Міноборони РФ назвало головною ціллю війни з Україною "повне звільнення Донбасу"
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Міноборони РФ заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але не виключає штурму Києва, Харкова та інші обласних центрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.
Спочатку ми й не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, - ред.), щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.
Хоча таку можливість ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили та засоби концентруватимуться на головному – повному звільненні Донбасу", - заявляють окупанти.
Будь ласка, зачекайте...
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
очі роззуй
от хай вони і валять
ще якось перекласти???
визнання скаженого карлика не ху@лом.
Від москалів?
Ла-Манш Коли? Уйобки...
тому що він не знає, що в нього получиться.
він думає: "що получиться зробити - те потім і об'явлю головною ціллю війни"
але це підриває бойовий дух його солдатів. вони самі не знають, за що вони помирають)))
які думають , що надовго !
Ні , клята москальня , готуйтеся до землі та запасайтеся целофановими мішками , так як нам для вас навіть мішків шкодА😡
Ми не планували. Ми заблукали. Ми в глонаса шляху спитали. А він - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Чонобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка...
Хотели освободить Донбас , а разбомбили всю Украину .
Твари , гореть вам в аду !!!
В лютому 1943 року взявши Харків, ЧА рвонула на Запоріжжя. 4 танкові корпуси, піхоти маса. Авіація противника не літає, другий удар з Матвеєвого Кургану. Вже в Запоріжжі обстріляли з гармат аеродром. Ватутін аж заходився в екстазів-будемо ганяти Манштейна (КП було в місті). І шо, бойові групи трьох танкових дивізій вдарили в трьох місцях -Мерефа, Купянськ,Лозова і побігли, ледь Донець встигли річку перескочити. І Харків з Белгородом втратили, І пішла стара кацапська казочка -тили відстали, поповнення не було, підвоза продовольства і *********** не було та і по всьому. І історії Мединський пише по замполітовські, якщо б не Жуков то...... Стратеги і доктринери
"Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону "
70-80% росіян за війну (30% брешуть з страху)
але 50% росіян реально хочуть знищити Українців, Європейців... тому Путін буде це робити
Жалкая попытка представить эпичный просирон как большое достижение.
обяснит эту природную тупость.