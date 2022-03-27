Российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле, - жена боксера
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты захватили дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика в Ворзеле под Киевом.
Об этом сообщила супруга боксера – Екатерина в своем инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
Односельчане написали ей, что во дворе стоят российские танки и БТРы. На что Екатерина эмоционально ответила: "Да поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон".
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- Но ведь они, кажется, ввели здесь телесные наказания?
- Ах, - сказал Лоханкин проникновенно, - ведь в конце концов кто знает? Может быть, так и надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.
- Сермяжная? - задумчиво повторил Бендер. - Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так.
а ще скрепяжная, а Сашко тепер у ролі гнилого інтелігента Вассісуарія, якого орки порют на кухні
у переносному сенсі, звісно, але, поки не звільнемо Україну
"можем павтарить !" - вони весь час по колу ходять
Вот братья и пришли.
"Якщо росія переможе у наступній світовій війні, багатьох американських чоловіків буде кастровано. А наші жінки опиняться беззахисними під чоботом азійських москалів".
Лишний раз свидетельства того, что война коснется каждого, и совкодр#ов в т.ч.
У мого бувшого однокласника колись був аквафреш. Цей хлопак коли працював на "Укрататнафті" підібрав його, коли той флаг скинули із флагштока. Каже: про всяк випадок. Але справді зненавидів все російське після того, як його донька ледь не загинула в Ірпені. Тільки но вибралась додому в Кременчук, аж тут інший однокласник, військовий пенсіонер раші, полковник, вітає їх із восьмим марта.
Я до чого? - поки дехто не спробує руський мір у всій своїй пакосності, то й не блює від нього.
"Не Олександра, а - Алєксандра".
І пішов нін найух разом із дружиною і будинком!
31 хв ·
Українська влада потихеньку погоджується з вимогами окупантів - почала демілітаризацію українців.
СБУ на деяких блок-постах заходилася вилучати незареєстровану зброю у громадян. Вірогідно, наступним кроком буде вилучення зареєстрованої зброї.
Окупанти бояться вільної (тобто, озброєної) української нації. В цьому їхні інтереси та інтереси української влади співпадають.
Сашко ми лбим тебе і знаєм що ти українець , але з якихось причин тобі промили мізкі і бачиш яка земля кругла кругліше не буває ...
Надав прихисток русні, а для відмазки сказав що типу захопили
Прозрєла, да ?
Якби воно могло звалити вже б звалило , це ганебний покидьок
Тільки не говоріть, що от Усик одумався, він вже за Україну і т п .
Коли б рускій мірь не торкнувся його сім'ї, його будинку, дітей... той покидьок і далі продовжува би поширювати кремлівські усім відомі наративи.
Поки публічно не покається ототожнювати його з Україною навряд чи можливо.
Когда то слишал анекдот про польских партизан. Точно не помню, но примерно так:
Понедзялэк - выпендзили ми немцев з лясу
Вторек - выпендзили нас немцы з лясу
... и так всю неделю
.......
.......
Сэбота - Пан лясничий був бардзо знервованый, выпендзял нас и немцев з лясу.
Як людина, яка прожила у Ворзелі два тижні без світла, води, зв'язку, ліків і їжі, ховаючись у підвалі від російських окупантів, обстрілів їх градів, буків та іншої росіянської нечисті скажу таке.
Зараз ми пожинаємо плоди того, що треба було зробити у 1991 році, але ми того не зробили - як зробили країни Балтії, позбавивши українського громадянства всіх зайд і російських комуністичних окупантів, заборонивши їхній окупаційний язик та вигнавши з України їхню сатанинський московський паханат.
Тоді б у нас не було ні гібридної російської війни у 2014, ні повномасштабної російської війни проти України , початої РФ 24 лютого 2022року.
Головні уроки, які мають зараз вивчити для себе всі громадяни України звучать так:
Хароших руssкіх не існує в природі.
Російська церква і російські попи в Україні - це посібники російських військових злочинців.
Отже, так званий МП в Україні має бути заборонений, як терористична організація, а всі окуповані московитами церкви в Україні - повернуті українцям і правдивим українським церквам, а не тим які служать сатанистам путіну і патріарху рпц кірілу.
Росіянське і рашоязике - вбиває.
Вбий всі прояви руssкомірскісті в собі- це єдиний шанс вижити тобі і твоїм дітям.
Російські окупанти і їх посібники, які прийшли з війною на Українську Землю - мусять в ній і загинути!
Російська шовіністична імперія зла має бути знищена!
Олександра Решотко 17.03.2022