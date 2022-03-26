Вночі Україна перейде на літній час - на годину вперед

У ніч проти неділі, 27 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Як інформує Цензор.НЕТ, 27 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

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Торік у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.