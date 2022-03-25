Якщо Росія застосує хімічну зброю - заплатить дуже велику ціну, - Білий дім

Відповідь США і НАТО на застосування хімічної зброї з боку Росії буде "відповідною", як заявив президент Байден, однак за жодних обставин не передбачатиме використання бойових хімічних реагентів з американського боку.

Таке роз’яснення оприлюднив у п’ятницю радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це означає, що ми оберемо форму й характер нашої відповіді, виходячи з характеру дій росії, і ми зробимо це в координації з нашими союзниками", - зауважив радник президента США.

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За його словами, Сполучені Штати попередили росіян: якщо вони використають хімічну зброю, то заплатять "дуже велику ціну".

"І я не буду виходити за межі того, щоб сказати: Сполучені Штати не мають наміру використовувати хімічну зброю за жодних обставин", – зазначив Салліван.