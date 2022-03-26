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час (52) годинник (32)

Вночі Україна перейде на літній час - на годину вперед

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

годинник

У ніч проти неділі, 27 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Як інформує Цензор.НЕТ, 27 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

Читайте також: Законопроєкт про остаточний перехід України на зимовий час готовий до розгляду, - Стефанчук

Торік у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.
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Топ коментарі
+11
Замахали...
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26.03.2022 15:09
+7
Скока можно? Допались крутить стрелки, як дурак до мыла
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26.03.2022 15:12
+6
І вже скільки років обіцяють - ну ось, ну ще оцей раз і все. І знов ті самі лижі. От перейти раз щоб разом з кацапами час не співпадав - досить.
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26.03.2022 15:11
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Замахали...
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26.03.2022 15:09 Відповісти
І вже скільки років обіцяють - ну ось, ну ще оцей раз і все. І знов ті самі лижі. От перейти раз щоб разом з кацапами час не співпадав - досить.
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26.03.2022 15:11 Відповісти
Скока можно? Допались крутить стрелки, як дурак до мыла
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26.03.2022 15:12 Відповісти
Все правильно, не хочу чтобы в Харькове солнце вставала с 2:30
Очень планирую продолжить здесь жить и восстановить инфраструктуры.
Слава Украине!
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26.03.2022 15:19 Відповісти
Так...світло більш потрібно ввечері, а не ранком.
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26.03.2022 15:39 Відповісти
Ти дебіл, які 2:30?
Просто тебе штирить від совкових скрєп, пора вже зізнатися самому собі
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26.03.2022 15:50 Відповісти
Ты, скрепник, иди *****....
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26.03.2022 18:06 Відповісти
Коли вже вас від інтернету вимкнуть, падли кацапорилі
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26.03.2022 20:21 Відповісти
Ну так пусть оставят на летнем времени и отстанут уже от стрелок. Смысл их выкручивать туда-сюда?
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26.03.2022 15:50 Відповісти
Скоротить до 50 депутатів и неназивать народними
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26.03.2022 15:24 Відповісти
Переходим на время ... ?
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26.03.2022 15:43 Відповісти
Совковий атавізм , Боже дай людям розуму скінчити цю дурість
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26.03.2022 15:51 Відповісти
Ви би там, в Раді, чорт забирай, не могли залишити все як є, заради наших Воїнів! Сидите там в теплі, а хлопці наші в своїх долонях всю Неньку тримають
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26.03.2022 16:03 Відповісти
УКРАИНЦЫ на час вперёд, а касапы - на два столетия назад..
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26.03.2022 16:08 Відповісти
мало травматического синдрома от войны
теперь еще и от перевода времени
к тому же перевод времени в условиях войны уж точно маразм хотя бы по причинам чисто военным
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26.03.2022 16:23 Відповісти
ого... ну, тебя уж точно - запад - боится. рот прикрой свой паскудный.
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26.03.2022 16:49 Відповісти
Яке ж воно не дороблене ...
Это я про Шмыгаля. Почему кабмин 2022 не может отменить постановление кабмина 1996? Обязательно все сваливать на ВРУ, те на комитет, комитет на поправки и т.д. и т.п.
Я понимаю, что сейчас Зеленскому не до этого, но кабмин может это решить?
Сцуки
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26.03.2022 17:17 Відповісти
Якщо залишити зимовий час,то в самий довгий день 21 червня о 20-30 буде темно.В кінці липня та травня о 19-30 буде темно.В кінці серпня та квітня буде темно о 18-30.Якому недоумку це потрібно?
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26.03.2022 17:17 Відповісти
Просто "геніально"! Від завтра будем мати однаковий час з агресором! 👀😲
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26.03.2022 17:52 Відповісти
 
 