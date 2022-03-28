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G7 відхилила вимогу Росії платити за газ в рублях

газпром

Міністри енергетики промислово-розвинених країн " Великої сімки "відкидають вимоги президента Володимира Путіна, щоб "недружні" країни платили за російський газ рублями.

Про це заявив міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", - зауважив Хабек.

Він заявив, що міністри "Великої сімки" підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.

"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але - як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені", - підкреслив Хабек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив до 31 березня перевести розрахунки за газ на рублі

Автор: 

G-7 G7 (1032) газ (10415) путін володимир (23772) рубль (443) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+46
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28.03.2022 16:12
+20
в чем проблема нарисуйте и отдайте
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28.03.2022 16:11
+20
Орки идиоты...
Если бы у европейцев были рубли, то им нахер газ не нужен был бы - топили бы рублями...)
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28.03.2022 16:19
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в чем проблема нарисуйте и отдайте
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28.03.2022 16:11 Відповісти
та навіть й малювати не треба !

купіть у них рублі по реальному курсу та віддайте по офіційному рашкованському -

газ подешевшає для Європи втричі !!!!
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28.03.2022 16:16 Відповісти
офіційний курс вони ставлять який захочуть. Якщо зараз Європа на це поведеться, то завтра ЦБ рф виставить курс 40 копійок за євро. І привєт.
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28.03.2022 16:28 Відповісти
тоді зачекати СССР-2 - курс принаймі буде 60 коп за долар,
а алєні перейдуть з ягеля на лєбєду
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28.03.2022 17:18 Відповісти
Я нагадую, що кацапам заборонено купувати валюту (привіт СРСР). Тому курс можна ставити реально будь який. Як в тому анекдоті - "а ми купуємо чи продаєм?".
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28.03.2022 17:25 Відповісти
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28.03.2022 16:47 Відповісти
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28.03.2022 16:12 Відповісти
" як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості - ми не будемо розділені"

Подивимось на реакцію цих рішучих, коли ху№ло перекриє їм кран.
Європейські можновладці, сплачуючи зараз газ та паливо в мордор, платять криваві кошти, які йдуть на вбивства українців.
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28.03.2022 16:13 Відповісти
да, гра цікава - європейці вже піднакачали газу в сховища, а чим буде затикати скважини мені цікаво
до того ж після зупинки багато із них просто не відчиняться - технологія така...
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28.03.2022 16:20 Відповісти
тупо будуть спалювати, для чого їм ще тратитись на закриття? Грета тутберг з глузду з'їде від прискорення потепління.
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28.03.2022 16:30 Відповісти
Х.у й.ло опять вынудили сделать ход от которого х.у.йлостан ещё глубже ушёл под воду.
1. Запретили евро и доллар.
2. По логике либо получать газ и оплатить только после отмены запрета пункта 1. Или прекратить его поставлять.
3. Х.у.й.ло придумал хитрый ход по поводу срублей.
4. Посла ли на х.у.й со своими срублями!

Вывод: изначально рассчитывали на отключение, но сделали не эмбарго, а типа пуйло сам перекрыл👍😁
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28.03.2022 16:44 Відповісти
негоже пендосовским доллярам на русци-матушке водится
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28.03.2022 16:14 Відповісти
Один лист а 4 стоит на расии 3 рубля так в чем проблема можно ещё памперами и туалетной бумагой.
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28.03.2022 16:14 Відповісти
а можна і рублями, надрукованими на прокладках - такі підуть як червонець, гарантований золотим запасом рашки, який вона не може продати

Терапевт рассказала, чем можно заменить гигиенические прокладки

Раньше, до изобретения одноразовых гигиенических прокладок, девушки пользовались марлей. Сейчас некоторые россиянки не могут купить гигиенические прокладки, поэтому они ищут альтернативу этому средству. Терапевт рассказала, что современные многоразовые прокладки тоже могут надежно защищать: их только нужно своевременно стирать теплой водой.

https://woman.rambler.ru/health/48329397/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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28.03.2022 16:28 Відповісти
Намечается дефицит марли?)
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28.03.2022 16:52 Відповісти
санкции они такие - ядрьоные цепные...

а потом бади-бум !

и рашка кырдык
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28.03.2022 17:20 Відповісти
Северная Корея не кирдык. так что будет так же. и по тв покажут победу на олимпиаде, в футболе и т.п. Хйло конечно должен быть поширше и не полный придурок в смысле морали, а то такого свои же попросят на концерт.
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28.03.2022 18:04 Відповісти
щас германия, франция, австрия ипримкнувшаякниммадьярщина, будут орать вовсю, шо так не договаривались, газ и бензин дорог и просто надо платить в рублях.
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28.03.2022 16:15 Відповісти
business as usual, хохлы там далеко, пускай как-то сами... не удивлюсь если орбано-сиярты обоссаные первыми там будут волать, они волают что у них вся экономика станет - НУ ШО сказать, если вы построили всю экономику на руснявых ресурсах без какой-либо альтернативы - ЗЕМЛЯ ВАМ СТЕКЛОВАТОЙ... ******** хозяйственники, как федорович и азиров, крепкие
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28.03.2022 16:17 Відповісти
Франция рузкий газ не закупает практически, а бундесбюргер вчера заявил что никаких срублей никто платить не будет.
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28.03.2022 16:18 Відповісти
А мадяры уже жопой к верху стоят для *****. Никакого чувства достоинства. Как были пособниками фашистов, такими и остались. Гены то помнят
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28.03.2022 16:37 Відповісти
Да мадьяры в данном вопросе вообще номер 66 имеют.
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28.03.2022 17:40 Відповісти
Таке враження, що путєн грає на нашій стороні проти раші.
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28.03.2022 16:16 Відповісти
Сахаром и туалетной бумагой нужно им заплатить, больше пользы однако
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28.03.2022 16:16 Відповісти
газ в обмін на харчі та прокладки
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28.03.2022 16:38 Відповісти
Яшнар Бекназаров из Пеледуя . Откуда орки в Пеледуе?

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28.03.2022 16:16 Відповісти
Пєледуй - то така якутська жопа в 100 км від Мами (ПГТ), а до найближчого міста то вже рачки дути 1000 км

і цьому поцу землі мало було !!!
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28.03.2022 16:36 Відповісти
Кацапи голосу немають. Лайну смердіти
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28.03.2022 16:17 Відповісти
предлагаю расплачиваться с кацапами пенькой, ворванью и песцовыми шкурами.
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28.03.2022 16:18 Відповісти
У них самих сейчас этого песца выше крыши!
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28.03.2022 16:27 Відповісти
Песці є, а от шкірок песцьових катма)
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28.03.2022 16:31 Відповісти
вот и нет - они пока в алясках и маммутах ходят. А надо что бы в песцах и бобрах. И бобры, кстати, съедобные. Доказано симоньяншей.
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28.03.2022 16:42 Відповісти
А мокшанці так ручки потирали та повискували як вони Європу на коліна поставлять. Обломчік
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28.03.2022 16:18 Відповісти
Киньте фотку с z на лобешнике
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28.03.2022 16:18 Відповісти
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28.03.2022 16:21 Відповісти
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28.03.2022 16:22 Відповісти
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28.03.2022 16:45 Відповісти
После такого "нагло" ответа....Я бы на месте путлера перекрыл бы им нефть и газ!!!
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28.03.2022 16:19 Відповісти
Орки идиоты...
Если бы у европейцев были рубли, то им нахер газ не нужен был бы - топили бы рублями...)
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28.03.2022 16:19 Відповісти
Со стратегической точки зрения хло в очень невыгодной позиции. Грозить газовыми войнами в конец отопительного сезона такое себе.
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28.03.2022 16:20 Відповісти
Для этого одаренного - это норм.
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28.03.2022 16:24 Відповісти
Газ не тільки для опалення, але й для виробництва, як би ми не хотіли, але у бункерного діда позиція у цьому плані трохи виграшна, але сподіваємося, що США дотиснуть Європу
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28.03.2022 16:40 Відповісти
Пора підключати виборців ОПЗЖ, не дармо ж вони український хліб їли. Нехай вже кукарікають не про ''захід кинув'', а вимагають від братушків більше контрсанцій, якщо хочуть щоб війна швидше закінчилась.
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28.03.2022 16:22 Відповісти
Теперь кацапам только и остается, что закольцевать газ по схеме скважина - насосная станция - скважина.
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28.03.2022 16:23 Відповісти
ну правильно... а от в следующий раз захотят стеклянными бусами... а хде их столько набрать ???? )))
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28.03.2022 16:26 Відповісти
Ого і навіть Китай.
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28.03.2022 16:27 Відповісти
Ні - (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Британія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ).
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28.03.2022 16:44 Відповісти
Русский гитлер сам себя отрезал от финансирования. Пытался взять на понт - а получил ху..м по лбу. Это говорит о том. что гитлер вообще не понимает мира, в котором живёт, ни украинского, ни какого
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28.03.2022 16:33 Відповісти
110%, що Європейці тіки так будуть купляти кацапський газ за фублі. Спочатку на біржі фублі куплять і потім газ. Особливими серед таких ******* будуть мадяри і ******* Орбан
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28.03.2022 16:35 Відповісти
Собственно, это и есть эмбарго. Плохо, только то, что газ и нефть останется в россии. Значит, удобрения, нефтехимия, энергетика, ГСМ, будут вырабатываться и производиться в россии, а не в европе. Так, они ещё сто лет будут в собственном соку вариться.
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28.03.2022 16:39 Відповісти
"Вырабатываться в росии"...Какие забавные фантазии.
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28.03.2022 16:47 Відповісти
Мне достоверно известно, только об одном заводе под Питером, который уже сейчас вырабатывает два миллиона тонн удобрений в год. Там же не по далёко делают какую то белую пластмассовую крупу которую отправляли на экспорт. Эти два завода расходуют огромное количество газа.
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28.03.2022 18:19 Відповісти
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28.03.2022 16:41 Відповісти
"Ми закликаємо великі компанії..." Тобто,зрозуміло. Великі єврокомпанії забьють х"й та будуть мутняки з кауарами вчиняти. Потрібно прослідкувати за єврогеями.
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28.03.2022 16:44 Відповісти
..кауарами-кацапами..
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28.03.2022 16:45 Відповісти
Интересно, а Украинские подземные газовые хранилища, ракетными ударами не поражаются ли?
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28.03.2022 16:44 Відповісти
Лучше бы они потребовали расчёт этикетками от Кока колы. Они представляют большую ценность, чем фуфли
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28.03.2022 16:53 Відповісти
Акция: собери четыре крышечки от Кока-Колы и в подарок получишь пятую!
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28.03.2022 18:11 Відповісти
Здря кокакола пішла з московії, свято тільки наближається.
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28.03.2022 17:06 Відповісти
выходит, на счет поступают, а полшьзоваться им не могут))
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28.03.2022 19:37 Відповісти
 
 