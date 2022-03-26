Убиті двічі: окупанти понівечили меморіал жертв Голокосту під Харковом

Російські окупанти зруйнували меморіал пам’яті жертв Голокосту "Дробицький Яр" під Харковом.

Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Під час Другої світової війни нацисти вбили тут 15 000 харківських євреїв", – зазначив він.

Нагадаємо, що Харків був окупований 24 жовтня 1941 року. 5 грудня розпочався перепис населення міста, а 14 грудня військовий комендант Харкова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер видав наказ про переселення в дводенний термін всіх євреїв до бараків на східній околиці. Там почалися розстріли – зібраних у гетто людей гнали в Дробицький Яр. За різними оцінками, у Дробицькому Яру могло загинути до 20 тисяч осіб.

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Злочин, скоєний російськими окупантами у Дробицькому Яру, є черговим злочином щодо пам’ятних місць, де проходили масові розстріли євреїв. 1 березня 2022 року під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту "Бабин Яр" – по старому єврейському цвинтарі. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей.