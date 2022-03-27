Верещук вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів для демілітаризації ЧАЕС

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення ядерної катастрофи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну вимогу вона висловила під час брифінгу

"У контексті ядерної безпеки: безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ", – наголосила вона.

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Так, міністр розповіла, що окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження. Вона наголосила, що це становить великий ризик пошкодження ізоляційних споруд, побудованих над четвертим енергоблоком атомної електростанції після її вибуху в 1986 році. Верещук підкреслила, що таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу, внаслідок чого відбудеться зараження не лише України, а й інших країн Європи.

"Окупанти ігнорують ці загрози та продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній наближеності до атомної станції. Десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортується російськими окупантами через місто Прип‘ять за кілька сотень метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип‘ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. У місті Чорнобиль сотні тонн боєприпасів", – додала урядовець.

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Верещук також зауважила, що останнім часом російські війська дедалі частіше почали використовувати старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їх детонації навіть при завантаженні чи транспортуванні. За її словами, факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є відомими та відбуваються регулярно.

Крім того, Верещук поінформувала, що в зоні відчуження почалися значні пожежі, які можуть мати серйозні наслідки.

"Однак сьогодні контроль та гасіння пожеж неможливі у повному обсязі через захоплення зони відчуження окупаційними військами рф. Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією Україні та іншим європейським країнам", – зазначила міністр.

Вона констатувала, що втрата контролю над зоною відчуження та неможливістю повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об’єктам на цій території.

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