Убиті двічі: окупанти понівечили меморіал жертв Голокосту під Харковом
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Російські окупанти зруйнували меморіал пам’яті жертв Голокосту "Дробицький Яр" під Харковом.
Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Під час Другої світової війни нацисти вбили тут 15 000 харківських євреїв", – зазначив він.
Нагадаємо, що Харків був окупований 24 жовтня 1941 року. 5 грудня розпочався перепис населення міста, а 14 грудня військовий комендант Харкова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер видав наказ про переселення в дводенний термін всіх євреїв до бараків на східній околиці. Там почалися розстріли – зібраних у гетто людей гнали в Дробицький Яр. За різними оцінками, у Дробицькому Яру могло загинути до 20 тисяч осіб.
Злочин, скоєний російськими окупантами у Дробицькому Яру, є черговим злочином щодо пам’ятних місць, де проходили масові розстріли євреїв. 1 березня 2022 року під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту "Бабин Яр" – по старому єврейському цвинтарі. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей.
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нота протесту від ізраільського посольства буде традиційно 1 січня, на день народження Степана Бандери
Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
как террористическую организацию
а дальше внимательно следим за движением рук УПЦ
Хто не проголосує - по закону військового часу за співпрацю з окупантами!...
На своѣй окаянной Москвѣ.
Меморіал то не люди.
Відбудовувати не будемо, бо та країна в нейтралітеті, отже їй байдуже, що в нас відбувається.
Хоча в них лише Бандера та Петлюра викликає реакцію,бабло путінських олігархів дивовижно заспокійливо діє