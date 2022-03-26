Німеччина продала Україні тисячі протитанкових гранатометів "Матадор", - ЗМІ

Україна закупила 5100 ручних протитанкових гранатометів "Matador". Дозвіл на продаж зброї дав уряд Німеччини. Перша партія прибула сьогодні – 2650 одиниць РПГ. Інші 2450 нових екземплярів повинні поставити до кінця травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це повідомляє Bild.

Вартість закупівлі – 25 млн євро.

"Матадор" – це легкий ручний протитанковий гранатомет виробництва збройової компанії Dynamit Nobel Defense (DND). Вага його 7,5 кг. Він здатний пробивати броню до 50 см, тобто будь-який російський танк.

"У танків Путіна зараз реальна проблема – зроблено у Німеччині", – написав Bild.

РПГ здатний вести вогонь на відстані від 20 до 500 метрів. Такі параметри гранатомета дозволяють ефективно використовувати його проти танків, особливо у лісистій місцевості чи містах.

За словами інсайдерів Bild, вирішальну роль у швидкому постачанні зброї відіграв міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Також зазначається, що Німеччина отримала запит від Києва у п'ятницю 18 березня і в понеділок він був уже схвалений.

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