Вночі Україна перейде на літній час - на годину вперед
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У ніч проти неділі, 27 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.
Як інформує Цензор.НЕТ, 27 березня о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.
Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.
Торік у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.
Будь ласка, зачекайте...
Очень планирую продолжить здесь жить и восстановить инфраструктуры.
Слава Украине!
Просто тебе штирить від совкових скрєп, пора вже зізнатися самому собі
теперь еще и от перевода времени
к тому же перевод времени в условиях войны уж точно маразм хотя бы по причинам чисто военным
Это я про Шмыгаля. Почему кабмин 2022 не может отменить постановление кабмина 1996? Обязательно все сваливать на ВРУ, те на комитет, комитет на поправки и т.д. и т.п.
Я понимаю, что сейчас Зеленскому не до этого, но кабмин может это решить?
Сцуки