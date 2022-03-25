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Міноборони РФ назвало головною ціллю війни з Україною "повне звільнення Донбасу"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,герасимов

Міноборони РФ заявило, що концентруватимуться на "повному звільненні Донбасу", але не виключає штурму Києва, Харкова та інші обласних центрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Істотно знижено бойовий потенціал Збройних сил України, що дає змогу зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу.

Спочатку ми й не планували їх штурм (міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, - ред.), щоб не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.

Хоча таку можливість ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили та засоби концентруватимуться на головному – повному звільненні Донбасу", - заявляють окупанти.

Також читайте: В Міноборони РФ запевняють, що від початку війни в Україні загинув усього 1351 російський окупант

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+61
В переводе с кацапьего-"Извините,мы обосрались по полной".
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25.03.2022 17:59
+46
то хай звільняють Донбас
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
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25.03.2022 17:57
+40
Повне звільнення від чого? Як Маріуполь? Від людей і признаків життя?
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25.03.2022 17:59
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Такое ощущение, что вчера только родились....
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25.03.2022 17:57 Відповісти
через дырку альтернативную...
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Что-то это дырка погано попахивает
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Мельчают цели= хороший знак для нас. Скоро начнут просится что бы когда они будут идти бросив оружие их не расстреливали . Примерно месяц полтора и их тон будет вопрошающий пощады👍😁
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25.03.2022 18:07 Відповісти
то хай звільняють Донбас
ростов поруч, ніхто не проти, хай собі валять на ростов усі
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25.03.2022 17:57 Відповісти
там уже почти и нет никого--асвабаждение ОРДЛО удалось
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25.03.2022 18:08 Відповісти
від людей
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Ти що мелешь овца
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25.03.2022 19:28 Відповісти
ти прочитай написане а потім лайся
очі роззуй
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25.03.2022 19:29 Відповісти
хто по твоєму захопив український Донбас?
от хай вони і валять

ще якось перекласти???
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25.03.2022 19:32 Відповісти
Від кого?
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25.03.2022 17:57 Відповісти
Від руцких напевно

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25.03.2022 17:59 Відповісти
Від цивілізації і всього живого.
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25.03.2022 18:02 Відповісти
болтом не поперхнуться смертельно ваша главная цель...
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25.03.2022 17:58 Відповісти
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25.03.2022 17:58 Відповісти
Дебилы, хер вам, а не Донбасс. Твари.
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25.03.2022 17:59 Відповісти
В переводе с кацапьего-"Извините,мы обосрались по полной".
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Кого взагалі цікавить, що вони хочуть, й хто їм вірить?
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Освобождение Донбасса от домов и людей?
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Повне звільнення від чого? Як Маріуполь? Від людей і признаків життя?
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25.03.2022 17:59 Відповісти
а вот оно что ...
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Да Донбасс вам падлам придётся освободить ,как и Крым , возможно и Кубань ...
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Можно ещё и часть Белгородской области, часть Курской и Таганрог
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25.03.2022 18:09 Відповісти
И Воронежскую, и Ростовскую области. А в Московии ввести внешнее управление и изъять ЯО в пользу Украины. И на тысячу лет можно забыть про 1/8 часть суши.
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25.03.2022 19:03 Відповісти
Але тільки територію! Всіх до одного ********** за Урал!
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26.03.2022 04:36 Відповісти
Хателкі зменшуються, це добре.
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25.03.2022 18:00 Відповісти
Тоді навіщо було війну починати? 😲 Чи не простіше було тим кацапам просто зібратися і піти з Донбасу а заодно і з Криму? 🤔
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25.03.2022 18:01 Відповісти
У саранчи и логика соответствующая...
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25.03.2022 18:13 Відповісти
Ще через місяць виявиться, що ціль їх довб@ної війни:
визнання скаженого карлика не ху@лом.
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25.03.2022 18:01 Відповісти
Таку умову виконати не можливо
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Цензор, навіщо ви фотку шойгу запостили? Цей ублюдок зник, і мабуть вже годує гробаків десь в канаві. Останній раз його бачили 11.03.
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25.03.2022 18:01 Відповісти
повне звільнення Донбасу від них самих? я правильно розумію?
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Спочатку ми не думали ібашить по мацкве, але прийдеться, іначе ви не успокоїтесь, тварі.
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Твари!
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25.03.2022 18:02 Відповісти
А хтось спитав мешканців Маріуполя чи Ізюму, чи хочуть вони, щоб їх міста розбомбили, вбили людей, самих примусили втікати, а потім ще й опинитись в ОРДЛО і жити в повному гівні?
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Звільнення від кого?
Від москалів?
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25.03.2022 18:03 Відповісти
В принципі, цілі збігаються - Україна також прагне звільнити Донбас
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25.03.2022 18:04 Відповісти
СКАЙ - Не Відступати і Не Здаватись🇺🇦💪 (Official Video) #скай #skai #********
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25.03.2022 18:04 Відповісти
чуваки живут в своей реальности.Донбасс освободим и Крым в том числе драпать будите кивая пятками путинские ублюдки.
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25.03.2022 18:08 Відповісти
дірку від бублика,наволоч кацапська,а не Донбас разом з Україною,виконали вони,не переживайте,ще ваш осередок зла як голку у Кащея з казки витягнемо,ось тоді будете триндіти,сидячи на лаві підсудних...
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25.03.2022 18:12 Відповісти
Так шо, Берлин пока может расслабиться? А Лондон? Туда аж летом?
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25.03.2022 18:13 Відповісти
А на
Ла-Манш Коли? Уйобки...
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25.03.2022 18:13 Відповісти
на берегах Ла-Манша угнетенные русскоязычные стонут уже на обоих берегах пролива. Да када ж вы нас спасёте, соколы ясные
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25.03.2022 23:46 Відповісти
путін навіть не сказав росіянам, які цілі цієї війни.

тому що він не знає, що в нього получиться.

він думає: "що получиться зробити - те потім і об'явлю головною ціллю війни"

але це підриває бойовий дух його солдатів. вони самі не знають, за що вони помирають)))
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25.03.2022 18:13 Відповісти
Помирають за телевізори та унітази, які вони тягнуть із наших домівок
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25.03.2022 18:17 Відповісти
О как. Орки запели другую песню. Как только хорошо получили по **#лу так и риторика поменялась. Хер им, а не Донбасс. Скоро на россию к маме по частям.
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25.03.2022 18:15 Відповісти
Дебилы, ***... Так надо было освобождать Донбасс, а не лезть на всю Украину. Хотя, и в лугандонии орков зарыли бы в землю еще успешнее.
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25.03.2022 18:16 Відповісти
Если русня что-то "освобождает" то там на десятилетия наступает полная жопа во всех смыслах этого слова.
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25.03.2022 18:16 Відповісти
Ще трішки і дамбас буде звільнено від усього живого, буде пустеля.
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25.03.2022 18:19 Відповісти
Хороший знак. Кремлевские подонки поняли, что обосрались, и дают задний ход. Готовят своих зомби к сливу "операции"
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25.03.2022 18:19 Відповісти
суть уже даже ватники на востоке поняли что денег нет, и держаться тоже не получится, кроме как за ослиный хрен ... эти города будут лежать в руинах, если они будут под орками ... у рашистов даже Омски и Магаданы выглядят как после кар египетских ... а уж на условный Мариуполь у них бумаги из всей тайги не хватит чтобы напечать столько педорубликов
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25.03.2022 18:21 Відповісти
все по книге "Как обосраться и не подать виду")))
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25.03.2022 18:23 Відповісти
Зрозуміло,а чого тоді в Чорнобиль прилізли і в Херсон...
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25.03.2022 18:24 Відповісти
Это ненадолго
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25.03.2022 23:48 Відповісти
Так , дійсно , Донбас буде повністю звільнений від кацапських орків ,
які думають , що надовго !

Ні , клята москальня , готуйтеся до землі та запасайтеся целофановими мішками , так як нам для вас навіть мішків шкодА😡
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25.03.2022 18:28 Відповісти
утро в сосновом лесу художник не Шишкин а ЗСУ
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Красіво. Художнік геній, з часом його полотна будуть тілько дорожать.
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Художника обидеть не каждый сможет.
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25.03.2022 20:18 Відповісти
сосни. Причем это не из текста песни ОЭ, это другое
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25.03.2022 23:53 Відповісти
Значит сейчас все силы кинут на захват Рубежного-Северодонецка, а потом Славянска-Краматорска. Как захватят - наступление прекратят. Типа - все задачи выполнены.
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25.03.2022 18:29 Відповісти
А ламанш??
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25.03.2022 23:55 Відповісти
Кацапи в Гаазі:
Ми не планували. Ми заблукали. Ми в глонаса шляху спитали. А він - Київ, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Чонобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка, Чорнобаївка...
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25.03.2022 18:30 Відповісти
На чорнобаївці завис...
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25.03.2022 20:25 Відповісти
Звільняти Донбасс це як нам звільняти Брянщину . Що вони курять ?
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25.03.2022 18:38 Відповісти
**** вам, а не Донбасс!!!
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25.03.2022 18:41 Відповісти
Это совсем не по пути …
Хотели освободить Донбас , а разбомбили всю Украину .
Твари , гореть вам в аду !!!
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25.03.2022 18:46 Відповісти
Ага, на Донбасс через Гомель и Джанкой.
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25.03.2022 18:50 Відповісти
Гомель нах нам не нужен, а Джанкой скоро вернем
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25.03.2022 23:57 Відповісти
Максимально вбивайте росіян... Полонених не брати!
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25.03.2022 18:51 Відповісти
Кажется, на той фотографии, уже, кто то из них покойник, или оба. Что, будут американцам рассказывать, что конфигурация поменялась, давайте обсуждать систему безопасности? Конфигурация територии, которая сейчас называется росия, будет меняться дальше, так что, потерпите, конфигурация ещё не закончила меняться.
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25.03.2022 18:55 Відповісти
Нууууу,нууууу….вперёд и с песней..
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25.03.2022 18:57 Відповісти
Мол напад на Киев и Чернигов, где полегли тысячи рашистов - это отвлекающий от Донбасса манёвр. Отпижженым там оркам это особенно приятно услышать
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Так, має вигляд відволікання. Здається, що то були 2 різні "спецоперації" від різних "авторів". Серйозна - на півдні, для пробивання коридору з Криму в ОРДО, на сході в зоні ООС - для виконання політичної цілі "спецперації" - захоплення всієї території донецької і луганської областей. До цієї операції орки готувались добре. А ще була інша, парадна "спецоперація" - захоплення Києва за 3 дні і парад. Операція іншого автора. Тут більшість орків - строковики, моральний дух низький, зв'язок втрачено, техніку свою кидають. Всі "успіхи" завдяки ракетним обстрілам і бомбуванням і великій кількості гарматного м'яса. Це відволікає нашу армію, але і сили орків тут перемелюються - неочікувано(!) для них.
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Сіли, підрахували сили, поплакали і подивились, де ж найбільше зберіглося. О. на Донбасі. О, наступаємо. Нам там чуть. Чуть залишилось. Зараз ще предрускаго міра, внука Молотова подимуть, дасть "оригінальні карти" дідової мечти -Донецко-Криворожской республіки і вперед. А тих що на Поліссі, схоже, списали.
В лютому 1943 року взявши Харків, ЧА рвонула на Запоріжжя. 4 танкові корпуси, піхоти маса. Авіація противника не літає, другий удар з Матвеєвого Кургану. Вже в Запоріжжі обстріляли з гармат аеродром. Ватутін аж заходився в екстазів-будемо ганяти Манштейна (КП було в місті). І шо, бойові групи трьох танкових дивізій вдарили в трьох місцях -Мерефа, Купянськ,Лозова і побігли, ледь Донець встигли річку перескочити. І Харків з Белгородом втратили, І пішла стара кацапська казочка -тили відстали, поповнення не було, підвоза продовольства і *********** не було та і по всьому. І історії Мединський пише по замполітовські, якщо б не Жуков то...... Стратеги і доктринери
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Ой ******, на хрена тогда заходили с Беларуссии и крыма шли бы всей толпой через растов, с каждым днем отмазки все тупее и тупее.
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25.03.2022 19:04 Відповісти
Ко ко ко ко ко ко
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25.03.2022 19:08 Відповісти
А под Киевом они как оказались? Партизан Железняк тоже так ходил:

"Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону "
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону и свернул на Чернобаевку. Больше его не видели.
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25.03.2022 22:36 Відповісти
То нехай вже звільнять донбас від себе.Треба розуміти що Київ Харків Запоріжжя Херсон Чернігів це все донбас?У чумних рашистів ще і з географією напряжонеа
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25.03.2022 19:18 Відповісти
для чого жителям Донбасу куйло рашистське із рублями , без євро ,баксів і без гривні ????
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25.03.2022 19:21 Відповісти
Крым и весь Донбасс будут переданы Украине по итогам всемирной конференции.Крымский мост будет разобран как экологическое бедствие всего черноморского бассейна. Новый правитель того, что было Россией, объявит денуклеризацию и разоружение страны единственно верным решением, при котором его народ сможет продолжить совместное существование с окружающим миром. Всё это будет происходить сразу после депутинизации и денацификации России.
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25.03.2022 19:22 Відповісти
тем более в праздник придурка - СлаБоУмного... вы там что жрёте ? дятлы... все лавры пора в отдельный лагерь... всех до единого...
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25.03.2022 19:38 Відповісти
Та нам і нє очень то і нужен бил етот Кієв. А звільнити Донбас я так зрозумів вони намагаються буквально, від усього, міст, сіл та населення?
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Концентруйтеся краще на Маскве,а лучше беги *****,беги и Кужухуетовича не забуть з собой,туда где-то в Улан-Уде....
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25.03.2022 19:57 Відповісти
вас уже больше 16 тысяч сдохло в УКРАИНЕ,хотите ещё?!
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Головна мета
70-80% росіян за війну (30% брешуть з страху)
але 50% росіян реально хочуть знищити Українців, Європейців... тому Путін буде це робити
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25.03.2022 20:09 Відповісти
Звільнення Криму та Донбасу в них основна ціль)
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25.03.2022 20:19 Відповісти
Тобто Ваньки під Гастамєлєм дохнуть ні за що?
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25.03.2022 20:21 Відповісти
Это формула ватника Михалкова: "Как получилось, так и хотелось."
Жалкая попытка представить эпичный просирон как большое достижение.
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25.03.2022 20:32 Відповісти
Вы посмотрите на рожи этих стратегов,ни один медецинский справочник не
обяснит эту природную тупость.
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25.03.2022 21:46 Відповісти
цілком підтримую! добас має бути звільнений весь і повністю від тої наволочі, що туди вдерлася, та відтого сміття, що ту наволоч накликало!
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25.03.2022 21:51 Відповісти
 
 