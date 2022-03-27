Шон Пенн закликав бойкотувати "Оскар", якщо на церемонії не дадуть виступити Зеленському
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Американський актор Шон Пенн, який є двічі лауреатом премії "Оскар", закликав учасників бойкотувати нагородження, якщо Президенту України Володимиру Зеленському не дадуть можливості виступити на церемонії, та пообіцяв розплавити свою нагороду, якщо так станеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву актора, який нині перебуває у Варшаві, оприлюднену CNN.
"Немає нічого кращого, що може зробити кіноакадемія, як надати йому (Президенту Зеленському - ред.) можливість звернутися до усіх нас. Він є тією людиною, яка розуміється на фільмах і має власну дуже довгу й успішну кар’єру... Якщо цього не станеться, це буде найбільш сумний момент в історії Голівуду", - зауважив Пенн.
Актор вважає, що виступ Зеленського перед номінантами на "Оскар" та учасниками церемонії нагородження може та має стати висловленням рішучого протесту Американської академії проти дій рф щодо України.
"Я молюся, щоб так сталося. Якщо ж цього не відбудеться, коли повернуся, публічно розплавлю свою нагороду", - запевнив Пенн.
Він також закликав інших учасників церемонії бойкотувати її у разі, якщо Президенту України не дадуть можливості виступити.
Актор повідомив, що зустрічався з Президентом Зеленським за день до початку вторгнення та ще один раз після вторгнення та всіляко підтримує Україну. Шон Пенн в ефірі телеканалу розповів про руйнування, гуманітарну та міграційну кризу, яку спричинила російська збройна агресія проти України, та висловив беззастережну впевненість у перемозі України.
Раніше американська актриса Емі Шумер, яка цьогоріч буде ведучою церемонії "Оскар", запропонувала організаторам запросити Президента України Володимира Зеленського виступити перед учасниками нагородження. У Американській академії кіномистецтва поки що не оголосили остаточного рішення. Церемонія відбудеться в ніч з 27 на 28 березня.
Будь ласка, зачекайте...
@PatriotGor
ЗСУ сьогодні на Сумщині звільнили населені пункти Славгород та Краснопілля.
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И сразу в сторону Харькова. Плиз...
Настоящим украшением поверхности Красной планеты является ударный кратер на Великой Северной равнине. Международным астрономическим союзом этой красоте было присвоено имя знаменитого украинского конструктора Сергея Королева.
@prof_preobr
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17 ч
Песков заявил, что в России нет олигархов, а США ограбили честных предпринимателей.
И посмотрел на свои часы стоимостью в 100 миллионов рублей.
тільки не треба робити з декого супермена, до якого у нас буде купа питань, але після української перемоги..(
Краще б зняв фільм про війну, яка знищує Україну та український народ.