Российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле, - жена боксера

Российские оккупанты захватили дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика в Ворзеле под Киевом.

Об этом сообщила супруга боксера – Екатерина в своем инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

Односельчане написали ей, что во дворе стоят российские танки и БТРы. На что Екатерина эмоционально ответила: "Да поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон".

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