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війна (56949) Одеська область (2490) ракети (2850)

Над Одещиною збили російську ракету, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,калібр

Українські військові збили над Одеською областю російську ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі..

"Подробиці щодо нічних пострілів. Мінус ворожа ракета над Одещиною", - зазначив Братчук.

Повідомляється, що подія сталася пізно ввечері. Речник подякував повітряному командуванню "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія нанесла ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному ввечері 27 березня, - Подоляк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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28.03.2022 08:42
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28.03.2022 08:42 Відповісти
і що, коменти?
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28.03.2022 08:47 Відповісти
і що, коменти?
Не проходять.
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28.03.2022 08:47 Відповісти
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28.03.2022 09:27 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
показати весь коментар
28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
показати весь коментар
28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 08:55 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 08:55 Відповісти
Комусь дуже не подобаються коментарі на Цензорі.
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28.03.2022 08:59 Відповісти
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28.03.2022 09:02 Відповісти
какой-то передаст после интервью зели сми кацапов, где он показал себя во всей красоте - пофиг ему Украина, состояние территории на 24.2., невступление в НАТО, русский язык, слова "расийские военные" вместо слов оккупанты и убийцы украинцев - отключил комментарии... поняли, что кто-то кабыздох в глазах украинцев...
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28.03.2022 09:10 Відповісти
Я не згодний - тезами попередніх дописувачів. Треба все, що сказав наш Президент України Володимир Зеленський, дочитувати до кінця і не вишукувати у його промовах те, що, на ваш погляд, не сумісне з вашою думкою зараз. Ми не знаємо і 10% того, що відбувається на дипломатичних теренах, як проходять перемовини і хто як реагує на які слова. Тому назвав він фашистів чи ***** - це зараз не так важливо, аби був кінцевий результат для України! І взагалі, моя особиста думка на цей час - треба беззаперечно підтримувати все наше керівництво у іхніх спробах зупинити війну, це зараз найважливіше завдання для них! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! Смерть фашистським окупантам!
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 09:16 Відповісти
Ірадром під Мелітополем впевнено доганяє Чорнобаївку. 4:0 сьогодні.
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28.03.2022 09:16 Відповісти
Я не згодний - тезами попередніх дописувачів. Треба все, що сказав наш Президент України Володимир Зеленський, дочитувати до кінця і не вишукувати у його промовах те, що, на ваш погляд, не сумісне з вашою думкою зараз. Ми не знаємо і 10% того, що відбувається на дипломатичних теренах, як проходять перемовини і хто як реагує на які слова. Тому назвав він фашистів чи ***** - це зараз не так важливо, аби був кінцевий результат для України! І взагалі, моя особиста думка на цей час - треба беззаперечно підтримувати все наше керівництво у іхніх спробах зупинити війну, це зараз найважливіше завдання для них! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! Смерть фашистським окупантам!
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Я не згодний - тезами попередніх дописувачів. Треба все, що сказав наш Президент України Володимир Зеленський, дочитувати до кінця і не вишукувати у його промовах те, що, на ваш погляд, не сумісне з вашою думкою зараз. Ми не знаємо і 10% того, що відбувається на дипломатичних теренах, як проходять перемовини і хто як реагує на які слова. Тому назвав він фашистів чи ***** - це зараз не так важливо, аби був кінцевий результат для України! І взагалі, моя особиста думка на цей час - треба беззаперечно підтримувати все наше керівництво у іхніх спробах зупинити війну, це зараз найважливіше завдання для них! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! Смерть фашистським окупантам!
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Я не згодний - тезами попередніх дописувачів. Треба все, що сказав наш Президент України Володимир Зеленський, дочитувати до кінця і не вишукувати у його промовах те, що, на ваш погляд, не сумісне з вашою думкою зараз. Ми не знаємо і 10% того, що відбувається на дипломатичних теренах, як проходять перемовини і хто як реагує на які слова. Тому назвав він фашистів чи ***** - це зараз не так важливо, аби був кінцевий результат для України! І взагалі, моя особиста думка на цей час - треба беззаперечно підтримувати все наше керівництво у іхніх спробах зупинити війну, це зараз найважливіше завдання для них! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! Смерть фашистським окупантам!
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28.03.2022 09:23 Відповісти
Я не згодний - тезами попередніх дописувачів. Треба все, що сказав наш Президент України Володимир Зеленський, дочитувати до кінця і не вишукувати у його промовах те, що, на ваш погляд, не сумісне з вашою думкою зараз. Ми не знаємо і 10% того, що відбувається на дипломатичних теренах, як проходять перемовини і хто як реагує на які слова. Тому назвав він фашистів чи ***** - це зараз не так важливо, аби був кінцевий результат для України! І взагалі, моя особиста думка на цей час - треба беззаперечно підтримувати все наше керівництво у іхніх спробах зупинити війну, це зараз найважливіше завдання для них! Слава Україні! Слава нашим Збройним Силам! Смерть фашистським окупантам!
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28.03.2022 09:24 Відповісти
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 09:58 Відповісти
 
 