої чепухи друкувати не буде. там Мустафаєва заправляє, за земляків своїх печеться,які лежать в посадках та байраках. Завтра Подоляк озветься а потім, можливо і агрохімія. Потім товстий буде заправляти про референдум. Десь два тижні назад таку ж ахінею теж несли і теж з посиланням на Ердогана. На днях рейтинг запустять. Невзоров прямо сказав, Медик пусте місце, і якщо він у переговорах, то там нічого не буде.
Не партесь ! Он недавно заявили що ОП жде дзвінка від товариша СІ. Замітьте, не Зеленський, а ОП. І шо дзвонив ? Га?
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25.03.2022 18:33 Ответить
Зупиніть їх, доки не пізно!
1. Яка може бути "демілітарізація"? Нам життєво необхідно сильно озброюватись!
2. Як може бути "другой державна мова фашистів"?
3. Альтернативи НАТО - не існує, ніхто окремо не дасть Україні гарантій і ніколи не обіцяв цього!
4. Які можуть бути поступки стосовно "колективної безпеки"? Що то ще за проявлений "позитивний підхід"?

Усі "погоджені" "чотири вимоги росіян" є виключно капітулянськими. Зупиніть цих зрадників:

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25.03.2022 18:39 Ответить
Досить перемовин з цапами.Всіх, перемовників до стінки. Смерть цапам!
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25.03.2022 18:39 Ответить
Пердогану потрібно заклеїти писок пластиром , щоби не видавав бажане
за дійсне
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25.03.2022 18:40 Ответить
Но Кулеба ответил на фейк, как ты пишешь.
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25.03.2022 19:35 Ответить
це дурість якась, президент і ані хто не мають права виносити на референдум питання про зміни державні кордонів і державотворення, а ті пункти за як би є згода ідуть в розріз з Констітуцією і ВР не ратефікує ці зміни,- от же повна дурня чи брехня
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25.03.2022 18:40 Ответить
Ця вся кухня з референдумом для перемир'я . Те що народ не дозволить підписати такі поступки, розуміють всі. А перемир'я потрібне Пуйлу щоб зібрати підмогу обісранцям. Схоже ?
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25.03.2022 20:08 Ответить
Хай Зеленський погоджується провести референдум по всім 4-ьом питанням, в обмін на виведення військ.

У нас демократія. У нас народ має вирішувати! А не якийсь поїхавший президент сусідньої держави.
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25.03.2022 18:49 Ответить
А що спершу: референдум чи виведення?

(Мудрець, однако).
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26.03.2022 01:43 Ответить
зеленьськай, пердоляко, дерьмак - вам ******! ведь вы же, падлы, надеялись сдать Украину за 2 дня... но АРМИЯ ВОССТАЛА! и вы обоссались... ежедневные ни о чем видосики передаста "наивеликонеуважаемого", гнусавенье пердоляка... сегодня день пробивальщика чеков... так может ванька скажет правду?
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25.03.2022 18:54 Ответить
Під час воєнного стану референдуми не проводять тим паче щодо державних кордонів. Як би там зеленій погані не хотілося капітулювати народ цього не дозволить.
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25.03.2022 19:21 Ответить
🇺🇦
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25.03.2022 19:27 Ответить
Якщо це фейк, то потрібні пояснення головного переговорника.
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25.03.2022 18:55 Ответить
Ердоган ти так не жартуй! А то получиш...
Якщо зеленський на таке згідний це ще незначить що згідна Україна.
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25.03.2022 18:59 Ответить
Це якась маячня!
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25.03.2022 19:01 Ответить
****** им на воротник, а не русский второй государственный.
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25.03.2022 19:02 Ответить
Спростували вже цю брехню в ЗМІ.
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25.03.2022 19:04 Ответить
Зє, просто Зє
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25.03.2022 19:06 Ответить
Треба сказати Ердогану, що це теж саме, що визнати курдську мову державною у Туреччині та надати курдам федеративні права.
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25.03.2022 19:07 Ответить
Не про Туреччину річ, а про наших зрадників.
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25.03.2022 20:14 Ответить
Справа не в російській мові. Я сам російськосмовний. Але тут Україна і жодна тварюка не буде нам вказувати як жити. Офіційна мова - це та ж друга державна. Це підміна понять. ніколи не буде у нас інших мов ані державних ані офіційних. А за саме згадування про роззброєння треба стріляти тих перемовників на місці.
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25.03.2022 19:25 Ответить
А я Ердогану верю! Хотя я думаю Зеленский понимает что армия его просто не поймет и скинет если будет такая куйня.
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25.03.2022 19:34 Ответить
Кулеба спростував заяви Ердогана про консенсус з кремлем за більшістю пунктів переговорів
Голова МЗС наголосив, що Україна ніколи не піде на поступки щодо територій та державної мови
https://mind.ua/news/20238488-kuleba-sprostuvav-zayavi-erdogana-pro-konsensus-z-kremlem-za-bilshistyu-punktiv-peregovoriv?fbclid=IwAR314PcynozBSPmShz3Hdy19WuiF_vRXf3Dt-WPeRJf96vvKfruFdzzehg4
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25.03.2022 20:02 Ответить
зеленський, если это так, то можешь ехать уже, в ростов!
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25.03.2022 20:11 Ответить
Это капитуляция, я думаю Народ Украины с этим не согласится!
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25.03.2022 20:13 Ответить
Зелена влада це ще не Україна...Шмаркаля до стінки..
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25.03.2022 20:16 Ответить
Російська мова українцям не потрібна.. Нам не треба мова російських нацистів... Крим і Донбас мають бути тільки за Україною!
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25.03.2022 20:20 Ответить
Російська державна? Захист руцькоязичних - це повод введення рашистів. Якщо це так, то клямка! Як можна йти на компроміс з терористами?
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25.03.2022 20:26 Ответить
Це ЩО я зараз прочитав?! А як же ж жертви, діти, голод, ракети і злам планів путлера? І тепер просто погодитись? Ну це просто....
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25.03.2022 20:28 Ответить
Йому нельзя вірити він через деякий час знову нападе і ті що дають гарантії будуть знову жувати соплі.
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25.03.2022 20:31 Ответить
Вдивляюсь як багато людей в це повірило(
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25.03.2022 20:33 Ответить
Тарган сильний гравець на арені, але то таке. Не варто взагалі щось думати про туречину и вона щост віришує!
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25.03.2022 20:50 Ответить
То есть все то за что сейчас гибнут наши воины ЗЕленая антидержавная шобла уже готова сдать кацапам ... Эту шоблу предателей нужно отдать под трибунал немедленно и судить за госизмену по ст.111 УК. Для этой кучки ватных мерзавцев и все 6 пунктов требований москальских свинособак вполне подошли бы, они с 2019 г. мечтают из независимой Украины сделать подобие лукашенковской Беларуси или УССР...
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25.03.2022 20:54 Ответить
Всё...для зели настал час Ч...уже не пропетляет.
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25.03.2022 21:01 Ответить
Зелинский выдвигает свои условия , Донец Крым войти в НАТО что бы на Украине уже ни когда не было воин , или переговоры о требованиях России только, так как не зря же Россия воевала.
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25.03.2022 21:09 Ответить
*** вам а не 4 умови...
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25.03.2022 22:50 Ответить
Ми просто не знаємо реальний стан речей ! Може і ібашить нема чим ,тому такий варіант можливий , хоча він принизливий.
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25.03.2022 22:59 Ответить
Коли будуть офіційні заяви від української сторони, тоді й подивимось. Шо за істерика...
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25.03.2022 23:37 Ответить
Zhydo-moskovs'ka nechyst' zdaje Ukrajinu...
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25.03.2022 23:45 Ответить
Русский корабль "Орск" - иди н.х.й!
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26.03.2022 02:16 Ответить
подписать щяс можно всё, что угодно, чтоб получить преимущество в войне.
схитрить.
эти перемены надо ещё реализовать, а это долгий процесс, до тех пор или уйло сдохнет,
или санкции доконают экономику рашки, что она не сможет вести войну.
надо тянуть время и продолжать колбасить их, не то они окопаются и будут тянуть сюда всю технику, которой тысячи штук у них на консервации.
и на складах у них боеприпасов мильйон тонн ещё с совка.
блицкрига у них не вышло, но и завтра победы тоже нам не будет, увы без шапкозакидательства.
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26.03.2022 05:12 Ответить
Такими питаннями не хитрять!
Це - підстава!!!
Якщо це правда, то це підлий план знищення Української нації з усіма найгіршими проявами.
Я, як громадянин України, проти таких загравань!
Расєйскій язик йде слідом за расєйськім карабльом.
Для расєйського є расія!
Україні - українське!
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26.03.2022 06:42 Ответить
ааа, караул, зрадазрада!!! уууу
а чего так мало крика и восклицательных знаков?
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26.03.2022 06:45 Ответить
Схоже на гівновкид від ФСБ. СБУ має перевірити хто перший таке опублікував. Чомусь про вимоги ка цапстану пишуть. А про вимоги України? Припинення вогню. Друга державна українська і діловодство українською в ка цапстані. Відведення військ ка цапів до Уралу. Виплата репарацій та контрибуцій. Деокупація окупованих територій. Переселення колаборантів з України до Магадану та Колими. І огорожа по периметру рашки у 5 рядів і 15 метрів.
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26.03.2022 06:12 Ответить
Що за уйня?!
Якась бл# підстава!
НАТО - ладно, Україна може створити Балто-чорноморський пояс безпеки, а от стосовно російської, як другої державної, - повна капітуляція!
Науя взагалі поступатися ключовими позиціями?!
Не знаю, якщо це деза, хай відповідає Цензор.Нет, а якщо правда - бл#дський сором!
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26.03.2022 06:35 Ответить
.....*******, среди бела дня!!!
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26.03.2022 06:51 Ответить
Не понел, а шо у нас Путин решает куда нам вступать, а куда не вступать ?)
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26.03.2022 07:22 Ответить
Виконання цих вимог означатиме крах Української держави і кінець Української нації як такої. Після всіх військових злочинів рф виконати їх вимоги значить визнати право тиранів і рашистів знищувати цілі народи, міста, країни... без жодної відповідальності.
Слава ЗСУ
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26.03.2022 10:43 Ответить
Шот начало попахивать зрадой
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26.03.2022 11:34 Ответить
А потом московия потребует второй руцкий язык на Аляске. Пшли вон со своими требованиями.
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26.03.2022 22:37 Ответить
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