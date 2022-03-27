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Російські окупанти захопили будинок Усика у Ворзелі, - дружина боксера

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

усик

Російські окупанти захопили будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкому дивізіоні Олександра Усика у Ворзелі під Києвом.

Про це повідомила дружина боксера – Катерина, у своєму інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Односельчани написали їй, що у подвір’ї стоять російські танки і БТРи. На що Катерина емоційно відповіла: "Хай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму будинку! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон".

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Топ коментарі
+62
Ща "братушки" развеют последние иллюзии Усика, свистнув унитаз. Как говорил Сашок "Крым- крымчан". Ну а унитаз-унитазов.
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27.03.2022 16:40
+53
Сашок...хрюській мірь прийшов
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27.03.2022 16:40
+49
ха. дождался любитель рузкого мира.
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27.03.2022 16:35
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27.03.2022 16:34 Відповісти
новости "100 лет"
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27.03.2022 16:34 Відповісти
домолився Сашко у московських попів... до сермяжних скреп на свою хату

- Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?
- Ах, - сказал Лоханкин проникновенно, - ведь в конце концов кто знает? Может быть, так и надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.
- Сермяжная? - задумчиво повторил Бендер. - Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так.

а ще скрепяжная, а Сашко тепер у ролі гнилого інтелігента Вассісуарія, якого орки порют на кухні

у переносному сенсі, звісно, але, поки не звільнемо Україну
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27.03.2022 16:46 Відповісти
я буду падати від сміху, коли православния браття ще й насрут на кухні на столі
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27.03.2022 16:51 Відповісти
насрут на кухні на столі === Восточная Пруссия 1945. Dеjа Vu
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27.03.2022 17:16 Відповісти
Dеjа Vu - не выражайтесь в русской избе!

"можем павтарить !" - вони весь час по колу ходять
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27.03.2022 17:43 Відповісти
Воно мичало постійно про руський мир, шкода що це бидло не відчуло його як ті хто плаче
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27.03.2022 17:30 Відповісти
Не "руський" , а рускій !!!
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27.03.2022 17:48 Відповісти
Пох*й.
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27.03.2022 16:35 Відповісти
Ну так хотел же , и в фильме снялся « Здравствуй брат! Христос воскрес!»
Вот братья и пришли.
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27.03.2022 17:04 Відповісти
Американський плакат початку 1950-х.
"Якщо росія переможе у наступній світовій війні, багатьох американських чоловіків буде кастровано. А наші жінки опиняться беззахисними під чоботом азійських москалів".

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27.03.2022 16:35 Відповісти
ха. дождался любитель рузкого мира.
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27.03.2022 16:35 Відповісти
Охраняют?
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27.03.2022 16:38 Відповісти
Кажуть що при молитві за Кирила потрібно лоба бити , тоді можна буде побачити кровавий Кремль з зірочками )
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27.03.2022 16:39 Відповісти
Сашок...хрюській мірь прийшов
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Зараз він у онуфрія уточнить.
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27.03.2022 16:43 Відповісти
Аякс не приехал?
Лишний раз свидетельства того, что война коснется каждого, и совкодр#ов в т.ч.
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Он вовсе не совкодрочер, а типичный баблодрочер. Очень сильно любит рашку, за бабки которые ему щедро отстегивало ФСБ, чтоб он проповедовал идеи сруZкого мира среди украинцев. Теперь же рашкаванам бабок даже для своих не хватает, вот уZик и в ярости.
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27.03.2022 16:55 Відповісти
Ща "братушки" развеют последние иллюзии Усика, свистнув унитаз. Как говорил Сашок "Крым- крымчан". Ну а унитаз-унитазов.
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27.03.2022 16:40 Відповісти
Дайте Усику перчатки и довезите до Ворзеля.
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27.03.2022 16:42 Відповісти
Лучше пи**юлей,что бы не приглашал кацапов,,мышебратством,, в Украину.
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27.03.2022 16:46 Відповісти
Він, як батько трьох дітей, поїхав за кордон, готуватись до боксерського поєдинку.
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27.03.2022 16:46 Відповісти
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27.03.2022 16:43 Відповісти
Но-но! Усик записався в тероборону і поїхав закордон готуватись до боксерського бою. Не жарт.
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27.03.2022 16:48 Відповісти
Все для селфі в інстаграмі . Нічого дивного . Щей посвідчення УБД дадуть
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27.03.2022 17:01 Відповісти
Це правда.
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27.03.2022 18:09 Відповісти
Карма
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27.03.2022 16:46 Відповісти
******** из одной кружки с "братьями" не помогло.
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27.03.2022 16:47 Відповісти
Чаепитие, то для бездуховных англичан. Одухотворенные скрепами рашкаваны же традиционно практикуют бояропитие.
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27.03.2022 16:58 Відповісти
отакі, як цей усік і привели до війни Україну.
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27.03.2022 16:50 Відповісти
і вони певною мірою також. але адепти "какая разніца" тут мають незаперечну першість. Дагаварітца пасрєдінє, главноє - перестать стрєлять ну і так далі. Похер на ракетні програми, похер на підвищення оплати військовим.
У мого бувшого однокласника колись був аквафреш. Цей хлопак коли працював на "Укрататнафті" підібрав його, коли той флаг скинули із флагштока. Каже: про всяк випадок. Але справді зненавидів все російське після того, як його донька ледь не загинула в Ірпені. Тільки но вибралась додому в Кременчук, аж тут інший однокласник, військовий пенсіонер раші, полковник, вітає їх із восьмим марта.
Я до чого? - поки дехто не спробує руський мір у всій своїй пакосності, то й не блює від нього.
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27.03.2022 17:08 Відповісти
Не "руський мір" , а рускій мір !!!
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27.03.2022 17:50 Відповісти
але тоді з двома с
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27.03.2022 17:53 Відповісти
ні, тут питання не до Усика, х...ло хотіло напасти на Україну і знищити, у нього якась патологічна ненависть до українців, а Уиск, ну таке,
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27.03.2022 18:32 Відповісти
ты наверное из этих, гундяевцев*? И в их шабашах участвуешь?
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27.03.2022 18:45 Відповісти
який же ти дурний
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27.03.2022 19:03 Відповісти
ну так такі як усик і були тут адептами того кацапо світу ....
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09.04.2022 22:34 Відповісти
якого, отого неіснуючого, що кацапи всім парили про адінарот, скрепи, чи того реального, що оті адепти зараз побачили і відчули?
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10.04.2022 07:21 Відповісти
Саша платит свою цену. Думаю он поймет или уже понял свою ошибку
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27.03.2022 16:53 Відповісти
не понял и не поймёт никогда
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27.03.2022 17:05 Відповісти
Після вчорашнього обшуку було затримано проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах. Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.
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27.03.2022 16:57 Відповісти
Цей погребинський з мертвечуком так нехіло ***** на $5 лярдів кинули. Кремлівське на них грошей не шкодувало, тому зараз навіть цікаво уявити, яка кара на них очікує. Ведемо спостереження. 👀
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27.03.2022 17:11 Відповісти
довгенько збиралися. От одна із претензій до Порошенка - абсолютній пофігізм до подібних дєятєлєй.
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27.03.2022 17:13 Відповісти
И какая сумма залога?
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27.03.2022 17:17 Відповісти
За Погребинского очень Соловьев переживал, что не выходит на связь, чтобы вещать на российско-фашистских каналах
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27.03.2022 18:58 Відповісти
Не в тот приход Усик ходил, не там исповедовался. Сейчас 100% понял что такое руцький мир и руцькая скрепа
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27.03.2022 16:57 Відповісти
Он ходил туда, где ему ФСБ отваливало баблишко. Сейчас же у ФСБ баблишка и на своих не хватает не то что на какого-то там уZика, вот он и бесится.
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27.03.2022 17:02 Відповісти
це його проблема куди він ходив, на наміри х...ла це ніяк не вплинуло
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27.03.2022 18:35 Відповісти
Ты дурак? Если ла, то слушай песенки Лорак с Повалий, , болей за Тимощука и молись на Киву с Шарием и Царевым. Один хрен они не как не влияют на *****
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27.03.2022 18:40 Відповісти
БЛ%ть!!!

"Не Олександра, а - Алєксандра".

І пішов нін найух разом із дружиною і будинком!
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27.03.2022 17:01 Відповісти
наши пошли в конрнаступ. давно пора
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27.03.2022 17:01 Відповісти
і шо, кацапи вже не браття?
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27.03.2022 17:02 Відповісти
Цікаво, він би обіймав цих братушек слов'ян православних, як це робив з колегами по цеху?
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27.03.2022 17:08 Відповісти
Тупой ******, давай кричи опять про "Крым крымчан" и "одиннароТ", ****** ************
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27.03.2022 17:08 Відповісти
Ну вони ж братья. Йому родичам не шкода
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27.03.2022 17:10 Відповісти
До Усіма дійде, коли оркі хату спалять.
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27.03.2022 17:10 Відповісти
Дмитро Корчинський

31 хв ·



Українська влада потихеньку погоджується з вимогами окупантів - почала демілітаризацію українців.

СБУ на деяких блок-постах заходилася вилучати незареєстровану зброю у громадян. Вірогідно, наступним кроком буде вилучення зареєстрованої зброї.

Окупанти бояться вільної (тобто, озброєної) української нації. В цьому їхні інтереси та інтереси української влади співпадають.
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27.03.2022 17:13 Відповісти
думав , що в далекому Ворзелі отримаєш спокій від московського православіє , а ніт тепер в будинку військовий штаб московського пархату
Сашко ми лбим тебе і знаєм що ти українець , але з якихось причин тобі промили мізкі і бачиш яка земля кругла кругліше не буває ...
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27.03.2022 17:14 Відповісти
Чому відразу «захватілі»,може він сам їх запросив через онуфрі
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27.03.2022 17:20 Відповісти
Так ї є!
Надав прихисток русні, а для відмазки сказав що типу захопили
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27.03.2022 17:29 Відповісти
Такое ощущение что их дома специально держат босыми и голыми и голодными, чтобы они больше грабили , голодранцы всё что видят тащат.
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27.03.2022 17:21 Відповісти
Н-дя... Карма штука сурова
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27.03.2022 17:21 Відповісти
Якраз ця дружина і затягнули Вусика у кацапізм.
Прозрєла, да ?
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27.03.2022 17:22 Відповісти
Интересно, сколько из злорадствующих здесь проголосовало в 2019 году "по приколу"? Александру, после нашей общей победы, новых побед в ринге! А у москалей, что обосновались в его доме, это лучшее, что было в их жизни, перед скорым и неизбежным концом.
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27.03.2022 17:26 Відповісти
Ця мерзота давала надію кацапам вважати, що тут їх чекають. Ця потвора кричала що русня їм брати, загравав з кацапським попами - його взагалі не школа бо воно справжній зрадник , а зараз просто пристосовується до реалій.
Якби воно могло звалити вже б звалило , це ганебний покидьок
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27.03.2022 17:27 Відповісти
А він не в Україні, 27 березня злиняв,. Написали, що на початку тижня залишив межі країни, розпочавши підготовку до титульного бою з Ентоні Джошуа.
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27.03.2022 17:46 Відповісти
Захопили? Чи Усик сам запропонував хату своїм "братам по вірі"?
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27.03.2022 17:30 Відповісти
Ну че там, Крим ета Крим?)
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27.03.2022 17:32 Відповісти
Усик же так ждал своих братьев. Как он там говорил? Один народ.... Так пусть едет, встречает братьев. Но почему-то Срусик сделал пару фото с автоматом в начале войны и свалил себе заграницу)) К бою готовится. Эх Срусик, Срусик, ты ещё за всё мразь ответишь. И за Крым - это Крым. И за братские народы и тд. Придёт время отвечать, Срусик)) (
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27.03.2022 17:34 Відповісти
Че за кипиш? Просто "браття" зашли на огонёк!
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27.03.2022 17:38 Відповісти
В этом году не слышал, но в прошлом он точно поздравлял " братьев" 23 февраля. А потом отгавкивался, когда ему пред'являли.
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27.03.2022 17:38 Відповісти
Так ведь адин нарот, нє?)

Тільки не говоріть, що от Усик одумався, він вже за Україну і т п .
Коли б рускій мірь не торкнувся його сім'ї, його будинку, дітей... той покидьок і далі продовжува би поширювати кремлівські усім відомі наративи.
Поки публічно не покається ототожнювати його з Україною навряд чи можливо.
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27.03.2022 17:46 Відповісти
Російський мір наздогнав
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27.03.2022 17:46 Відповісти
По сути эти "люди" которые пытались брататься с кровавыми убийцами **********, кричали " путен - введи". На них лежит ответственность за кровь украинских граждан и им не смыть эту кровь никогда. Слава Богу, как всегда любил говорить Усик, что хоть война в собственном доме открыла им глаза.
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27.03.2022 17:47 Відповісти
ща на ринге отомстит
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27.03.2022 17:54 Відповісти
Какая то неоднозначная ситуация: мы сбиваем самолеты, ракеты, танки, а они то то захватили то это захватили.

Когда то слишал анекдот про польских партизан. Точно не помню, но примерно так:

Понедзялэк - выпендзили ми немцев з лясу
Вторек - выпендзили нас немцы з лясу
... и так всю неделю
.......
.......
Сэбота - Пан лясничий був бардзо знервованый, выпендзял нас и немцев з лясу.
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27.03.2022 17:55 Відповісти
budynok "******", yak i Krym, po slovam "A"lexandra Usika)))
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27.03.2022 18:01 Відповісти
Так может помолиться надо за здоровье врага? Скрепненько и по-православному все было бы...
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27.03.2022 18:03 Відповісти
Шановні громадяни України, звертаюсь до кожного з вас.
Як людина, яка прожила у Ворзелі два тижні без світла, води, зв'язку, ліків і їжі, ховаючись у підвалі від російських окупантів, обстрілів їх градів, буків та іншої росіянської нечисті скажу таке.
Зараз ми пожинаємо плоди того, що треба було зробити у 1991 році, але ми того не зробили - як зробили країни Балтії, позбавивши українського громадянства всіх зайд і російських комуністичних окупантів, заборонивши їхній окупаційний язик та вигнавши з України їхню сатанинський московський паханат.
Тоді б у нас не було ні гібридної російської війни у 2014, ні повномасштабної російської війни проти України , початої РФ 24 лютого 2022року.
Головні уроки, які мають зараз вивчити для себе всі громадяни України звучать так:
Хароших руssкіх не існує в природі.
Російська церква і російські попи в Україні - це посібники російських військових злочинців.
Отже, так званий МП в Україні має бути заборонений, як терористична організація, а всі окуповані московитами церкви в Україні - повернуті українцям і правдивим українським церквам, а не тим які служать сатанистам путіну і патріарху рпц кірілу.
Росіянське і рашоязике - вбиває.
Вбий всі прояви руssкомірскісті в собі- це єдиний шанс вижити тобі і твоїм дітям.
Російські окупанти і їх посібники, які прийшли з війною на Українську Землю - мусять в ній і загинути!
Російська шовіністична імперія зла має бути знищена!
Олександра Решотко 17.03.2022
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27.03.2022 18:09 Відповісти
Слава Україні !
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27.03.2022 18:13 Відповісти
Ну шо, опудало? Чий Крим? "Божий", так ти казав? Тоді чия твоя хата?
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27.03.2022 18:17 Відповісти
Дык, пусть подскочит Саня и отправит всех в нокаут.
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27.03.2022 18:28 Відповісти
Четырежды переобутая тварь. Не считаю тебя УКРАИНЦЕМ! ***** ты!
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27.03.2022 19:12 Відповісти
 
 