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Новости Война в Украине
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Убиты дважды: оккупанты изуродовали мемориал жертв Холокоста под Харьковом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яр,дробицький

Российские оккупанты изуродовали мемориал памяти жертв Холокоста "Дробицкий Яр" под Харьковом.

Об этом сообщил в Телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время Второй мировой войны нацисты убили здесь 15 000 харьковских евреев", – отметил он.

Напомним, Харьков был оккупирован 24 октября 1941 года. 5 декабря началась перепись населения города, а 14 декабря военный комендант Харькова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер издал приказ о переселении в двухдневный срок всех евреев в бараки на восточной окраине. Там начались расстрелы – собранных в гетто людей гнали в Дробицкий Яр. По разным оценкам, в Дробицком Яре могло погибнуть до 20 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин, чтобы ты сдох", - евреи, пережившие Холокост, записали обращение из киевского бомбоубежища. ВИДЕО

Преступление, совершенное российскими оккупантами в Дробицком Яре, является очередным преступлением в отношении памятных мест, где проходили массовые расстрелы евреев. 1 марта 2022 года во время обстрела Киева российские ракеты ударили в район мемориала Холокоста "Бабий Яр" - по старому еврейскому кладбищу. В результате обстрела погибли пять человек.
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Топ комментарии
+17
Ізраєльтяни в курсі ?
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26.03.2022 15:15
+17
Оливия@olivia88877



Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
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26.03.2022 15:21
+11
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26.03.2022 15:22
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Ізраєльтяни в курсі ?
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26.03.2022 15:15 Ответить
Так. Вони сказали:"Ойц!"
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26.03.2022 15:18 Ответить
Щодо зруйнованого мемориалу жертвам Холокосту

нота протесту від ізраільського посольства буде традиційно 1 січня, на день народження Степана Бандери
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26.03.2022 15:26 Ответить
а може уряду Ізраіля треба зробити так, як оцей хлопець ?
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26.03.2022 15:38 Ответить
тоді не треба буде кожен рік 1 січня херньою маятись
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26.03.2022 15:41 Ответить
Для них Россия будет лучшим другом даже если в открытую скажет что "холокост это нормально". Израильская и Венгерская власти это 2 метастазы огромной кацапской раковой опухоли.
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26.03.2022 15:24 Ответить
..це все узгоджено з урядом Ізраілю
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26.03.2022 15:16 Ответить
Київський Бабин Яр росіяни фінансували, а не ізраїльтяни.
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26.03.2022 15:18 Ответить
Перед самою війною першочерговим до прийняття у Верховній Раді виявився Закон про кримінальну відповідальність за антисемітизм. Випадково?
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26.03.2022 15:21 Ответить
І шо на це скаже прем'єр Ізраілю ? Подобається їому робота "великого друга"?!
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26.03.2022 15:18 Ответить
Премьер не говорит, он действует, отправил в Украину полевой госпиталь. Когда войска РФ в Сирии возле границы Израиля, много не поговоришь.
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26.03.2022 23:46 Ответить
Оливия@olivia88877



Наконец-то дождались.
В Раду внесли законопроект "О запрете Московского патриархата" в Украине. И в связи с фактической ликвидацией партий коллаборантов, думаю, что будет одобрен.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39276
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26.03.2022 15:21 Ответить
"О запрете Московского патриархата" - уточнюю формулювання:

как террористическую организацию

а дальше внимательно следим за движением рук УПЦ
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26.03.2022 15:31 Ответить
В сообщение грамматическая ошибка: не Московский патриархат, а Московский пархат!
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26.03.2022 17:03 Ответить

Хто не проголосує - по закону військового часу за співпрацю з окупантами!...
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26.03.2022 16:31 Ответить
Израиль уже высказал официальный протест кацапскому послу? Кацапстан уже назван Израилем фашистским государством? Или в этом случае это совсем другое?
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26.03.2022 15:21 Ответить
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26.03.2022 15:22 Ответить
весь світ посилає руZZкій корабель, повстала навіть сама природа
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26.03.2022 15:40 Ответить
это изгоняют "жидобандеровцев"
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26.03.2022 15:22 Ответить
**********, тебе это нравится?
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26.03.2022 15:31 Ответить
Для дикої навали святого нічого не було, не має і не буде. І їх кліч (другого слова немає) деди вАєвалі - це просто така кричалка, бо так путлер велів.
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26.03.2022 15:32 Ответить
Приведу слова известного еврейского публициста, режиссёра Эфраима Севелы: «Еврейский народ, как навоз, когда его мало - это удобрение, когда его много -это куча дерьма». Выводы насчёт Израиля делайте сами!!
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26.03.2022 15:34 Ответить
Какой то ты неправильный Кац
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26.03.2022 23:48 Ответить
та їм байдуже куди стріляти після пів літри на рило...
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26.03.2022 15:34 Ответить
Ізраїль буде гадити нам де тільки можливо,бо у разі перемоги України, наслідки геноциду українців витіснять у світовій свідомості тему голокосту,з якої він годується майже 100 років. Так що,нічєво лічнаво-только бізнес.
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26.03.2022 15:37 Ответить
Як можна порівнювати вбивства людей з пошкодженням якогось сраного памятніка?
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26.03.2022 15:48 Ответить
Кацапы не признают ни холокост, ни голодомор, ни пр. геноцид.
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26.03.2022 15:49 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ ! Це твір єврея Єренбурга 1942р *Убей немца* Я тільки змінив слово *немца* на *кацап* що є дуже актуально в цей час .
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26.03.2022 15:57 Ответить
Обережно, суржик: «мучить их в своей окаянной ...ссии»
На своѣй окаянной Москвѣ.
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26.03.2022 16:14 Ответить
І що тепер?
Меморіал то не люди.
Відбудовувати не будемо, бо та країна в нейтралітеті, отже їй байдуже, що в нас відбувається.
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26.03.2022 16:33 Ответить
Ждемо шаленої ноти протесту МЗС Ізраїлю та посла бродського
Хоча в них лише Бандера та Петлюра викликає реакцію,бабло путінських олігархів дивовижно заспокійливо діє
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26.03.2022 17:06 Ответить
Надеюсь что Центр Визенталя и другие международные еврейские организации наконец то поймёт, кто в Восточной Европе настоящие нацисты. И кончит придиратся Балтийским странам за поступки содеянные оккупационными вооружёнными силами и организациями внутренней безопасности стран-оккупантов.
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26.03.2022 19:31 Ответить
 
 