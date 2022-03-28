Над Одещиною збили російську ракету, - Братчук
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Українські військові збили над Одеською областю російську ракету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграмі..
"Подробиці щодо нічних пострілів. Мінус ворожа ракета над Одещиною", - зазначив Братчук.
Повідомляється, що подія сталася пізно ввечері. Речник подякував повітряному командуванню "Південь".
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