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Окупанти вивезли у невідомому напрямку персонал та пацієнтів міської лікарні Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі росіяни насильно вивезли у невідомому напрямку лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, а також мешканців міста, які ховалися у підвалах медзакладу від обстрілів.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Маріупольської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

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"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території лікарні знаходилось приблизно 700 людей. Скільки з них було депортовано, наразі невідомо. Інформація уточнюється.

Російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу, проти їхньої волі вивозять людей на територію РФ.

У полку "Азов" заявили, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня і становить до 4 тисяч осіб, але реально оцінити це складно. Війська росії майже знищили місто, з нього необхідно евакуювати всіх цивільних.

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Surface Tension - Ми вас всіх уб'єм! (ENG Subs)

https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
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26.03.2022 18:52 Відповісти
Куди, куди... Фільтраційний табір, "нациків" в Гулаг а решту на Далекий Схід без документів - "робота звільнить тебе"...
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26.03.2022 18:54 Відповісти
Так скільки там тих орків....якщо зможуть таку кількість людей вивезти,а пишуть нема ресурсів, не можна ніколи недооцінювати ворога. Передайте це Люсі
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26.03.2022 18:55 Відповісти
немцы вывозили в германию та же тактика.
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26.03.2022 18:58 Відповісти
Викрадання людей-це акт міжнародного тероризму...
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26.03.2022 18:59 Відповісти
То есть наших отправляют в рашистский концлагерь , а красный крест им содействует.Нужно подымать международный скандал.И Польшу,Литву,Эстонию подключить, что бы не в одиночку быть.
Верещук малограмотная?
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26.03.2022 21:03 Відповісти
 
 