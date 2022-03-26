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Убиті двічі: окупанти понівечили меморіал жертв Голокосту під Харковом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яр,дробицький

Російські окупанти зруйнували меморіал пам’яті жертв Голокосту "Дробицький Яр" під Харковом.

Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Під час Другої світової війни нацисти вбили тут 15 000 харківських євреїв", – зазначив він.

Нагадаємо, що Харків був окупований 24 жовтня 1941 року. 5 грудня розпочався перепис населення міста, а 14 грудня військовий комендант Харкова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер видав наказ про переселення в дводенний термін всіх євреїв до бараків на східній околиці. Там почалися розстріли – зібраних у гетто людей гнали в Дробицький Яр. За різними оцінками, у Дробицькому Яру могло загинути до 20 тисяч осіб.

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Злочин, скоєний російськими окупантами у Дробицькому Яру, є черговим злочином щодо пам’ятних місць, де проходили масові розстріли євреїв. 1 березня 2022 року під час обстрілу Києва російські ракети вдарили в район меморіалу Голокосту "Бабин Яр" – по старому єврейському цвинтарі. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро людей.
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Топ коментарі
+17
Ізраєльтяни в курсі ?
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26.03.2022 15:15
+17
Оливия@olivia88877



Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
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26.03.2022 15:21
+11
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26.03.2022 15:22
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Ізраєльтяни в курсі ?
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26.03.2022 15:15 Відповісти
Так. Вони сказали:"Ойц!"
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26.03.2022 15:18 Відповісти
Щодо зруйнованого мемориалу жертвам Холокосту

нота протесту від ізраільського посольства буде традиційно 1 січня, на день народження Степана Бандери
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26.03.2022 15:26 Відповісти
а може уряду Ізраіля треба зробити так, як оцей хлопець ?
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26.03.2022 15:38 Відповісти
тоді не треба буде кожен рік 1 січня херньою маятись
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26.03.2022 15:41 Відповісти
Для них Россия будет лучшим другом даже если в открытую скажет что "холокост это нормально". Израильская и Венгерская власти это 2 метастазы огромной кацапской раковой опухоли.
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26.03.2022 15:24 Відповісти
..це все узгоджено з урядом Ізраілю
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26.03.2022 15:16 Відповісти
Київський Бабин Яр росіяни фінансували, а не ізраїльтяни.
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26.03.2022 15:18 Відповісти
Перед самою війною першочерговим до прийняття у Верховній Раді виявився Закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм. Випадково?
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26.03.2022 15:21 Відповісти
І шо на це скаже прем'єр Ізраілю ? Подобається їому робота "великого друга"?!
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26.03.2022 15:18 Відповісти
Премьер не говорит, он действует, отправил в Украину полевой госпиталь. Когда войска РФ в Сирии возле границы Израиля, много не поговоришь.
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26.03.2022 23:46 Відповісти
Оливия@olivia88877



Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
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26.03.2022 15:21 Відповісти
"О запрете Московского патриархата" - уточнюю формулювання:

как террористическую организацию

а дальше внимательно следим за движением рук УПЦ
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26.03.2022 15:31 Відповісти
В сообщение грамматическая ошибка: не Московский патриархат, а Московский пархат!
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26.03.2022 17:03 Відповісти

Хто не проголосує - по закону військового часу за співпрацю з окупантами!...
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26.03.2022 16:31 Відповісти
Израиль уже высказал официальный протест кацапскому послу? Кацапстан уже назван Израилем фашистским государством? Или в этом случае это совсем другое?
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26.03.2022 15:21 Відповісти
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26.03.2022 15:22 Відповісти
весь світ посилає руZZкій корабель, повстала навіть сама природа
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26.03.2022 15:40 Відповісти
это изгоняют "жидобандеровцев"
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26.03.2022 15:22 Відповісти
**********, тебе это нравится?
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26.03.2022 15:31 Відповісти
Для дикої навали святого нічого не було, не має і не буде. І їх кліч (другого слова немає) деди вАєвалі - це просто така кричалка, бо так путлер велів.
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26.03.2022 15:32 Відповісти
Приведу слова известного еврейского публициста, режиссёра Эфраима Севелы: «Еврейский народ, как навоз, когда его мало - это удобрение, когда его много -это куча дерьма». Выводы насчёт Израиля делайте сами!!
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26.03.2022 15:34 Відповісти
Какой то ты неправильный Кац
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26.03.2022 23:48 Відповісти
та їм байдуже куди стріляти після пів літри на рило...
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26.03.2022 15:34 Відповісти
Ізраїль буде гадити нам де тільки можливо,бо у разі перемоги України, наслідки геноциду українців витіснять у світовій свідомості тему голокосту,з якої він годується майже 100 років. Так що,нічєво лічнаво-только бізнес.
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26.03.2022 15:37 Відповісти
Як можна порівнювати вбивства людей з пошкодженням якогось сраного памятніка?
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26.03.2022 15:48 Відповісти
Кацапы не признают ни холокост, ни голодомор, ни пр. геноцид.
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26.03.2022 15:49 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ ! Це твір єврея Єренбурга 1942р *Убей немца* Я тільки змінив слово *немца* на *кацап* що є дуже актуально в цей час .
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26.03.2022 15:57 Відповісти
Обережно, суржик: «мучить их в своей окаянной ...ссии»
На своѣй окаянной Москвѣ.
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26.03.2022 16:14 Відповісти
І що тепер?
Меморіал то не люди.
Відбудовувати не будемо, бо та країна в нейтралітеті, отже їй байдуже, що в нас відбувається.
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26.03.2022 16:33 Відповісти
Ждемо шаленої ноти протесту МЗС Ізраїлю та посла бродського
Хоча в них лише Бандера та Петлюра викликає реакцію,бабло путінських олігархів дивовижно заспокійливо діє
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26.03.2022 17:06 Відповісти
Надеюсь что Центр Визенталя и другие международные еврейские организации наконец то поймёт, кто в Восточной Европе настоящие нацисты. И кончит придиратся Балтийским странам за поступки содеянные оккупационными вооружёнными силами и организациями внутренней безопасности стран-оккупантов.
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26.03.2022 19:31 Відповісти
 
 