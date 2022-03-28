G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях
Міністри енергетики промислово-розвинених країн " Великої сімки "відкидають вимоги президента Володимира Путіна, щоб "недружні" країни платили за російський газ рублями.
Про це заявив міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", - зауважив Хабек.
Він заявив, що міністри "Великої сімки" підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.
"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але - як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені", - підкреслив Хабек.
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купіть у них рублі по реальному курсу та віддайте по офіційному рашкованському -
газ подешевшає для Європи втричі !!!!
а алєні перейдуть з ягеля на лєбєду
Подивимось на реакцію цих рішучих, коли ху№ло перекриє їм кран.
Європейські можновладці, сплачуючи зараз газ та паливо в мордор, платять криваві кошти, які йдуть на вбивства українців.
до того ж після зупинки багато із них просто не відчиняться - технологія така...
1. Запретили евро и доллар.
2. По логике либо получать газ и оплатить только после отмены запрета пункта 1. Или прекратить его поставлять.
3. Х.у.й.ло придумал хитрый ход по поводу срублей.
4. Посла ли на х.у.й со своими срублями!
Вывод: изначально рассчитывали на отключение, но сделали не эмбарго, а типа пуйло сам перекрыл👍😁
матушке водится
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а потом бади-бум !
и рашка кырдык
в смысле морали,а то такого свои же попросят на концерт.
і цьому поцу землі мало було !!!
Если бы у европейцев были рубли, то им нахер газ не нужен был бы - топили бы рублями...)