УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 390 68
путін (21463) Туреччина (2256) Ердоган (757)

Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Президент Туреччини Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав до припинення вогню в Україні та покращення гуманітарних умов.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це це повідомляє агентство Anadolu.

"Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу", - йдеться у заяві.

Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд України та Росії відбудеться у Стамбулі.

Раніше в неділю член української делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Бог щоб в тому був сенс
показати весь коментар
28.03.2022 02:13 Відповісти
Да да.уже слышали этот сенс от Эрдогана на 4 пункта из 6 на которые Украина готова пойти. только он. об этом забыл спросить саму Украину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
Да да.уже слышали этот сенс от Эрдогана на 4 пункта из 6 на которые Украина готова пойти. только он. об этом забыл спросить саму Украину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
Да да.уже слышали этот сенс от Эрдогана на 4 пункта из 6 на которые Украина готова пойти. только он. об этом забыл спросить саму Украину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
умови ставлять ЗСУ
показати весь коментар
28.03.2022 02:48 Відповісти
Так.
показати весь коментар
28.03.2022 06:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Сидить москаль в окопі, тримає калаша
В наколках його тіло, а в кишені анаша
Аж раптом їбануло і здійнялося рілля
Земля перетравила молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дізєля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський, міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні, на ротацію є дозвіл
Аж раптом їбануло й обірвалося життя
А разом з тим здоровля бойового москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
показати весь коментар
28.03.2022 02:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Сидить москаль в окопі, тримає калаша
В наколках його тіло, а в кишені анаша
Аж раптом їбануло і здійнялося рілля
Земля перетравила молодого москаля

І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дізєля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
І москаля нема, немає москаля

Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський, міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні, на ротацію є дозвіл
Аж раптом їбануло й обірвалося життя
А разом з тим здоровля бойового москаля

І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля

Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани

І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля

Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
Марна справа закликати дикуна стати людиною,не кажу вже про цівілізовану людину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
Марна справа закликати дикуна стати людиною,не кажу вже про цівілізовану людину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
Марна справа закликати дикуна стати людиною,не кажу вже про цівілізовану людину.
показати весь коментар
28.03.2022 02:22 Відповісти
Дуже вдячні вам пане Ердоган,що подзвонили ***** і попросили його припинити вогонь. Просим вас пане Ердоган,не забувайте і завтра подзонити ***** і нагадати ,щоб він припинив вогонь і обстріли.
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
еще один телефонный озабоченец.
показати весь коментар
28.03.2022 02:23 Відповісти
Марна справа закликати дикуна стати людиною.Про людину цівілізовану мова взагалі не йде.
показати весь коментар
28.03.2022 02:24 Відповісти
Марна справа закликати дикуна стати людиною.Про людину цівілізовану мова взагалі не йде.
показати весь коментар
28.03.2022 02:24 Відповісти
І саме тому зараз наймасованіший обстріл ракетами за останній час? Щойно перемовини, так ***** біснуватись починає.
показати весь коментар
28.03.2022 02:24 Відповісти
Закрой аэропорт Стамбула для рашистов - и они взвоют!
показати весь коментар
28.03.2022 02:29 Відповісти
Закрой аэропорт Стамбула для рашистов - и они взвоют!
показати весь коментар
28.03.2022 02:29 Відповісти
мало шансів,що дикун погодиться стати цівілізованою людиною,поки не отримає дубиної по черепку.
показати весь коментар
28.03.2022 02:29 Відповісти
Закрой аэропорт Стамбула для рaшистов - и они взвоют!
показати весь коментар
28.03.2022 02:30 Відповісти
Ось з ким треба зустрічатися і ломовлятися.
показати весь коментар
28.03.2022 02:33 Відповісти
Чи мені ***** зателефонувати, а то бач, як всі дзвонять, а воно ніяк не реагує, може мене послухає? Просто треш якись, воно відверто вбиває тисячі наших громадян, а з ним ще й розмовляють, одна французька фея телефонна ніяк не набалакається, тепер ций міротворець, який за пару сезонів стане ****** №2 якщо не піде
показати весь коментар
28.03.2022 02:36 Відповісти
Сподіваюсь Ердоган розуміє, що ми не припинемо вогонь, доки останній солдат кацабздолів не залишить територію України?
показати весь коментар
28.03.2022 05:12 Відповісти
...А Васька слушает да ест...
І.Крилов
показати весь коментар
28.03.2022 06:36 Відповісти
Ердоган в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...
Як в старому анекдоті: мужик веде емоційний діалог з телевізором, по якому розповідають як буде добре жити, після чергового підвищення цін, яким "партія і правітєльство виражаєт свою неустанную заботу о благосостоянії народа".
показати весь коментар
28.03.2022 07:35 Відповісти
Ердоган в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...

Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
показати весь коментар
28.03.2022 07:48 Відповісти
Ердоган в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...

Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
показати весь коментар
28.03.2022 07:48 Відповісти
Ердоган в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...

Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
показати весь коментар
28.03.2022 07:48 Відповісти
Ердоган в черговий раз поговорив з автовідповідачем-грамофоном...

Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
показати весь коментар
28.03.2022 07:48 Відповісти
 
 