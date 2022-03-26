УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13781 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
43 601 80
війна (56641) Маріуполь (2821) Азов (678)

"Ми будемо битися до останнього", - командир "Азову" Прокопенко про оборону Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,денис

Попри переважаючі сили противника, бійці полку "Азов" намагаються проводити в Маріуполі успішні операції, здійснювати контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав'язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище супротивника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).

"Не зважаючи на ситуацію, яка склалася в Маріуполі, особовий склад не падає духом. Всі хлопці тримаються бадьоро. Ми готові воювати до останнього. Як і обіцяли виконати бойовий наказ, залишитися вірними присязі. Будемо воювати тут до останньої краплі крові", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Керівництво держави зацікавлене в деблокаді Маріуполя", - командир "Азову" Прокопенко про розмову із Зеленським

Він зазначив, що бійці "Азова" не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка вже вичерпалася, яка втрачає сили з кожним днем ​​і наступальні темпи її згасають.

"На даний момент у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована... Ми його триматимемо до останнього. Ми віримо та знаємо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць. Нехай це залишиться під грифом "таємно". Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх цієї операції, і ми вистоїмо", - заявив командир.

"Противник намагається постійно вводити у бій нові резерви, але постійно отримує по зубах від наших підрозділів, масово здається в полон, не бажає йти вперед. Вони холодні, голодні, голі, босі й не мають жодного бажання воювати", - розповів Прокопенко.

Він підкреслив, що, попри переважаючі сили противника, бійці полку намагаються проводити успішні операції, здійснювати контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав'язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище супротивника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Журналіст провіз через ворожі блокпости флешку з кадрами зруйнованого Маріуполя, сховавши її в цукерці

"Незважаючи на те, що вже другий тиждень точаться міські бої, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі та тримаємо все на контролі. І з кожним днем ​​відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю. Вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським", – сказав командир "Азова".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+79
показати весь коментар
26.03.2022 16:29
+67
До последнего кацапа имеется ввиду. Азов круши эту нечисть нещадно!
показати весь коментар
26.03.2022 16:32
+57
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
показати весь коментар
26.03.2022 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.03.2022 16:29 Відповісти
Вогонь запеклих не пече.
показати весь коментар
26.03.2022 16:30 Відповісти
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
показати весь коментар
26.03.2022 16:30 Відповісти
Слава Героям
показати весь коментар
26.03.2022 16:31 Відповісти
До последнего кацапа имеется ввиду. Азов круши эту нечисть нещадно!
показати весь коментар
26.03.2022 16:32 Відповісти
Я щось не розумію - "масово здається в полон"
А де вони їх тримають і чим годують?
показати весь коментар
26.03.2022 16:40 Відповісти
На их так любимом подвале. Каждый второй доедает после первого, третий готовится.
показати весь коментар
26.03.2022 17:02 Відповісти
Ви герої, хлопці!
показати весь коментар
26.03.2022 16:32 Відповісти
Киборги ХХІ століття!
показати весь коментар
26.03.2022 16:33 Відповісти
Бесит меня эта тема с киборгами. Не можете помочь/пробиться, выводите их! Нет, будем как с Донецким аэропортом смотреть на героизм, пока всех наших не перебьют а остатки в виде пленных для пропаганды. Когда наше командование понятия не имеет что делать (или не хочет ничего делать) начинаются темы с киборгами. Такими темпами скоро вся группировка на Донбассе киборгами станет =(
показати весь коментар
26.03.2022 17:26 Відповісти
Этого и добиваеться вата-блокадой и тотальным разрушением заставить оставить населенный пункт.Вот оставили волноваху например-вата захватила ее.Не нужно оставлять населенные пункты-нужно воевать до конца.А то вата так город за городом будет захватывать.
показати весь коментар
26.03.2022 18:07 Відповісти
Все города не захватит. Но переводить солдат на оборону руин нельзя. Враг добивается котлов, и массовой гибели наших солдат что бы правительство Украины капитулировало. Нельзя допускать котлов. Если будут живы солдаты, потом можно все територии вернуть назад.
показати весь коментар
26.03.2022 20:11 Відповісти
Як вони там тримаються у цьому пеклі - не розумію. Це ще одні кіборги
показати весь коментар
26.03.2022 16:36 Відповісти
Треба допомогти хлопцям відбити свінособак.
показати весь коментар
26.03.2022 16:38 Відповісти
Не хочу зраду разводить, но у меня такое ощущение от всех этих событий что Мариуполь, как ***** любит выражаться *на сакральную жертву* оставили, чтобы тормошить ЕС и США, типо смотрите какие разрушения, тысячи жертв... конечно звучит как тупая конспирология, но чувстсво такое
показати весь коментар
26.03.2022 16:38 Відповісти
Боюся, що саме там кацапи застосують хімзброю. Після того, як Макрону дозволять декого евакуювати. Або навіть до того, і евакуацій більше не буде...
показати весь коментар
26.03.2022 16:45 Відповісти
Разъясняю без конспирологии. Город Харьков, вчера днем прилетело куда-то Не будем говорить -куда. Через полчаса, максимум, час в этом месте были минимум три машины иностранной прессы. Одни узкоглазые, вторые шо-то типа арабов, третьи европейцы. Отсняли все (по моему мнению - очень профессионально), правда нифуя нипанимали нипарюзьге не по украински. И каски им сильно мешали снимать
показати весь коментар
26.03.2022 16:57 Відповісти
Может для этого и дорога с Крыма была для кацев как трасса Москва - Симферополь в свое время...
показати весь коментар
26.03.2022 19:15 Відповісти
Хлопці, бийтесь до останнього кацапа.
Бережи і поможи вам Господь.
показати весь коментар
26.03.2022 16:41 Відповісти
Ви потрібні нам живими! Слава Азову!
показати весь коментар
26.03.2022 16:42 Відповісти
Мариуполь, касапам всю их оставшуюся жалкую и недолгую жизнь, икаться будет..
показати весь коментар
26.03.2022 16:45 Відповісти
огидно тебе читати, хто ти, вата чи мразота?
показати весь коментар
26.03.2022 16:52 Відповісти
Второй ДАП? Чем мы можем помочь?
показати весь коментар
26.03.2022 16:50 Відповісти
НЕТ БРАТ ,НЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО А ДО ПОБЕДЫ ! СЛАВА ВЕЛИКОМУ АЗОВУ !
показати весь коментар
26.03.2022 16:51 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ АЗОВА! давите рашистких ********* до последнего ублюдка!!!!!!
показати весь коментар
26.03.2022 16:57 Відповісти
всего лишь надо было сдержать орков с крыма, несколько месяцев было понятно к чему с большой вероятностью ветер дул. там уже можно было все ***** заминировать, пристрелять позиции. вместо этого ****** про шашлыки. не пустили бы с юга сейчас бы все совсем по другому было. ладно *** еще типа с беларуси можно было не ожидать, ну тут через единственную дверь пролезли, а точнее впустили.
показати весь коментар
26.03.2022 17:12 Відповісти
На жаль, воювати до останнього - це найбільш прагматичний вибір для бійців Азова...
показати весь коментар
26.03.2022 17:18 Відповісти
Треба битися до останнього мацкаля
показати весь коментар
26.03.2022 17:57 Відповісти
Боже, поможи їм вціліти (навіть шляхом відступу). Нехай не буде приреченої легенди. Без них ми не вистоїмо. А стояти треба ще довго.
показати весь коментар
26.03.2022 18:45 Відповісти
Герои не умирают!Смерти нет...Слава Украине!Героям Слава!
показати весь коментар
26.03.2022 18:48 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
показати весь коментар
26.03.2022 19:24 Відповісти
Хлопці, ви молодці і герої. Тримайтесь, все будет Україна!
показати весь коментар
26.03.2022 19:37 Відповісти
Молюсь за Дениса, Азов, ВСУ каждый день, чтобы они остались все живы и победили.👍
показати весь коментар
26.03.2022 23:45 Відповісти
Господи, спаси, сохрани і помилуй захисників і людей Маріуполя і України
показати весь коментар
26.03.2022 23:50 Відповісти
вы должны жить! бороться не до последнего, а до победы... Храни Вас Господь!
показати весь коментар
27.03.2022 06:14 Відповісти
до победы!!!!
показати весь коментар
27.03.2022 09:26 Відповісти
это я писал в 205 году:
показати весь коментар
27.03.2022 09:19 Відповісти
Дорогие украинцы! достаточно воевать!!.. жаль ребят гибнущих каждый день.. это бессмысленная война.. В этой войне не будет вашей победы.. Посмотрите правде в глаза, или в лицо Путину(там вы не найдете ни правды ни сострадания).. Сам Порошенко сказал (так писали у нас в сми в сентябре 2014..), что ему при встрече сказал Путин, что он, Путин будет поставлять сепарам столько оружия и войск, сколько надо, что-бы вы не смогли победить.. Скажите все вместе нет.. У Порошенко нет смелости остановить это все.. У вас не будет военной победы.. Жаль ребят, патритов своей родины.. Оставьте эти районы и области, которые хотят отсоединится от Украины.. Время расставит все на свои места, но сейчас вы этой войной ослабляете и Украину и Европу.. Пока Путин у власти не будет вашей победы, не получится у вас ничего.. только новые невинные жертвы.. Обьединитесь, скажите нет войне, и отдайте сепарам землю, которую они сейчас занимают, включая Дебальцево.. как бы горько это все и не звучало... каждый из вас мне дорог... попробуйте переступить через свое "я"..
показати весь коментар
27.03.2022 09:20 Відповісти
это пипец.... жаль...
показати весь коментар
27.03.2022 09:22 Відповісти
россияту траву потовы жрать лиж-бы иметь возможность целовать жопу царя..
показати весь коментар
27.03.2022 09:25 Відповісти
....
показати весь коментар
27.03.2022 09:25 Відповісти
иди вслед за роССийским кораблём !!!
показати весь коментар
27.03.2022 09:43 Відповісти
сам то ты где? на фронте? или на диване?
показати весь коментар
27.03.2022 09:46 Відповісти
тебе не ясно сказано ? Иди вслед за русским кораблём , чмо германское !!
показати весь коментар
28.03.2022 03:28 Відповісти
...
показати весь коментар
27.03.2022 09:47 Відповісти
Никто не вступится за вас ребята (Азов) из европейских стран. Это печально. В 14 году я лично звонил прессекретарю и уговаривал поменять символику (издавалась газета черное солнце). Мне было отказано на том основании, что у них ок 30% язычников... Я пытался спрашивать про это меньшинство, которое определяет политику, но не был услышан. Предупреждал, что эти все фетишистские побрякушки выльются полюбому в вашу кровь. Да если бы только вашу. Рашисты ненависть к вам перенесут на морпехов рядом.
Все же понимают, что символика - это про идеологию. И никто не будет разбираться в ваших декларациях и расследовать вашу правильную деятельность или "самую высокую мотивацию". Никому не будет интересно, что волчий крюк на гербах германских городов. Уже Zurich Insurance отказалась от логотипа Z в соцсетях чтобы не оправдываться. Никто не захочет вам давать ни оружия ни спасать вас. Все европейцы с облегчением воспримут вашу гибель (не дай Бог).

Такова цена упрямства и тупости в деле маркетинга. Скорблю
показати весь коментар
27.03.2022 09:52 Відповісти
"Рашисты ненависть к вам перенесут на морпехов рядом." - пропоганда у них работает 24часа в сутки.. и ушей на ней греть - миллионы....
показати весь коментар
27.03.2022 11:04 Відповісти
propoganda rabotaet 24 4asa w sutki..
показати весь коментар
27.03.2022 11:06 Відповісти
Слышь ты воин комнатный ! Ты живёшь в сытой Германии , страна которая в последнее время стала чмом, а я живу примерно в 40 км от линии фронта ! И за такие слова, как ты пишешь,оставить районы путину , тебе ипало следовало набить !! чмо германское !!
показати весь коментар
27.03.2022 13:43 Відповісти
Ваш уровень я понял - чуть нуже плинтуса.. а на мой вопрос > сам то ты где? на фронте? или на диване? - - - я так и не получил ответа...
показати весь коментар
27.03.2022 22:16 Відповісти
автомат то в руках держал? или только языком можешь работать?
показати весь коментар
27.03.2022 22:23 Відповісти
тебе не ясно сказано ? Иди на Хууй вслед за русским кораблём , чмо германское !!
показати весь коментар
28.03.2022 03:26 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:19 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
Только тупой и не понимаюший или оболваненный не поймет что город падет через два-три дня, а кому выгодно смерть отборных частей которые могли пригодиться в другом месте, где судьба битвы еще не проиграна
показати весь коментар
28.03.2022 10:20 Відповісти
 
 