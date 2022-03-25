Якщо Росія застосує хімічну зброю - заплатить дуже велику ціну, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відповідь США і НАТО на застосування хімічної зброї з боку Росії буде "відповідною", як заявив президент Байден, однак за жодних обставин не передбачатиме використання бойових хімічних реагентів з американського боку.
Таке роз’яснення оприлюднив у п’ятницю радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Це означає, що ми оберемо форму й характер нашої відповіді, виходячи з характеру дій росії, і ми зробимо це в координації з нашими союзниками", - зауважив радник президента США.
За його словами, Сполучені Штати попередили росіян: якщо вони використають хімічну зброю, то заплатять "дуже велику ціну".
"І я не буду виходити за межі того, щоб сказати: Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин", – зазначив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
Тампони були..
***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
работает вооружать нас...
І це не жарти.
Ненависть до кацапії не залишає місця ..
І чого це він має вам помагати той бідон.
Интересно, во сколько Байден оценивает жизни погибших Украинцев, когда говорит, что Куйло "заплатит очень дорого"? В 10 жизней каZZапов, или в 1 / 5000 жизни 1 Американца?
Та і не треба, вистачить і дозволеної усіма конвенціями зброї.
такі накачані та ситі, на крутих байках. і підходить до них п'яний гопник, принижує та заставляє віджиматись, а потім обссикає байки і йде собі. вони встають, ***********, а їх вожак і каже:
- А знаєте чому він нас не вбив? Тому, що ми крута банда!!!
Джо Байден. Осень 2021го.....
Де знаходяться їхні ядерні понорки .? Можливо,їхня головна ціль Америка ? Кацапи хитрожопі.їх переоцінювати не можна. В