Убиты дважды: оккупанты изуродовали мемориал жертв Холокоста под Харьковом
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Российские оккупанты изуродовали мемориал памяти жертв Холокоста "Дробицкий Яр" под Харьковом.
Об этом сообщил в Телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Во время Второй мировой войны нацисты убили здесь 15 000 харьковских евреев", – отметил он.
Напомним, Харьков был оккупирован 24 октября 1941 года. 5 декабря началась перепись населения города, а 14 декабря военный комендант Харькова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер издал приказ о переселении в двухдневный срок всех евреев в бараки на восточной окраине. Там начались расстрелы – собранных в гетто людей гнали в Дробицкий Яр. По разным оценкам, в Дробицком Яре могло погибнуть до 20 тысяч человек.
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Преступление, совершенное российскими оккупантами в Дробицком Яре, является очередным преступлением в отношении памятных мест, где проходили массовые расстрелы евреев. 1 марта 2022 года во время обстрела Киева российские ракеты ударили в район мемориала Холокоста "Бабий Яр" - по старому еврейскому кладбищу. В результате обстрела погибли пять человек.
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нота протесту від ізраільського посольства буде традиційно 1 січня, на день народження Степана Бандери
Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
как террористическую организацию
а дальше внимательно следим за движением рук УПЦ
Хто не проголосує - по закону військового часу за співпрацю з окупантами!...
На своѣй окаянной Москвѣ.
Меморіал то не люди.
Відбудовувати не будемо, бо та країна в нейтралітеті, отже їй байдуже, що в нас відбувається.
Хоча в них лише Бандера та Петлюра викликає реакцію,бабло путінських олігархів дивовижно заспокійливо діє