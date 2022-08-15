Ердоган у телефонній розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
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Президент Туреччини Тайіп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав до припинення вогню в Україні та покращення гуманітарних умов.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це це повідомляє агентство Anadolu.
"Підкресливши необхідність якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню та миру між Росією та Україною та покращення гуманітарної ситуації в регіоні, президент Ердоган заявив, що Туреччина й надалі всіляко сприятиме цьому процесу", - йдеться у заяві.
Ердоган та Путін домовилися, що наступна зустріч переговорних команд України та Росії відбудеться у Стамбулі.
Раніше в неділю член української делегації, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у Туреччині 28-30 березня.
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Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Сидить москаль в окопі, тримає калаша
В наколках його тіло, а в кишені анаша
Аж раптом їбануло і здійнялося рілля
Земля перетравила молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дізєля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський, міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні, на ротацію є дозвіл
Аж раптом їбануло й обірвалося життя
А разом з тим здоровля бойового москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
"Прєкрасная паґода!"
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля
Болванка прилетіла
В молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Сидить москаль в окопі, тримає калаша
В наколках його тіло, а в кишені анаша
Аж раптом їбануло і здійнялося рілля
Земля перетравила молодого москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дізєля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Стояв ращьот кацапський, міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні, на ротацію є дозвіл
Аж раптом їбануло й обірвалося життя
А разом з тим здоровля бойового москаля
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
І москаля нема, немає москаля
Немає ***** вопше, сама сира земля
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
І.Крилов
Як в старому анекдоті: мужик веде емоційний діалог з телевізором, по якому розповідають як буде добре жити, після чергового підвищення цін, яким "партія і правітєльство виражаєт свою неустанную заботу о благосостоянії народа".
Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.
Це як в анекдоті: мужик, - емоційно, з виражєніямі і жестикуляціями, - общаєтся з телевізором, по якому розповідають про чергове підвищення цін, як нєустанную заботу партії і правітєльсва про рост благосостоянія народа.