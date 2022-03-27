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Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар", якщо на церемонії не дадуть виступити Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шон,пенн

Американський актор Шон Пенн, який є двічі лауреатом премії "Оскар", закликав учасників бойкотувати нагородження, якщо Президенту України Володимиру Зеленському не дадуть можливості виступити на церемонії, та пообіцяв розплавити свою нагороду, якщо так станеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву актора, який нині перебуває у Варшаві, оприлюднену CNN.

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"Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому (Президенту Зеленському - ред.) можливість звернутися до усіх нас. Він є тією людиною, яка розуміється на фільмах і має власну дуже довгу й успішну кар’єру... Якщо цього не станеться, це буде найбільш сумний момент в історії Голівуду", - зауважив Пенн.

Актор вважає, що виступ Зеленського перед номінантами на "Оскар" та учасниками церемонії нагородження може та має стати висловленням рішучого протесту Американської академії проти дій рф щодо України.

"Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду", - запевнив Пенн.

Він також закликав інших учасників церемонії бойкотувати її у разі, якщо Президенту України не дадуть можливості виступити.

Актор повідомив, що зустрічався з Президентом Зеленським за день до початку вторгнення та ще один раз після вторгнення та всіляко підтримує Україну. Шон Пенн в ефірі телеканалу розповів про руйнування, гуманітарну та міграційну кризу, яку спричинила російська збройна агресія проти України, та висловив беззастережну впевненість у перемозі України.

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Раніше американська актриса Емі Шумер, яка цьогоріч буде ведучою церемонії "Оскар", запропонувала організаторам запросити Президента України Володимира Зеленського виступити перед учасниками нагородження. У Американській академії кіномистецтва поки що не оголосили остаточного рішення. Церемонія відбудеться в ніч з 27 на 28 березня.
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Топ коментарі
+30
Еще оскара за сватов дайте.
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27.03.2022 17:44
+22
За количество видосиков?
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27.03.2022 17:47
+19
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
17 ч



Песков заявил, что в России нет олигархов, а США ограбили честных предпринимателей.
И посмотрел на свои часы стоимостью в 100 миллионов рублей.
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27.03.2022 17:46
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Patriot Gor


@PatriotGor



ЗСУ сьогодні на Сумщині звільнили населені пункти Славгород та Краснопілля.
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И сразу в сторону Харькова. Плиз...
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27.03.2022 17:43 Відповісти
Еще оскара за сватов дайте.
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27.03.2022 17:44 Відповісти
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27.03.2022 19:04 Відповісти
Самый красивый кратер Марса назван в честь украинца, несправедливо осужденного в СССР.

Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.
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27.03.2022 17:44 Відповісти
а шо Зеленському "Оскар" вручати будуть?
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27.03.2022 17:45 Відповісти
За количество видосиков?
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27.03.2022 17:47 Відповісти
Зачем повторять одни и те же новости по три раза? Что, уже писать нечего, или не разрешают?
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27.03.2022 17:46 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
17 ч



Песков заявил, что в России нет олигархов, а США ограбили честных предпринимателей.
И посмотрел на свои часы стоимостью в 100 миллионов рублей.
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27.03.2022 17:46 Відповісти
Вони крім цього ще жаліються, що ми тут їхніх салдофонів вбиваємо
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27.03.2022 17:55 Відповісти
Шон, серіал "Слуга народа" вже давно скінчився.
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27.03.2022 17:48 Відповісти
Оскар дуже хороша можливість, церемонію треба використати для нашого піару. Хочемо літаки та ппо? Значить треба працювати з американським суспільством.
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27.03.2022 17:55 Відповісти
Надзвичайно приємно читати коменти від розумних людей.
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27.03.2022 18:19 Відповісти
поставив лайк, бо будь-яка підтримка, розголос ситуації нам, Україні, потрібна..
тільки не треба робити з декого супермена, до якого у нас буде купа питань, але після української перемоги..(
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27.03.2022 17:50 Відповісти
Та ну не гони
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27.03.2022 17:54 Відповісти
Бог наказание для РАБссиянского быдло уже придумал....Бумеранг штука опасная....
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27.03.2022 17:54 Відповісти
тольмо вместо зе должен быть командир Азова
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27.03.2022 17:59 Відповісти
Я хочу сказати, що справа не в Зеленському, а в Україні, яку він представлятиме на цій самій церемонії.
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27.03.2022 18:06 Відповісти
На хрена ..он шо актёр, это полная чушь
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27.03.2022 18:13 Відповісти
Шото Шона понесло.

Краще б зняв фільм про війну, яка знищує Україну та український народ.
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27.03.2022 18:18 Відповісти
Цей дядько справді вважає актора Зєлєнского смішнішим за Джима Керрі ?
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27.03.2022 18:52 Відповісти
Він думає що Зеля патріот ?
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27.03.2022 19:15 Відповісти
Шон Пенн остался, а посольство - нет. народ и правительство.
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27.03.2022 19:51 Відповісти
Крута пропозиція, а Шон Пенн просто бандерівець. Слава Україні!
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27.03.2022 20:49 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:01 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:01 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:02 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:02 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:02 Відповісти
,,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Відповісти
,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Відповісти
,ОСКАР,, это хорошая площадка для заявлений и влияний на мир искусства , и не только , и это будет верный шаг , НО !!!, судя по комментариям , Украинцы ( то есть мы ) , либо что-то знаем большее , либо подозреваем что то . И я думаю , что самая первая площадка , на которой он должен выступить , это Украина - Киев - Крещатик - 8 мая , с речью победителя , в которой будет покаяние и осознание , ошибок , которые он совершил до войны. Мы все их совершаем, но не все их признают , а именно это , делает мальчика мужчиной. И хотелось бы видеть стадион , на котором Зеленский протянет руку Порошенко , это будет достойный финал .
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28.03.2022 01:03 Відповісти
извиняюсь , как то не хорошо получилось , 3 раза не отправлялось , а потом сразу 3 . Админ - сорян !!!!
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28.03.2022 01:06 Відповісти
 
 