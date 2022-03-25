УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7226 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 646 70
війна (56581) Росія (47263) США (14488) хімічна зброя (300) Салліван Джейк (215)

Якщо Росія застосує хімічну зброю - заплатить дуже велику ціну, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,дім,білий

Відповідь США і НАТО на застосування хімічної зброї з боку Росії буде "відповідною", як заявив президент Байден, однак за жодних обставин не передбачатиме використання бойових хімічних реагентів з американського боку.

Таке роз’яснення оприлюднив у п’ятницю радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це означає, що ми оберемо форму й характер нашої відповіді, виходячи з характеру дій росії, і ми зробимо це в координації з нашими союзниками", - зауважив радник президента США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми дамо відповідь, - Байден про застосування Росією хімічної зброї

За його словами, Сполучені Штати попередили росіян: якщо вони використають хімічну зброю, то заплатять "дуже велику ціну".

"І я не буду виходити за межі того, щоб сказати: Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин", – зазначив Салліван.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
А при чому тут Байден?
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
показати весь коментар
25.03.2022 18:11
+24
А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
показати весь коментар
25.03.2022 18:11
+21
Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
показати весь коментар
25.03.2022 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що цього разу?
Тампони були..
показати весь коментар
25.03.2022 18:06 Відповісти
Так, дійсно думки літають у повітрі..
показати весь коментар
25.03.2022 18:09 Відповісти
Розумні думки..вони у повітрі..
показати весь коментар
25.03.2022 18:11 Відповісти
А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
показати весь коментар
25.03.2022 18:11 Відповісти
А при чому тут Байден?
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
показати весь коментар
25.03.2022 18:11 Відповісти
вона навіть орден-медальку має від нашого ...
показати весь коментар
25.03.2022 18:15 Відповісти
Найпопулярніший репер країни Ярмак з першого дня війни став на захист столиці не лише гострим словом, але ще в якості солдата тереторіальної оборони Києва. Чому він вирішив це зробити і яка зараз ситуація в Києві дивіться та слухайте на каналі #Організатори.
показати весь коментар
25.03.2022 18:08 Відповісти
колысь и ******** салливан поймёт,шо это,блеать,просто не работает...
работает вооружать нас...
показати весь коментар
25.03.2022 18:10 Відповісти
Сколько людей в Украине должно умереть для просветления его извилин?
показати весь коментар
25.03.2022 18:14 Відповісти
а сколько можно наступать на грабли и искать виновных?
показати весь коментар
25.03.2022 18:32 Відповісти
А це про шо?
показати весь коментар
26.03.2022 01:02 Відповісти
"Заплатить ціну .."- це вже якийсь мем.
показати весь коментар
25.03.2022 18:10 Відповісти
Так вже було!Фосфорна бімба це шо таке?
показати весь коментар
25.03.2022 18:10 Відповісти
Хімічна зброя
показати весь коментар
25.03.2022 18:13 Відповісти
Зарін.
І це не жарти.
показати весь коментар
25.03.2022 18:16 Відповісти
Кто виноват,что дебилы выбрали великого строителя дорог и марионетку кремля?Там все окружение зели работает на рашу
показати весь коментар
25.03.2022 18:30 Відповісти
***** вже випробовує свою хімічну зброю на шойгу і нач. генштабу рф. Поки що не дохнуть. Треба повторити на депутатах держдуми. Кацапи такі недолугі, що краще їм за ту хімзброю не братися поки самі не перевиздихали.
показати весь коментар
25.03.2022 18:13 Відповісти
Вже **** не вистачає місця болю..
Ненависть до кацапії не залишає місця ..
показати весь коментар
25.03.2022 18:14 Відповісти
Піздуни, Асад в Сирії використав і все ще там...
показати весь коментар
25.03.2022 18:14 Відповісти
Смутная надежда остается на то, что бидон создает казус белли чтобы принудить питуна к миру с последующим судом и сменой власти в рф. Чем то иным этот монотонный галдеж про воображаемое химоружие объяснить тяжко
показати весь коментар
25.03.2022 18:20 Відповісти
Да. Бідон...
І чого це він має вам помагати той бідон.
показати весь коментар
25.03.2022 18:37 Відповісти
Не мне а себе. Есть мнение что путина давно хотят устранить как и лукашенку как и ким чен ына. Они узурпаторы и изгои, с ними нужно что-то решать по логике мирового сообщетва. Они откровенные враги это сообщества.
показати весь коментар
25.03.2022 19:09 Відповісти
Вряд ли, его избиратели не горят желанием, что бы США ввязывались в войну. У Рузвельта в свое время была похожая ситуация.
показати весь коментар
25.03.2022 19:02 Відповісти
Мабуть висловлять дуже глибоку стурбованість? Хоча велика подяка за те що поставляють, при Трампі і того не було б.
показати весь коментар
25.03.2022 18:17 Відповісти
Розчаровує відсутність стратегічної ініціативи від США.Такі заяви тільки заохочують рашистів.На Заході повинні зрозуміти, що хімзброю можуть використати і проти якоїсь країни з блоку НАТО.
показати весь коментар
25.03.2022 18:17 Відповісти
Стратегическая инициатива работает в долгосрочной перспективе. Сейчас она формируется, но вам про нее не расскажут. Публично будут звучать подобные заявления, как будто все идет по-старому. Но на самом деле идет кое-какая специфическая подготовка...
показати весь коментар
25.03.2022 18:57 Відповісти
Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
показати весь коментар
25.03.2022 18:18 Відповісти
Вы уже грозились большой ценой пр попытке вторжения в Украину. Где ваша "цена"? Трепачи и лицемеры. Скромно именующие все это "большой политикой".
показати весь коментар
25.03.2022 18:18 Відповісти
Вже використовувала параша таку зброю і що? Скільки можна хайп розводити? Почали цю кашу, то самі тепер розхльобуйте. Правда по середині валяється як кінь, ніхто не бачить.
показати весь коментар
25.03.2022 18:22 Відповісти
Ваш комментарий напоминает рассуждения 2021 года о том, что в Украине уже идет война. Война в полную силу началась сейчас. Точно так же и химоружие не было применено в полную силу. Но может быть применено. И последствия будут не как от фосфорной бомбежки.
показати весь коментар
25.03.2022 19:00 Відповісти
Інформативна війна вже давним давно відбувається. Вона найнебезпечніша. Бомбу з заріном може кинути хто завгодно і де завгодно. Ми якби знаємо хто і для чого кидає, а на вищому рівні, їм треба яскраві докази.
показати весь коментар
25.03.2022 20:09 Відповісти
І головне,нахєра ***** застосовувати ХЗ, - Маріуполь він знищив звичайним і хоч би шо - діпконсьорн...
показати весь коментар
25.03.2022 18:23 Відповісти
У старого платівку заїло? Що ті не скажуть, відповідь одна - "заплатять велику ціну".Попросіть Псаки,най дасть тому старому пердуну підсрачника. Може прийде до тями.
показати весь коментар
25.03.2022 18:25 Відповісти
Давайте так: кацапія заплатить дуже велику ціну і нічо не застосує нікада. І пойдьот лесом на юх.
показати весь коментар
25.03.2022 18:30 Відповісти
За дохлого каZZапа вроде платят 11000 срублей. За погибшего Американца- от 5 млн. USD.
Интересно, во сколько Байден оценивает жизни погибших Украинцев, когда говорит, что Куйло "заплатит очень дорого"? В 10 жизней каZZапов, или в 1 / 5000 жизни 1 Американца?
показати весь коментар
25.03.2022 18:33 Відповісти
Я чет не пойму?Байден президент Украины?
показати весь коментар
25.03.2022 18:35 Відповісти
Ну он же как-то считает...
показати весь коментар
25.03.2022 18:45 Відповісти
Байден их забазарит..
показати весь коментар
25.03.2022 18:36 Відповісти
Чергове бла бла бла, так вже набридла ця безкінечна брехня, що сил нема, ви ввели такі "безпрецедентні" санкції, що там стільки дір і стільки лазівок, загалом немає слів, одні мати.
показати весь коментар
25.03.2022 18:37 Відповісти
Яку?
показати весь коментар
25.03.2022 18:37 Відповісти
Буде високе занепокоєння і вимагання припинити
показати весь коментар
25.03.2022 18:37 Відповісти
Отключим Винду!
показати весь коментар
25.03.2022 18:39 Відповісти
Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин

Та і не треба, вистачить і дозволеної усіма конвенціями зброї.
показати весь коментар
25.03.2022 18:42 Відповісти
И сколько будет стоить использование химоружия? В долларах США - 100 миллиардов, 400 миллиардов?
показати весь коментар
25.03.2022 18:45 Відповісти
мені зараз штати та НАТО нагадують групу байкерів зі старого анекдоту...
такі накачані та ситі, на крутих байках. і підходить до них п'яний гопник, принижує та заставляє віджиматись, а потім обссикає байки і йде собі. вони встають, ***********, а їх вожак і каже:
- А знаєте чому він нас не вбив? Тому, що ми крута банда!!!
показати весь коментар
25.03.2022 19:02 Відповісти
По штатам и странам НАТО пока что ни единого выстрела не было сделано. По большому счету то, что они помогают Украине, это ихняя добрая воля, а никак не обязанность или реакция на враждебные действия против их собственной безопасности.
показати весь коментар
25.03.2022 19:08 Відповісти
а що, наприклад, цим сміливцям заважає надати (лізинг\кредит, варіанти) зброю про яку їх просять? хіба не страх гопоти?
показати весь коментар
25.03.2022 19:15 Відповісти
Гопота эта с ядерным оружием, так что страх действительно присутствует, так что требовать от них прямого вмешательства в нынешней ситуации не стоит. Поставить ихнее сложное оружие тоже не вариант, так как в Украине нет спецов, которые имеют опыт его использования, а обучение займет длительное время.
показати весь коментар
25.03.2022 19:47 Відповісти
радянські Мігі\Су чи Тори теж "ихнее сложное оружие"?
показати весь коментар
25.03.2022 20:07 Відповісти
У американців їх нема, крім одиничних екземплярів, їх треба шукати в інших країнах. Зараз робота в цьому напрямку ведеться, але не все так щвидко виходить, як хотілось би.
показати весь коментар
25.03.2022 20:23 Відповісти
Добре якщо так. Але особисто я віри у світоча демократії та найсильніший у Всесвіті військовий блок вже не маю. Бо здатність воювати це не лише зброя, а і тестостерон. А з ним у містерів великі проблеми, бо яйця десь загубили.
показати весь коментар
25.03.2022 20:32 Відповісти
"Любая эскалация военных действий на Донбассе со стороны Росии будет рассматриваться как пересечение "красной линии" и вызовет жёсткий ответ США."
Джо Байден. Осень 2021го.....
показати весь коментар
25.03.2022 19:18 Відповісти
Ага, ага. Уже "заплатили" за напад на Україну, але тільки завдяки Україні і Українцям.
показати весь коментар
25.03.2022 19:41 Відповісти
Они что, не понимают, что всем уже понятно что они дебилы?
показати весь коментар
25.03.2022 19:51 Відповісти
А фосфорные бомбы это не химическое оружие? Или Вы ждете применения такой химии, что бы все живое на триста лет выгорело?
показати весь коментар
25.03.2022 20:25 Відповісти
Якщо
показати весь коментар
25.03.2022 20:32 Відповісти
Кацапи будуть провокувати , щоб більше країн втягнути до війни.

Де знаходяться їхні ядерні понорки .? Можливо,їхня головна ціль Америка ? Кацапи хитрожопі.їх переоцінювати не можна. В
показати весь коментар
25.03.2022 20:51 Відповісти
Цей дід Байден, йому насрати на нас, йому цікаво ресурси наші і все.
показати весь коментар
25.03.2022 21:06 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
25.03.2022 21:08 Відповісти
Про пекельні санкції ми вже чул
показати весь коментар
25.03.2022 22:33 Відповісти
Нам не потрібно чергової "високої ціни^ яку зоплатить росія.Нам необхідно зробити все можливе щоб цю зброю не використали.Щоб ми не стали піддослідними кроликами а цілий світ буде стурбовано і занепокоєно спостерігати.Російські військові повинні знати що в такому випадку вони подохнуть першими масово.їх знищить сама росія
показати весь коментар
26.03.2022 00:14 Відповісти
 
 