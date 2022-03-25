Украина готова согласиться на 4 требования РФ из 6, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова согласиться на четыре требования россиян из шести. В частности, отказаться от членства в НАТО и признать русский как второй государственный.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
"Думаю, в переговорах есть консенсус по четырем пунктам. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. В начале Украина настаивала на членстве в Альянсе, но вскоре Зеленский начал говорить о возможности отказа. Второй пункт касается признания русского языка как официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на всей территории Украины. В этом плане проблем нет", - сказал он.
По словам турецкого президента, определенное понимание есть относительно уступок Украины относительно "демилитаризации" как третьего пункта. В то же время он добавил, что никак речь не идет о полном разоружении Украины.
Далее четвертый пункт касается коллективной безопасности, где, по словам Эрдогана, Украина проявила "положительный подход".
Однако Эрдоган заявил, что Украина не обсуждает пятый и шестой пункты требований россиян, а именно признание российской оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса и Луганщины.
Турецкий президент сказал, что Зеленский якобы готов провести референдум по Донбассу. Эрдоган также подверг критике западных лидеров за недостаточную решимость в осуждении российской оккупации Крыма в 2014 году.
Пожалуйста, подождите...
Сране фсб рфії - идинахуй!
В усіх смертях винен **********- син сатани й мерзотні рашиссти !!!
Ця мантра рашисська тут не пройде !
Я не знаю, чи справді Ердоган говорив це чи ні, але якщо так, то нам такі посередники не потрібні.
Посередник - це лише медіатор, він повинен тримати нейтралітет.
взагалі з ним не можна йти на переговори!
Він сказав що НІЯКИХ ПОСТУПОК такого характеру як озвучено НЕ БУДЕ Й ДОМОВЛЕНОСТЕЙ НЕМАЄ НІЯКИХ.
Ми вже показали що Україна і український народ існує тому іди за російським кораблем.
Не партесь ! Он недавно заявили що ОП жде дзвінка від товариша СІ. Замітьте, не Зеленський, а ОП. І шо дзвонив ? Га?
1. Яка може бути "демілітарізація"? Нам життєво необхідно сильно озброюватись!
2. Як може бути "другой державна мова фашистів"?
3. Альтернативи НАТО - не існує, ніхто окремо не дасть Україні гарантій і ніколи не обіцяв цього!
4. Які можуть бути поступки стосовно "колективної безпеки"? Що то ще за проявлений "позитивний підхід"?
Усі "погоджені" "чотири вимоги росіян" є виключно капітулянськими. Зупиніть цих зрадників:
за дійсне
У нас демократія. У нас народ має вирішувати! А не якийсь поїхавший президент сусідньої держави.
(Мудрець, однако).
Якщо зеленський на таке згідний це ще незначить що згідна Україна.
Голова МЗС наголосив, що Україна ніколи не піде на поступки щодо територій та державної мови
https://mind.ua/news/20238488-kuleba-sprostuvav-zayavi-erdogana-pro-konsensus-z-kremlem-za-bilshistyu-punktiv-peregovoriv?fbclid=IwAR314PcynozBSPmShz3Hdy19WuiF_vRXf3Dt-WPeRJf96vvKfruFdzzehg4
схитрить.
эти перемены надо ещё реализовать, а это долгий процесс, до тех пор или уйло сдохнет,
или санкции доконают экономику рашки, что она не сможет вести войну.
надо тянуть время и продолжать колбасить их, не то они окопаются и будут тянуть сюда всю технику, которой тысячи штук у них на консервации.
и на складах у них боеприпасов мильйон тонн ещё с совка.
блицкрига у них не вышло, но и завтра победы тоже нам не будет, увы без шапкозакидательства.
Це - підстава!!!
Якщо це правда, то це підлий план знищення Української нації з усіма найгіршими проявами.
Я, як громадянин України, проти таких загравань!
Расєйскій язик йде слідом за расєйськім карабльом.
Для расєйського є расія!
Україні - українське!
а чего так мало крика и восклицательных знаков?
Якась бл# підстава!
НАТО - ладно, Україна може створити Балто-чорноморський пояс безпеки, а от стосовно російської, як другої державної, - повна капітуляція!
Науя взагалі поступатися ключовими позиціями?!
Не знаю, якщо це деза, хай відповідає Цензор.Нет, а якщо правда - бл#дський сором!
Слава ЗСУ